Globálny dopyt po mobilných telefónoch stúpne o 5,8 %

TOKIO 10. decembra (SITA, Reuters) - Globálny dopyt po mobilných telefónoch by mal v roku 2004 vzrásť o 5,8 % na 479,4 mil. kusov vďaka výraznému nárastu zákazníkov v rozvojových krajinách ako Čína a India, ale aj ostatných regiónoch Ázie, Stredného výcho

du a Strednej Ameriky. V stredu o tom informovala Japonská asociácia odvetvia elektroniky a informačných technológií (JEITA). V roku 2003 by sa podľa odhadov malo predať 453 mil. kusov mobilných telefónov, čo predstavuje oproti minulému roku nárast o 10,9 %. "V rozvinutejších regiónoch budú motorom rastu atraktívne nové služby a modely telefónov, vrátane tých s fotoaparátom," povedal Kazuhiko Tamura, ktorí vedie skupinu zaoberajúcu sa globálnymi prognózami v rámci JEITA.

Prognózy asociácie na rok 2003 sú približne v súlade s predpoveďami výrobcov telefónov ako Nokia a Samsung Electronics. Priemyselná skupina informovala, že najviac nových užívateľov v tomto roku zaznamenala Čína a za ňou India a Rusko. Čína mala tiež najvyšší počet predplatiteľov. Predpovede pokrývajú 46 krajín, čo predstavuje takmer celý globálny dopyt. Japonsko by malo v tomto roku zaznamenať rast dopytu o 11,9 % na 51,4 mil. jednotiek a v roku 2004 o 5 % na 54 mil. mobilných telefónov.

JEITA uviedla, že na trhu stále dominujú firmy Nokia, Motorola Inc a Samsung, avšak domáci čínsky výrobcovia neustále zvyšujú svoj podiel. JEITA taktiež vidí príležitosti pre japonské spoločnosti NEC Corp a Matsushita Electric Industrial Co Ltd, ktorá vyrába pod značkou Panasonic, aby hrali významnejšiu úlohu na globálnom trhu. JEITA odhaduje, že globálna miera penetrácie, ktorá vyjadruje percento používateľov mobilov na trhu, dosiahne v tomto roku 26,9 % a prekročí úroveň 30 % do konca roku 2005, keď v roku 2002 bola zhruba na úrovni 20 %. Taiwan má najvyššiu, 109-percentnú mieru penetrácie, keď veľa spotrebiteľov vlastní viac ako jeden telefón.