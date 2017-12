Čo prezradí jeden deň slovenského vyhľadávača

Čo sa preháňa mysľou človeku, ktorý sa o pol siedmej ráno internetového vyhľadávača pýta: kto sa zmenil? Naozaj mal chuť pracovať ten, kto zadal takýto výraz o desiatej večer? Našiel, čo hľadal, človek, ktorého o druhej v noci zaujímali masoví vrahovia?

9. dec 2003 o 22:30 THOMAS ULEJ(Autor je šéfredaktorom servera o slovenskom internete Disk.sk)

Možno na základe vyhľadávaných reťazcov nájsť odpoveď na otázku, čo si ľudia myslia? Zaujímajú sa ľudia o rôzne veci v rozličných častiach dňa? Pokúsili sme sa o malú sondu do myslenia internetistov a preskúmali sme záznamy o tom, čo vyhľadávali počas 24 hodín na Zoohoo.sk

Je nedeľa 2. novembra, tesne po polnoci - pre niektorých čas nočného pokoja, pre iných najväčšieho bláznenia. A predsa i v tento čas nájdeme pár osôb aj na internete. Prvý nedeľňajší zvedavec sa, ktovie prečo, zaujíma o dereš. Možno ho zaujímajú čisto historické súvislosti. A možno má záujem zriadiť si podobné zariadenie priamo vo svojom dome.

Už 31 sekúnd po polnoci - kohosi trápia technické normy, iných exotické dreviny, osivá, kredenc a nábytok. Spať nemôžu ani hudobníci - medzi výrazmi nájdeme gitarové jumbo alebo midi a rôzne ďalšie.

Jedenásť minúť po polnoci asi niekoho zobudili chuťové bunky, keď do vyhľadávača zadal práve výraz trdelník recept. S úplne inými chúťkami k internetu pristupovali tí, ktorí sa preklikávali k stránkam obsahujúcim výrazy ako sex zoznámenie, porno videá na stiahnutie, erotické fotky alebo animalsex free. Našli sa však aj záujemcovia o evanjelium podľa Tomáša.

Najrôznejšie vyhľadávania sa, samozrejme, objavujú celú noc, silnejšie však internet začína ožívať okolo siedmej ráno. Zvyšuje sa počet hľadaní aj rôznorodosť otázok. Hromadia sa multimediálne záujmy: titulky do filmov, free mp3, ľudia hľadajú aj hry (counter strike, hry zadarmo, nhl2004), zaujímajú sa o mobily (motorola t191, melódie) a autá (pneumatiky, iveco, leasing skoda).

Pribúdajú výrazy smerujúce k oddychu, veľa ľudí opäť relaxuje sledovaním obrázkov nahých - žien a mužov - zaujmú výrazy ako nude Andrea Verešová, fotenie aktov pre mužov či práca pre mužov fotenie alebo natáčanie erotiky. Okrem toho ako pozostatok zo sobotňajšej šou komerčnej televízie nachádzame veľké množstvo výrazov ako IQ test mládež, www iqtestnaroda sk a podobne.

Na obed sa zreteľne začínajú informačne prebúdzať i študenti. Objavujú sa nielen priame požiadavky na referáty a diplomové práce, ale aj vzdelávania všeobecne (napr. právo na vzdelanie). Túžbu po informáciách signalizujú aj výrazy ako veľhad kráľovský, kalorimetrická rovnica či hospodárstvo USA.

Dnešné vyhľadávače už vedia aj skloňovať, a tak si poradia aj s preklepmi ako plny hry zadarmo - nevedno však, či bol napokon spokojný aj človek, ktorý hľadal vydeá.

Neskôr popoludní, okrem neutíchajúceho hlasu študentstva, začína opäť rásť počet výrazov týkajúcich sa práce: práca na doma, zákonník práce, dôchodková reforma, register firiem. Žeby príprava na pracovný pondelok? Po pätnástej hodine stále pokračuje záujem o erotiku, ilegality všetkého druhu vrátane záznamov najnovších hudobných hitov či filmov. Opäť ľudí zaujímajú autá, už menej však politika. Vyhľadávania súvisiace s referátmi a učivom stredných škôl dosahujú svoj vrchol.

Popri tom sa akýsi bláznivý domáci majster pokúša vyrobiť si žehličku (žehlička výroba), iného zaujíma, where is cannabis legal (kde je legálna marihuana). Nejaký labužník si po olovrante slastne povzdycháva mňam mňam, kým niekto iný sa zaujíma, ako anonymne hackovat.

Do večera sa toho už veľa nezmení. Stále sa pri počítačoch striedajú študenti, pracujúci, záujemcovia o erotické obrázky. Po deviatej hodine večer začína internet opäť zaspávať a o niekoľko hodín sa zobúdza do pondelkového rána. Cez pracovný deň ľudia myslia menej na seba a viac na prácu, popritom si však paradoxne doprajú ešte viac erotiky, ktorá tu opäť dominuje viac, ako by sa mohlo zdať.

Záznamy z internetových vyhľadávačov prinášajú náhodné myšlienky náhodných ľudí, často preto vytvárajú viac otáznikov, ako odpovedí. Myslíte si, že sa osoba, ktorá hľadala milostné nezbiedky, hanbila napísať, po čom naozaj túži - alebo skutočne hľadala, ehm, milostné nezbiedky? Alebo filozof sokratovsky sa pýtajúci kto som - vedelo mu Zoohoo.sk poradiť? A čo výraz láska, ľúbim ťa - text piesne, vyznanie lásky k vyhľadávaču alebo z nudy bludy?

Cez vyhľadávače sa k poznaniu ľudských myšlienok nedostaneme - môžeme o nich polemizovať, rozmýšľať nad nimi, ale nedočkáme sa odpovede. Ibaže by sme pár z ľudí hľadajúcich na internete vystopovali a navštívili osobne.

Výpisy z prehľadávačov však niečo predsa len ponúkajú - skvelú zábavu na chladné zimné večery.

Najnenávidenejšie sú Britney a zelenina

Americká popová hviezda Britney Spearsová má síce množstvo priaznivcov, ale ani jej odporcovia sa nenechajú zahanbiť. Podľa nedávneho prieskumu na serveri Google existuje 2000 webových stránok, ktoré hlásajú moto „Nenávidím Britney Spearsovú".

Speváčka tak podľa škótskych novín Daily Record v rebríčku najnenávidenejších osobností na internete porazila aj takého vážneho konkurenta, akým je zvrhnutý iracký diktátor Saddám Husajn - ten sa môže pochváliť len 744 nenávistnými stránkami a tesne tak predstihuje amerického prezidenta Georgea Busha (717 stránok)

Bývalý priateľ Britney Spearsovej Justin Timberlake to dotiahol na 206 „antistránok", Michael Jackson ich má 104 a Jennifer Lopezová 163.

Najväčším konkurentom Spearsovej však nebola žiadna celebrita, ale - zelenina. Nenávisť k tejto zdravej strave hlása až 1120 internetových stránok, čo jej zabezpečilo striebornú pozíciu v zozname.

(čtk)

Čo ľudia vyhľadávajú

Na Yahoo: buzz.yahoo.com

Na Google: www.google.com/press/zeitgeist.html

Na Lycose: 50.lycos.com