Okuliare pripomenú, s kým hovoríte

9. dec 2003 o 22:30

Keď si nabudúce nebudete na večierku vedieť spomenúť, odkiaľ vlastne svojho spoločníka poznáte, možno bude stačiť vytiahnuť z vrecka okuliare a pozrieť sa na neho ešte raz. Richard W. DeVaul z Massachusettského technologického inštitútu (na snímke ČTK/AP) vyvíja počítač s obrazovkou ukrytou v okuliaroch, ktorý by mal majiteľovi dokázať pripomenúť informácie a udalosti z jeho života.

Okuliare by teoreticky mohli človeka upozorniť napríklad na témy, ktoré minule nestihol prebrať s človekom, na ktorého sa práve pozerá. Chirurgovi by mohli zobraziť „nápovedu" pri komplikovanej operácii a hudobnému fanúšikovi pri vchádzaní do obchodu zoznam CD, ktoré si chcel vypočuť, napísala agentúra AP. Systém totiž bude vďaka schopnosti lokalizovať svoju pozíciu cez GPS a vonkajším senzorom prispôsobovať svoje správanie prostrediu, kde sa jeho majiteľ práve nachádza.

Zariadenie pozostáva z miniatúrneho počítačového displeja, ktorý je pripnutý na rám okuliarov a prepojený s upraveným vreckovým počítačom (PDA).

Signály, ktoré vydáva displej, však nie sú zobrazované bežným spôsobom, ale budú podprahové - objavia sa len na zlomok sekundy a nebudú viditeľné voľným okom. Podľa autora vynálezu ich však mozog bude schopný rozoznať a reagovať na ne, keďže nepôjde o nové informácie, ale len o pripomenutie obrazov, ktoré už predtým človek spracúval. Na rozdiel od priameho zobrazovania údajov pred očami navyše pri takomto systéme nehrozí, že človeka „zaslepí" obrazová informácia napríklad pri šoférovaní.

Celý projekt je zatiaľ len v štádiu experimentov a ešte neexistuje vedecký dôkaz, že podprahové pripomínanie vôbec funguje. Podľa Richarda DeVaula však zariadenie nazvané MIThril testuje 28 ľudí, u ktorých prístroj výrazne zvýšil schopnosť priradiť k ľudským tváram správne mená.

DeVaul preto už založil firmu AWare, ktorá sa bude zaoberať komerčnou produkciou vynálezu možno už budúci rok. Zariadenie by podľa neho nemalo byť o viac než 50 - 100 dolárov drahšie, ako bežný vreckový počítač, vďaka ktorému bude celý systém fungovať.

Vynálezca „pamäťových okuliarov" má za sebou už aj prvú zaujímavú skúsenosť s ich použitím na verejnosti. Po ceste na konferenciu, kde ich mal predstaviť, zaujal displej pripevnený k jeho hlave na letisku jedného z okoloidúcich, ktorý privolal políciu a DeVaula vzápätí „zneškodnila" špeciálna protiteroristická jednotka. „Keď sme kedysi videli kráčať niekoho po ulici a rozprávať sa samého so sebou, tiež sme si mysleli, že je blázon," komentoval to s humorom vynálezca, podľa ktorého budú ľudia v budúcnosti považovať displej pripevnený na hlave za rovnako bežnú vec, ako dnes miniatúrne mikrofóny k mobilom. (tb)