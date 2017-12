Ako bolo na počiatku

Jedným zo symbolov rodiacej sa počítačovej zábavy v osemdesiatych rokoch minulého storočia bola ozbrojená raketka. Hrala hlavnú úlohu v mnohých hrách - lietala zľava doprava alebo zhora nadol v tmavom priestore plnom rozličných nepriateľov.

9. dec 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

S pomocou palubných zbraní a často nadľudského postrehu hráča letela do stále ťažších a ťažších súbojov. Tak to bolo na počiatku. Neskôr podobný koncept napodobnili 3D akčné klasiky ako Terminal Velocity alebo Descent. Schéma arkádového akčného leteckého simulátora z budúcnosti sa však už neskôr nedočkala veľmi dôstojných spracovaní, veľkí tvorcovia hier ju skôr ignorovali.

O to viac poteší, že neznámy nemecký tím prichádza na trh s akčnou bombou Yager, ktorá všetky trúchlivé reči nad zabudnutou hrateľnosťou ruší. Yager má všetko, čo od poriadneho akčného „nárezu" môžeme očakávať. Excelentné audiovizuálne spracovanie, pohlcujúci príbeh, ale najmä návykovú číru hrateľnosť. Stanete sa nájomným pilotom v sci-fi svete a nad nádhernou 3D krajinou budete plniť rozličné bojové misie. Či už pôjde o sprevádzanie bezbranných konvojov, alebo vyložene deštruktívne úlohy, vždy si užijete hromadu zábavy s po zuby ozbrojenou raketkou, respektíve vznášadlom v hlavnej úlohe.

Neustále vám po krku pôjdu nepriateľské lietadlá, protilietadlové kanóny alebo strelecké vežičky z veľkých lietajúcich kolosov. Okolo budú neustále svišťať lasery alebo iné ničivé nástroje a vy budete mať napriek arkádovému poňatiu letového modelu neustále čo robiť, aby ste neskončili v plameňoch. Znie to možno násilne, ale v skutočnosti ide o oddychovú záležitosť bez gejzírov krvi, ktorá bezchybne plní tú hlavnú úlohu - baviť vás.

To sa jej darí aj vďaka až maniakálne detailnému grafickému spracovaniu, v ktorom oko poteší každý pohľad na skvelé modely vznášadiel, parádne efekty a tiež dych berúce spracovanie okolia. Plusom sú aj bezchybné zvuky. Škoda len podceneného významu poriadnej hudby. Niekomu by mohlo vadiť aj to, že hra vychádza výlučne na DVD a má väčšie nároky na výkon počítača. Žiadne ďalšie chyby však nenájdete.

www.yager.tv

Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk