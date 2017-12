Odhaľte tajomstvo Zabudnutého konfliktu - rozhovor s Plastic Reality (2. diel)

V druhej časti nášho rozhovoru s autormi real-time stratégie, Korea: Forgotten War, z originálneho prostredia kórejskej vojny sa dozviete informácie z iného súdka - či sú českí vývojári konkurencie schopní, o mŕtvosti point'n click adventúry a aký musí by

15. dec 2003 o 1:56 Marián Kluvanec

Na rozdiel od Slovenska máte u vás dosť rozvinuté konkurenčné prostredie. Nakoľko vás to ovplyvňuje pri práci? Cíti tak človek väčšiu zodpovednosť za finálny produkt?

Nevím jak je to u jiných týmů, ale my děláme všechno pro to, abychom se za finální produkt nemuseli stydět. Naší prioritou je dodržet kvalitu a stanovený termín vydání, což se nám daří. V Čechách je málo týmů a co se týká témat pro hry, tak „každý dělá něco jiného“, takže vlastně ani nejde o nějaké konkurenci mluvit.

A aký je tvoj názor na konkurencieschopnosť so zahraničnými titulmi? Dospeli hry „východného bloku“ do štádia, kedy sa môžu smelo porovnávať s projektmi takých gigantov, ako napr. Electronic Arts?

Věc vidím asi takto. V „single“ projektech, tedy čistě hrách jsme zcela jistě konkurenceschopní, možná i lepší, a to i přesto že pracujeme s mnohem menšími rozpočty než západní giganti.

Z hlediska kvality vývojářů, máme zde obrovský potenciál, schopnosti a především nejsme vyčerpaní, co se týká nových nápadů a inovací. Toto tvrzení samozřejmě neplatí pouze pro vývojáře, ale i publishery. Skvělým příkladem „východního publishera“, který se dokázal díky kvalitě své práce prosadit na západním trhu je například společnost Cenega Publishing, která mimo jiné vydává i naši poslední hru.

Dnešní zábavní průmysl je ovšem vedle „single produktů“ na jedno téma také světem „kombo produktů“, které tvoří film /animovaný film /soundtrack /hra /kniha /comix /hračky na jedno téma, nejlépe pak s jedním shodným názvem.

Vlastníci licencí zatím více důvěřují „západním vývojářům“, takže v této oblasti jsme trochu znevýhodněni.

Ale i to se myslím změní. Pokud i nadále budou „vývojáři z Východu“ odvádět tak kvalitní práci jako dosud, nevidím důvod, proč by nemohli získat licenci na libovolný produkt a dohnat Západ i v této oblasti.

Hrál jsem snad všechny české adventůry, Oslím ostrovem počínaje a Poselem smrti konče. Jejich kvalita je vzestupná a poslední jmenovaná myslím v klidu snese srovnání s produktem „z venku“, jakým je třeba Syberia.

Doufám, že žánr „klasická adventůra“, který patří mezi nejstarší herní žánry, tady s námi ještě chvíli bude. Přesto, že se jak u nás, tak ve světě komerčně nevyplácí, myslím, že vždy se najde někdo kdo udělá další hru tohoto typu. Myslím, že adventůra a nejenom ta česká je momentálně ve stavu pacienta, který kolabuje na lůžku a lékaři do něj pouštějí elektošoky.

Dopadne podľa teba rozmach konzol v neprospech PC?

Odpovědět na tuto otázku je nesnadná. Všechno je dnes rychlejší a faktem je, že dnešní hráč dává přednost vložení disku do konzole a okamžitému hraní před pracnou instalací, konfigurací a následném zjištění, že jeho PC nedisponuje potřebným výkonem, aby hra běžela plynule.

Myslím si, že za několik let už klasické PC, jak ho známe dnes nebude prakticky existovat. Všechno to budou jakési „konzole“, ať už v podobě přenosných LCD panelů nebo tkanin z optických vláken. I takový dnešní MAC je v podstatě „konzole“ a nenechte se mýlit, že má klávesnici a myš. Konzole, která se vyvine z platformy PC (první vlaštovkou je koneckonců Xbox), bude podle všeho současným uživatelům PC nejblíže.

Přechod to bude myslím přirozený, plynulý a v relativně blízké době. Podobně, jak se přešlo během deseti let z registraček a tun papíru v archívech na jeden server a několik terminálů k němu napojených.

Tri najdôležitejšie vlastnosti, ktoré musí mať každý člen Plastic Reality?

Tak na to opravdu nelze odpovědět snadno, ale určitě je zde naprosto nezbytná schopnost pracovat v týmu. Přece jenom jedna Godzila toho dokáže víc než dvacet pěšáků, jak by řekl kníže Svatopluk :-)

Čo si myslíš o násilí v počítačových hrách?

Mohol by si čitateľom prezradiť niečo o vašich ďalších plánovaných projektoch?

Bohužel nic konkrétního. Jediné co mohu říct je, že naše další hra bude využívat nový Typhoon2 engine, takže se máte na co těšit :-)