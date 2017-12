The Sims 2 - podrobná pitva druhých simíkov

9. dec 2003 o 13:10 Dante

Kto z vás by sa aspoň na chvíľku nechcel stať Willom Wrightom? Séria SimCity a The Sims z neho urobila veľmi bohatého, muža a čo je dôležitejšie, aj veľmi váženého – dovolím si tvrdiť, že ani jeden z vašich Simsíkov by nedokázal kopírovať jeho bleskurýchlu kariéru :o). Druhému dielu do vydania chýba už iba niekoľko mesiacov a po všetkých datadiskoch prichádzajú s mnohými zmenami.

Séria The Sims nezožala úspechy iba po uvedení, ale počas troch rokov sa neustále pohybovala na vrchole. Čo je však ešte väčším prekvapením, každý z uverejnených datadiskov zožal úspech a nebolo žiadnym prekvapením, ak ste pri pohľade na americké či britské rebríčky predajnosti na špici (v TOP 10) našli dva či až tri tituly, ktoré v svojom názve mali to magické slovíčko - The Sims. The Sims sa dočkali lokalizácie do 17 svetových jazykov a celkovo sa ich predalo viac ako 9 miliónov kópií, pričom z datadiskov sa predalo viac ako 25 miliónov kusov. Určite uznáte že to nie sú zle čísla na hru, ktorá namiesto záchrany sveta ponúka hráčom čistenie záchodu, ustielanie postele či vynášanie smetí. Po mojich predchádzajúcich riadkoch už asi nikto nepochybuje, alebo lepšie povedané, nehľadá odpoveď otázku na otázku, prečo sa Electronic Arts vlastne pustil do vývoja druhého pokračovania. Možno si poviete, že je tu opäť veľa kriku pre nič, že Maxis prihodí niekoľko softwarových zmien, a to čo sa tak skvele predávalo sa bude predávať i naďalej. Nie je to však našťastie pravda. Pre všetkých antisimsákov mám ďalšiu zlú správu, bude to podľa všetkého veľmi, ale veľmi dobrá hra (skúste prekonať ten odpor a čítajte ďalej, ja viem že je to ťažké ale vy to zvládnete :o)).

Tí, čo si obzreli priložené obrázky, určite spozorovali jednu veľmi významnú zmenu. Áno, konečne sa naši obyvatelia virtuálného mestečka nedívajú nudným izometrickým pohľadom, avšak priestor sa stal plne trojrozmerným. Engine hry bol špeciálne vyvíjaný pre potreby The Sims 2 (zobrazovanie detailných textúr, dynamické tiene či predmety, ktoré budú pozostávať s veľkého množstva polygónov), aby bol nasimulovaný čo najreálnejší pocit pri hraní. Vďaka tomuto rapídnemu zlepšeniu uvidíte zmeny aj na svojich Simsoch . Vaše postavičky sa budú fyzicky meniť viac, než tomu bolo v prvej časti: ak strávite dostatok času v posilňovni, možno sa stanete dobrým adeptom na postavu Terminátora, ktorého si Arnold, vďaka svojim politickým ambíciám, s najväčšou pravdepodobnosťou už nezahrá. Avšak ak budete svojho Simíka neustále kŕmiť pizzou, budete na dobrej ceste pri formovaní postavy poriadneho a dobre vypaseného amerického kapitalistu.

Hlavná pointa však tkvie v zachytení plynutia času. Kým v prvej časti Simíci ostávali stále mladými a vitálnymi počas celého hrania (ani deti nevyrástli), tu sa konečne neúprosný zub času odrazí i na ich vzhľade. A to nie hocijako! Ak si zvolíte jeden kompletný simsí životný cyklus, stanete sa svedkom toho, ako sa batoľa pokúša o svoje prvé krôčky, ako sa učí chodiť, ako sa z neho stáva škôlkár, ako sa mení a formuje (samozrejme sa nevyhneme ani tak stresovému obdobiu puberty). No a ak budete mať šťastie, tak váš Simík konečne dospeje, pravdepodobne si nájde partnera či partnerku, potom bude nasledovať stredný vek (so svoji krízami), až nakoniec sa jeho životný cyklus ako u každého žijúceho tvora ukončí – zomrie. Tím to však nekončí. Deti zdedia vaše gény a akoby v nich žijú ďalej. Viem znie to trošku zvláštne, ale v hre pôjde práve o využite tohoto princípu na dosiahnutie nekonečnej dĺžky hrateľnosti. Predpokladám, že asi každému z vás vŕta v hlave, ako dlho asi taký simsí život trvá. Samozrejme, nepočítajte s reálnou dĺžkou ľudského života, veď o potomkov vašich simsov by sa museli starať i vaše deti :o). Medzi realitou a dobrou hrateľnosťou bolo nutné nájsť nejaký kompromis. Jednotlivé etapy života boli prispôsobené určitým časovým úsekom, ktoré sú rozdielne dlhé. Detstvo trvá relatívne krátko, najdlhšie trvá obdobie dospievania a produktívneho veku, kedy si váš Sim buduje rodinu i kariéru. Potreby simíkov sú počas jednotlivých etáp života rozdielne. Starší budú napríklad potrebovať oveľa viacej času na odpočinok či viac kľudu a pohody, než simíci, ktorí sú v najproduktívnejšom veku. Každá nová etapa života predstavuje novú výzvu, ktorú je nutné zdolať.

Tak ako tomu bolo v jednotke, aj tu jedna rodina bude pozostávať maximálne z ôsmich členov. Pod jednou strechou môže bývať aj niekoľko generácií. Na rozdiel od slovenských dôchodcov sú na tom simsí dochodcovia oveľa lepšie, a tak nielen vylepšia rodinný rozpočet, ale dokonca môžu dávať pozor na vnúčence a tým pádom nemusí maminka ostávať doma – to je tá dnešná ženská emancipácia :o). Nikto však nežije večne a tak je tomu i v The Sims. Potom čo starí rodičia umrú, bude sa po nich dediť. Áno, i takáto drobnosť bola do hry implementovaná. Ale pozor, ak budete svojich virtuálnych rodičov ignorovať ako je rok dlhý, ani im nezavoláte, potom nečakajte, že vám niečo odkážu. Ak sa však budete o svojich rodičov starať, môžete si byť istý, že nejakú tú korunku určite dostanete.

Keď sme už čo to načrtli, o tom spolunažívaní, nezaškodí podotknúť, že hra nepodporuje variantu šialenej lásky páru s veľkým vekovým rozdielom. Nemôže sa stať, že by sa 25 ročná kráska zamilovala do 65 ročného vráskavého, vyschnutého, bezzubého ale zato zazobaného milionára. „Funkcie“ ako láska, sex, svadba, deti sa nachádzajú iba u mladej populácie (vekovo príbuznej). Samozrejme, že medzi starším simíkom a mladším môže byť priateľstvo, či si môžu dať pusu, ale to je všetko, k žiadnemu bližšiemu fyzickému kontaktu nemôže dôjsť.

Tak ako v prvej časti aj tu budú väčšinu vášho hracieho času vypĺňať starosti, ako splniť všetky potreby vášho Simíka. Ak sa všetky ukazovatele udržujú na zelenej hladine, je všetko v poriadku a váš Simík je spokojný a v pohode. Tieto faktory však do rôznej miery ovplyvňuje prostredie, v ktorom žije a jeho rodina. Ak sa mu však iba chvíľočku nevenujete, jeho ukazovatele začínajú klesať, až sa znenazdajky priblížia k červenej - kritickej - hranici. To nie je dobré nielen z hľadiska rodiny, ale Sim s dlhodobo zlou náladou nebude v práci povýšený, príbuzní a známi ho prestanú mať radi a on sa začne dostáva do izolácie. Samozrejme, tým pádom prestáva mať náladu na samovzdelávanie, na rozširovanie svojich schopností a vedomostí. Trošku sa rozšírili alebo lepšie povedané zlepšili i sociálne potreby. Pred tým stačilo, ak ste Simíka poslali na party, či ste ju usporiadali doma, alebo ste si išli pokecať ku kamarátom, a ukazovateľ nálady išiel strmhlavo hore. Teraz to však už nebudete mať tak jednoduché, pretože tento ukazovateľ bol rozdelený na rodinný a kamarátsky. Ten rodinný si zvyšujete napríklad tým, že navštívite svojich rodičov, či sa chvíľku budete venovať deťom. Ten kamarátsky je asi jasný - zábava s priateľmi...

Novinkou je indikátor duševného stavu Simíka – mind – ten sa dostáva na červenú úroveň, ak je Simík v neustálom strese, či je maximálne psychicky vyčerpaný. Potom je nutné, aby ihneď začal relaxovať, pretože sa môže stať, že skolabuje.

Vývojári tento nový ukazovateľ veľmi šikovne implementovali a spojili s ostatnými. Uvediem príklad. Ak váš Simík iba narýchlo "spapinká" nejaký hambáč, tak síce uspokojí svoju potrebu jesť, ak ho však vezmete do nejakej lepšej reštaurácie, nielen že sa napapá, ale do istej miery sa zvýši i jeho duševná pohoda, pretože si svojím spôsobom odpočinie. Týmto faktorom sa snažili vývojári navodiť atmosféru, že Simíci sú vlastne žijúcimi jednotkami, a že každý z nich je osobnosťou.

O novom „bodovom ohodnotení kvality života“ vášho Simíka, som sa ešte nezmienila, aj keď je to veľmi dôležitá vec. Toto „životné hodnotenie“ indikuje ako sa Simovi v živote darí a ako je spokojný. Ukazovateľ zaznamenáva najrôznejšie míľniky v jeho živote, ako prvá výpoveď, či povýšenie, narodenie dieťaťa ale tiež ďalšie príjemné či menej príjemné záležitosti, ktoré k životu náležite patria. Ak sa toto vaše hodnotenie bude pohybovať okolo nuly, nie je nutné hneď podliehať panike, či hľadať, čo ste kde pokazili, indukuje to iba jedinú vec - patríte ku konzervatívnejšej časti ľudstva a žijete dosť nudným životom. Avšak čím je vaše skóre lepšie, tým sa vám v hre otvárajú nové a nové možnosti. Napríklad dostanete viac variant pri flirtovaní s opačným pohlavím, či budete rýchlejšie postupovať po hierarchickom rebríčku v práci.

Spomínané bodové hodnotenie do istej mieri určuje i Simíkova pamäť. V jednotke sa vaši simíci nepamätali na nič, čo sa im stalo. Teraz to však bude iné, ak sa napríklad manželka dozvie o nevere svojho manžela, zanechá to na jej bodovom hodnotení veľkú trhlinu a tá tam bude až do doby, pokiaľ ju neprekryje niečo krásne. Avšak podobná vec môže zanechať hlboké rany aj na duševnom vývoji vášho dieťaťa. Ak vás prichytí, ako namiesto otecka bozkávate cudzieho chlapa... Asi sa pýtate, či budete možné z dieťaťa, ktoré prežilo nešťastné - traumatizujúce detstvo vytvoriť šťastného dospelého Sima? No, je skutočne iba na vás, k The Sims 2 budete musieť pristupovať okrem iného ako skutočný psychológ :o) Mnoho hráčov v diskusných fórach vývojárom navrhovalo, aby pripravili datadisk, ktorý by umožnil nahliadnuť i do pracovného živote Sima, pretože na jeho pracovisko sme sa nikdy nepozreli. Ten kto si myslí, že sa to príchodom nového dielu zmení, je na omyle: bohužiaľ ani tentokrát nebudete mať pod drobnohľadom iba ich súkromný život (ak však chcete svoju postavičku ovládať v práci, vyskúšajte asi rok starú hru s názvom The Partners, ktorá sa do značnej miery nechala inšpirovať sériou The Sims, avšak tu sa celá hra odohráva na pracovisku – v kanceláriách).

Dobrou správou však je, že konečne sú v hre víkendy!!! Takže nebudete musieť neustále pracovať, ale budete sa môcť venovať aj odpočinku a svojim koníčkom. Na záver je nutné ešte spomenúť niekoľko udalostí, ktoré prerušia denný stereotyp a môžu v mnohých prípadoch naštartovať vašu kariéru. Vezmime si také pozvanie. Ak svojho šéfa pozvete na večeru, môže to mať na vašu kariéru pozitívny vplyv, ale i negatívny. Ak ho pozvete k vám domov a večera prebehne v priateľskom duchu, ktorý je korunovaný geniálnym kulinárskym umením vašej manželky, váš šéf od vás bude odchádzať s dobrou náladou a môžete, minimálne, počítať so zvýšeným platom ale v lepšom prípade aj s povýšením. Ale pozor, ak sa stane nejaká nepríjemnosť (váš potomok začne šialene vyvádzať, poleje šéfa minerálkou a nakoniec to korunuje váš pes, pretože sa zblázni prestane vás poslúchať a v tom lepšom prípade roztrhá šéfovi nohavice), pre vás sa to môže skončiť veľmi zle.

Druhé pokračovanie pôsobí skutočne veľmi vycibreným a prepracovaným dojmom a podľa mňa si nájde mnoho priaznivcov. Možno priláka i nejaké tie nové tváre. Všetko sa to dozvieme budúci rok (uvedenie na trh je naplánované na február, avšak žiadna oficiálna tlačová správa tento dátum ešte nepotvrdila).