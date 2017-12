Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude - Larryho prvé -oné- v 3D

Starší hráči musia vyroniť pri spomienke na Larryho nostalgickú slzičku. Informácia o návrate tejto postavičky možno vyvolá podobné ovácie ako druhý diel Full Throttle (ktorý bol však zrušený). Stará dobrá adventúrka sa vracia späť, ale nie je Larry

8. dec 2003 o 19:00 Ján Kordoš

ako Larry a hlavne ak sa nestretnete s klasickým Larrym Lafferom, ktorý nás zabával sedem dielov, ale s jeho synovcom, Larrym Lovagom.

Nemusíte mať prehnaný strach, nič také sa nezmení, lebo aj mladý Larry je viditeľne po svojom strýkovi, a preto budeme riešiť jeho zapeklité problémy so ženami. O nový príbeh sa postarali chlapci z High Voltage Games, čo je ich premiéra na "písidlá". Mladý Larry je študentom na vysokej škole a poslušne býva na intráku, ale nevedie klasický život, aký je... mno, povedzme charakteristický pre život študentov. Celý čas je zatvorený na svojej izbe a nasáva vedomosti, až si raz uvedomí, že na svete existuje aj nežnejšie pohlavie. Šťastie v láske sa mu však vyhýba rovnako ako jeho strýkovi. Preto sa prihlási do televíznej zoznamovacej súťaže a začne pátrať po svojej nadchádzajúcej. Samozrejme to so sebou prinesie množstvo gagov a smiešnych situácii, ale na to sme si už zvykli z predošlých dielov.

Nový Larry bude kompletne v 3D, čo musíme brať ako samozrejmosť. Celá hrateľnosť bude postavená na známych amerických „komédiách“ o mladých ľuďoch a ich problémoch so sexom. Stačí, ak spomeniem American Pie 1-3 (Pikantné pokušenie). Neviem, či sú podobné filmy až tak smiešne, ale možno sa pod velením Vivendi Universal Games zrodí podarené a hlavne vtipné dielko – teda na rozdiel od spomínaných filmov. Rozdielom oproti predchádzajúcim dielom je fakt, že sa v hre nachádza oveľa viac akcie. Presne v duchu doby a konzolového zamerania hry.

Hra bude teda k dispozícii aj pre PS2 a Xbox, takže sa na túto podarenú adventúrku môžu tešiť aj konzolisti. Počkáme si ale radšej na hrateľnú verziu a súdy budeme vynášať až potom. Na to máme ešte dosť času - do druhého pol roku 2004.

Zdroj screenshotov: Gamespot