The Simpsons: Hit & Run – vaša bránica im neodolá!

Populárna komiksová rodinka si konečne našla cestu aj na PC! Odhoďte preto rasistické predsudky voči žltej farbe pokožky a poďme si spolu povyraziť do mestečka Springfield. Uvidíme, či nás jeho obyvatelia privítajú tak, ako sa na hrdinov slávneho seriálu

4. dec 2003 o 15:04 Marián Kluvanec

patrí.

Americké mestečko Springfield. So svojimi budovami, parkami a okolitou prírodou je ako každé iné v okruhu najbližších tisíc míľ. Rozdiel je len v tom, že tu nájdete jednu domácnosť, ktorá je výnimočná. Nie však tým, že dobre zarábajúci manželia z lepšej strednej vrstvy tu úspešne vychovávajú svoje talentované deti. Nie. Otec Homer je cicavec rodu podobnému Homo Sapiens a Marge len snaživá matka s účesom, na ktorý je bežne potrebné stavebné povolenie. No a k tomu ich podarené ratolesti Bart - chuligánsky naladený chlapčisko, vždy s trefnou hláškou na perách, intelektuálka a nádejná saxofonistka Lisa a večné nemluvňa Maggie. Ich bizarné osudy ešte dopĺňajú ostatné postavičky „zo susedstva“ – krčmár a bývalý boxer Moe, indický imigrant a predajca Kwik-E-Marte Apu, homosexuálny asistent Smithers, jeho šéf, riaditeľ jadrovej elektrárne Montgomery Burns (alias stelesnené zlo a najväčší nepriateľ odborových zväzov) a mnohí ďalší. Ich televízne príbehy sme mali možnosť vidieť na ČT a nemeckej Pro7, kto zatiaľ nevidel ani epizódu, môže ľutovať a mal by tento neblahý stav čím skôr napraviť. A možno vás na to naladí aj na Hit & Run...

V domovskom meste gigantických kruhových šišiek a škótskeho školníka sa deje niečo NEZVYČAJNÉ. To by ale pravda nebol Springfield, aby sa tam niečo NEZVYČAJNÉ nedialo. Tentoraz všade poletujú robotické včely s videokamerami a na uliciach parkujú podozrivé čierne vozidlá so satelitom na streche. Do vyšetrovania sa okamžite pustí pobúrený Homer, na svojom ružovom sedane prenasleduje nevítaných hostí po rôznych zákutiach mesta. Po ňom si zahráte aj s Bratom, Marge a Lisou, a niekoľkými ďalšími postavami, z ktorých každá pôsobí v „tej svojej“ mestskej štvrti (Lisa - zábavný park, Bart - centrum, Homer - priemyselná štvrť a predmestie, etc.). No a ak vás omrzí výzor práve ovládanej figúrky, stačí navštíviť správne miesto (na minimape označené symbolom dolára) a môžete si za určitý poplatok zmeniť imidž. Niektoré oblečky sú fakt uletené, vrelo odporúčam!

Úlohy v hre sú v podstate vždy rovnaké (aj keď obsahovo a scenáristicky rozmanité a veľmi zábavné) a kopírujú systém GTA. Takže si môžete stopnúť ľubovoľné vozidlo, ktorým sa zveziete na určené miesto, alebo si môžete len tak frajerčiť rýchlou jazdou po meste a unikať polícii, ktorej sa platí pokuta 50 mincí. Ak vás prichytia, pravdaže:-). Inak strojov je tu pomerne dosť, teda vyše 20 druhov, myslím. Dobre sú zvládnuté ich fyzikálne vlastnosti - zabudnite na realizmus, v móde sú arkády a tak sa budete efektne točiť na ručnej brzde, preletíte cez tucet sklených tabulí a po dopade z niekoľkoposchodového domu sa nič nedeje - dopadnete v najhoršom prípade na dve kolesá a chvíľku tak pobudnete (je to inak celkom záživná variácia na Knight Ridera:-)). S postavičkami sa dá behať aj po vlastných, ale po dlhšom šprinte sa unavia, tak načo ich namáhať, veď aj tak sa pri plnení konkrétnych úloh nabehajú, naskáču a nakopú (iné „zbrane“ v hre nie sú) dosť. Náplne misií sú – ako som už spomínal - podobné: dostať sa z bodu A do bodu B za určitý čas, v limite zlikviduj nepriateľské vozidlo, pozbieraj predmety, atď., zároveň však originálne- získať cenný výtlačok komiksu pre zberateľa- informátora, pomôcť šialenému profesorovi vyrobiť zmutované monštrum, pochytať utečené opice, zabrániť Smithersovi načas prísť do roboty, nenechať sa chytiť riaditeľom školy, sledovať podozrivý van, školským autobusom brzdiť premávku a tak podobne.

Splnením týchto úloh sa napĺňa dejová linka a ak sa chcete dozvedieť, kto uniesol Barta a čo vlastne znamená tá podivná logistika v Springfielde, musíte ich všetky úspešne absolvovať. Podvetvu tvoria misie dobrovoľné, za ktorých prejdenie dostávate peniažky a časom sa uvolní aj nejaké to bonusové vozidlo. Ide tu väčšinou o preteky, alebo zbieranie predmetov na čas a vyžaduje si kus tréningu a správne vozidlo, kým ich všetky prejdete. Hra je inak celkom ľahká, tak hádam by to nemal byť až taký problém.

Čo malo byť povedané, povedané bolo a je už len musím dodať, že Simpsons: Hit & Run je nádherná hra s nenormálne zábavným scenárom a správne bláznivým príbehom. Ak ste v angličtine aspoň trochu zdatnejší, určite si počas hrania nezabudnite prečítať rôzne nápisy na stenách, billboardy, infotabule, či dennú tlač - nachádza sa tam kopec vtipných poznámok na margo spoločnosti, presne ako to poznáme zo seriálu. No a niekedy hra čerpá zo „seba samej“, resp. z témy Simpsons a ak poznáte zákulisie a ste fanúšikmi televíznej predlohy, budete sa majestátne baviť a od toľkého sedenia pri hraní možno aj pár kíl priberiete. Preto si nezabudnite občas dať prechádzku po Springfieldskom parku... Ehm... Čo som to chcel povedať...

GRAFIKA 8 / 10

Vyobrazenie je maximálne pravoverné a na prvý pohľad sa dajú rozpoznať známe miesta zo seriálu. Do 3D boli prevedené bezchybne, v celej hre som nenašiel pľac, na ktorom by som nútil svojho bradáča k veľkej potrebe. S úľavou môžem vyhlásiť, že na rozdiel od Hulka, či Xmenov sa táto hra po grafickej stránke vydarila (aj po všetkých ostatných, veď čítajte ďalej). Jediná malá pripomienka by mohla smerovať na modely postáv, ktoré v pamätnej halloweenskej 3D epizóde vyzerali lepšie, ale tam zas boli predrenderované, takže grafici z Vivendi Universal to majú odpustené schválené.

INTERFACE 7 / 10

Menšie muchy robí kamera, ktorá sa niekedy nedokáže správne rozhodnúť a vhodne sa natočiť. Vtedy si ju budete musieť manuálne posunúť do zvoleného uhla, ale to sa dá zvládnuť ľavou zadnou, resp. pravou prednou. Žiadne ďalšie chyby som v ovládaní nezistil, všetko ide ako má, pričom je jasné, že s gamepadom si zahráte pohodlnejšie, čo v ťažších misiách môže byť trochu aj výhodou.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Nepreháňam. Naozaj sa to hrá skvele, až fantasticky. Za všetko nech hovorí fakt, že Simpsons je prvá hra, na ktorej mi odišiel krížový ovládač gamepadu. To zatiaľ na PC nedokázala ani FIFA, v ktorej ma bratranec napráskal v pamätnom zápase 10: 3 bez mihnutia oka. Gagy, vtipy, slovné hračky, odkazy na popkultúrne produkty a ďalšie fajnovosti robia z hry skutočnú perlu, nielen vo svojej kategórii. Obtiažnosť je tiež primeraná (viď nižšie), takže väčšie zákysy a strata nervov na vás nečíhajú - len pohodové arkádové naháňačky s dobrým dejovým podfarbením.

MULTIPLAYER

V PS2 verzii vraj MP majú, ale veľmi si ho recenzenti nepochvaľovali. Aj tak im ho závidím!

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Pálenie pneumatík robí pri vierohodnom ozvučení dvojnásobnú radosť! Inak to nie je ani s ostatnými zvukmi a ruchmi v hre - opice kňučia, telefónna búdka sa po náraze s rachotom rozletí, prosto, všetko je na mieste a svoju pozíciu si obháji. Zvlášť kapitolou sú potom hlasy protagonistov, nahovorené pôvodnými hercami. Len škoda, že absentuje možnosť zapnúť titulky, lebo v rámci mumlania niektorých exotov veľa nerozumieť. Ale to nie je až taký častý jav, preto štyri hviezdičky a klobúk dole!

HUDBA 9 / 10

Kedysi som sa zaprisahal, že NIKDY neudelím hre, príp. nejakej jej zložke plný počet bodov. A hudba dostala z tohto, ale len z tohto dôvodu 4,5. Je totiž *S uP ER* !! Už samotná téma Simpsonovcov je klasika (teraz aj zvoneniami na mobily:-) a ostatné skladby a milión jeden variácií dokonale dopĺňajú situácie v hre a produkujú nefalšovanú Simpsonovskú atmosféru. Mňam, mňam, ako by povedal Homer...

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 8 / 10

Stúpajúca náročnosť hry a prefíkanosť UI je signifikantná. Voliť medzi easy, normal, či springfield nightmare sa však nedá. Celá gamesa je podľa mňa easy a dá sa bez väčších problémov prejsť, bez ohľadu na to, či máte s podobným žánrom (GTA, Mafia) skúsenosti. Trochu ťažšie v porovnaní s takmer plynulým postupom v hlavných misiách mi prišli závody a „subquesty“, ale cvikom človek zmajstruje aj nemožné (v minútke ticha si pripomeňme závody z Mafie a zaplačme nad desiatkami zlomených klávesníc po celom svete).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Jednoznačne zábavnejšie než GTA a rozmanitejšie ako Mafia!! Neunáhlil som sa, ani to neodvolám, ale presvedčiť sa o tom musíte sami. Nebudete ľutovať. Simpsonovci sú podarená hra, akých vychádza v poslednej dobe stále menej a ja len dúfam, že šancu jej dajú aj seriálu neznalí. Pre tých platí, že z tohto hodnotenia si môžu odrátať pol boda a náročnejší bod. Ale ani o cíp hviezdičky menej!