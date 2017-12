Siemens MC60: extravagantný a praktický

Novinku od Siemensu, ktorá sa na náš trh dostala len pred niekoľkými dňami môžeme zaradiť niekde medzi modely M55 a C60. Navonok má síce MC60 iný dizajn, no pri pohľade do menu sú si tieto modely podobné ako vajce vajcu.

3. dec 2003 o 13:45 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

MC60 patrí k modelom s extravagantným dizajnom – klávesy sú usporiadané do tvaru X. Podobný koncept „X“ má práve model M55. V MC60 šli dizajnéri ešte ďalej – klávesy sú síce usporiadané klasicky, no čísla nenájdete v jednom riadku. Kryt telefónu je z dvojfarebného plastu a jeho prednú i zadnú časť možno vymeniť. Na bokoch telefónu nie sú žiadne tlačidlá, vystačiť si musíte len s klávesnicou. Vzadu je v štylizovanom krúžku oko fotoaparátu.

Klávesnica – kruh kombinovaný s usporiadaním kláves v tvare „X“ je tvrdá, no vďaka netradičnému usporiadaniu si na ňu treba zvyknúť.

Ovládanie

O ovládanie sa postará štvorsmerové funkčné tlačidlo priamo pod displejom. V porovnaní s C60 či M55 je ovládanie MC60 ťažkopádnejšie – v telefóne chýbajú funkčné tlačidlá a tak hlavné tlačidlo vlastne nie je štvorsmerové, ale iba dvojsmerové. V menu sa tak pohybujete iba v smere hore a dole a dlhšie trvá, kým sa dostanete na vybranú položku.

Displej

V porovnaní s C60 a M55 neprišlo k žiadnej zmene – aj tu je displej slabinou telefónu. V pohotovostnom režime je nečitateľný, podsvietený už vyzerá lepšie. Stále to však nestačí pri porovnaní s konkurenciou.

Menu telefónu

Ani v menu telefónu nenájdete prekvapenia – je rovnaké ako vo všetkých Siemensoch s farebným displejom (okrem ST55). Tvorí ho 9 animovaných ikoniek usporiadaných na jednej obrazovke. Menu je tradične logicky usporiadané a prehľadné.

Funkcie

Funkcie telefónu by mali postačiť každému užívateľovi, ktorý potrebuje telefón predovšetkým na komunikáciu a zábavu. Viacpoložkový telefónny zoznam výborne spolupracuje so SIM kartou, priamo v telefóne môžete uložiť 100 kontaktov. Ku každému kontaktu si môžete priradiť obrázok volajúceho i značku pre vytáčanie hlasom.

Ani správy nezaostávajú za štandardom – MC60 podporuje spojené SMS do 760 znakov i multimediálne správy (k obrázkom za sebou môžete pridať vlastný nahraný zvuk/komentár alebo zvonenie).

Kalendár má striedmu grafiku, no je prehľadný a jednoduchý. V telefóne je aj pripomienkovač a zápisník poznámok. Nechýba ani budík, kalkulačka, prepočet meny, stopky, odpočítavanie, nahrávanie zvonenia (vo formáte .wav) a ovládanie telefónu hlasom.

V položke Hry a programy nájdete dve hry a jeden program, ostatné sa dajú vďaka podpore Javy stiahnuť z webu. Hra Contest Arena je graficky príťažlivá plošinová skákačka so zvukom. Škoda len, že na displeji MC60 vyzerá nevýrazne. Okrem toho sa neprimerane dlho nahráva, dokonca na niekoľko etáp. V ďalšej hre Magic Photo môžete skladať na bloky rozdelený obrázok (abecedu).

Zaujala nás aj aplikácia My-photos online, v ktorej si môžete prezrieť akýkoľvek obrázok v telefóne a následne si ho uložiť na internet.

Ďalšia aplikácia Photo editor dokáže celkom inteligentne pracovať s obrázkami – môžete im upravovať jas, farby (po jednotlivých kanáloch RGB!), zakrivenie, otočenie a pomer strán.

V menu telefónu nájdete aj Card Explorer, cez ktorý môžete prechádzať jednotlivými adresármi telefónu (cache, colour scheme, data inbox, internet, java, misc, pictures, sms archive, sounds ...) a jednoducho tak spravovať ich obsah, ak potrebujete uvoľniť pamäť.

Štandardom pre všetky Siemensy sú vyzváňacie profily so skupinami volajúcich a filter na volania.

Telefón si môžete štandardne upraviť podľa vlastnej vôle – nastaviť sa dá pozadie, farebné témy, logo operátora a šetrič obrazovky.

V MC60 sme našli aj dve špeciality – mód „Lietadlo“, ktorý vám vypne vysielač a telefón tak môžete používať v lietadle na hranie a nastavenie pre deti, pomocou ktorého obmedzíte volania na jedno vybrané číslo. Tieto funkcie sú rozhodne v telefóne triedy MC60 nezvyklé. Nastaviť si možno aj automatické vypínanie telefónu.

Zvonenia v telefóne nás nenadchli – okrem toho, že sú už obohrané v iných modeloch, nie sú ani príliš nápadité a nepočuť ich napríklad v hlučnom prostredí.

Fotoaparát

Siemens MC60 je prvý Siemens so zabudovaným fotoaparátom tejto značky (nerátame ST55, ktorý vyrába pre Siemens iná firma).

Fotoaparát zodpovedá triede, do ktorej MC60 spadá – je skôr priemerný, s veľmi obmedzenými funkciami, použiteľný v MMS.

Fotiť sa dá v niekoľkých rozmeroch - 352x288, 320x240, 176x144 a 160x120. Počas fotenia môžete nastaviť bielu farbu a jas, nič viac. Na zábavné fotografovanie to však stačí.



Batéria

V MC60 je použitá Li-Ion batéria s kapacitou 700 mAh, telefón nám pri bežnom používaní vydržal približne 4 dni.

Celkové hodnotenie

Siemens má neodškriepiteľný cit pre dizajn a v telefónoch tejto značky nájdete vždy vhodne zvolený výber praktických funkcií. Škoda len, že celý produktový rad roku 2003 používa displeje, ktoré celkový dojem veľmi kazia. Ako sme už spomínali – farby na nich sú mdlé a majú aj malé rozlíšenie. No pre menej náročného užívateľa, ktorý si nepotrpí na špičkovú kvalitu displeja a požaduje telefón v nižšej cenovej triede bude MC60 dobrou voľbou.