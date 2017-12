SimCity 4 Rush Hour - v1.1.638 trainer

2. dec 2003 o 8:32 Juraj Chrappa

KEY Description ACTION

Insert $1 Billion (Ctrl+X) weaknesspays cheat Adds 1 billion dollars onto existing amount!



NOTE:

1 Billion$ help: Type Ctrl+X to open cheat box(in game) Hit Esc 5 times

before if it doesnt come up. Type in: weaknesspays : then Enter. without colon.



To use this trainer, run the trainer's .EXE file. Then, run the game.

Press any of the keys listed above ingame and the cheat will be

activated. Enjoy!