Najpredávanejšie hry Cenegy v novembri

Lucia Tináková, marketingová managerka v spoločnosti Cenega Slovakia nám zaslala e-mailovú správičku s najpredávanejšími hrami za mesiac november. Takýto je rebríček.
PC novinky
HIDDEN & DANGEROUS 2
KOREA FORGOTTEN CONFLICT SK
HUGO ZVIERATKÁ Z OCEÁNU SK
HUGO MOCNÁ PRÍRODA SK
SPELLS OF GOLD SK
PARTNERS SK
WARCRAFT 3: REIGN OF CHAOS SK
WARCRAFT 3 FROZEN THRONE
KELVIN A SPIDI SK
HOMEWORLD 2 SK
PC klasika
DIABLO 2
NHL 2002
TIME MACHINE+DEVIL INSIDE GAME4U
ODYSSEY+BLACK MOON CHRONICLES GAME4U
NO POČKAJ! SK
HALF LIFE
TOMB RAIDER 4 GAME4U
COMMANDOS BEYOND THE CALL OF DUTY GAME4U
KRIZIACI SK
DEUS EX GAME4U
Multimédiá
ANGLICKY EFEKTÍVNE 2003 + ANGLICKÁ GRAMATIKA
NEMECKY EFEKTÍVNE 2003 + NEMECKÁ GRAMATIKA
LEXICON 2002 - ANGLICKÝ STUDIJNÝ SLOVNÍK
LEXICON 2002 - NEMECKÝ S TUDIJNÝ SLOVNÍK
AUTOSKOLA 2003
DOMÁCI UČITEL ANGLIČTINY I. 2003
DOMÁCI UČITEL NEMČINY I. 2003
TVORBA HUDBY NA PC
DOMÁCI UČITEL ANGLIČTINY II. 2003
DOMÁCI UČITEL NEMČINY II. 2003
PlayStation One
SPIDERMAN
GRAN TURISMO
GRAN TURISMO 2
CRASH BANDICOT 3
TARZAN
LILO AND STITCH
CRASH RACING
TEKKEN 3
CRASH BANDICOOT 2
SPYRO THE DRAGOON 2
PlayStation 2
TRUE CRIME STREETS OF LA
WRC 3
NHL 2004
EYE TOY GROOVE
WRC 2
NHL HITZ PRO
GRAN TURISMO 3
GETAWAY
DOGS LIFE
BROKEN SWORD THE SLEEPING DRAGON
Hry na N-GAGE
MOTO GP
SONIC N
TONY HAWK´S PRO SKATER
TOMB RAIDER
PANDEMONIUM
Zdroj:e-mail