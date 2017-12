Najpredávanejšie hry Cenegy v novembri

2. dec 2003 o 0:45 Juraj Chrappa

Lucia Tináková, marketingová managerka v spoločnosti Cenega Slovakia nám zaslala e-mailovú správičku s najpredávanejšími hrami za mesiac november. Takýto je rebríček.

PC novinky

HIDDEN & DANGEROUS 2

KOREA FORGOTTEN CONFLICT SK

HUGO ZVIERATKÁ Z OCEÁNU SK

HUGO MOCNÁ PRÍRODA SK

SPELLS OF GOLD SK

PARTNERS SK

WARCRAFT 3: REIGN OF CHAOS SK

WARCRAFT 3 FROZEN THRONE

KELVIN A SPIDI SK

HOMEWORLD 2 SK



PC klasika

DIABLO 2

NHL 2002

TIME MACHINE+DEVIL INSIDE GAME4U

ODYSSEY+BLACK MOON CHRONICLES GAME4U

NO POČKAJ! SK

HALF LIFE

TOMB RAIDER 4 GAME4U

COMMANDOS BEYOND THE CALL OF DUTY GAME4U

KRIZIACI SK

DEUS EX GAME4U





Multimédiá

ANGLICKY EFEKTÍVNE 2003 + ANGLICKÁ GRAMATIKA

NEMECKY EFEKTÍVNE 2003 + NEMECKÁ GRAMATIKA

LEXICON 2002 - ANGLICKÝ STUDIJNÝ SLOVNÍK

LEXICON 2002 - NEMECKÝ S TUDIJNÝ SLOVNÍK

AUTOSKOLA 2003

DOMÁCI UČITEL ANGLIČTINY I. 2003

DOMÁCI UČITEL NEMČINY I. 2003

TVORBA HUDBY NA PC

DOMÁCI UČITEL ANGLIČTINY II. 2003

DOMÁCI UČITEL NEMČINY II. 2003



PlayStation One

SPIDERMAN

GRAN TURISMO

GRAN TURISMO 2

CRASH BANDICOT 3

TARZAN

LILO AND STITCH

CRASH RACING

TEKKEN 3

CRASH BANDICOOT 2

SPYRO THE DRAGOON 2



PlayStation 2

TRUE CRIME STREETS OF LA

WRC 3

NHL 2004

EYE TOY GROOVE

WRC 2

NHL HITZ PRO

GRAN TURISMO 3

GETAWAY

DOGS LIFE

BROKEN SWORD THE SLEEPING DRAGON



Hry na N-GAGE

MOTO GP

SONIC N

TONY HAWK´S PRO SKATER

TOMB RAIDER

PANDEMONIUM



