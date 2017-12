Civilization 3: Conquests - plus 3 trainer

1. dec 2003 o 21:36 Juraj Chrappa

Trainer Notes:

~~~~~~~~~~~~~~

1 - Add 100000 gold for player

2 - Always allow hurry production

3 - 1-turn research

Supported game versions:

Civilization 3:

1.07f-English

1.16f-English

1.17f-English

1.21f-English

1.29f-English

Civilization 3: Play The World:

1.01f-English

1.04f-English

1.14f-English

1.21f-English

1.27f-English

Civilization 3: Conquests:

1.00-English



NOT DESIGNED FOR CIVILIZATION 3: PLAY AND/OR CIVILIZATION 3: CONQUESTS

MULTIPLAYER!