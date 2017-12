Vedci zostrojili najmenšie atómové hodiny na svete

1. dec 2003 o 2:29 TASR

Washington 1. decembra (TASR) - Americkí vedci vyvinuli najmenšie atómové hodiny na svete s objemom iba 40 kubických centimetrov. Hodiny, ktoré merajú čas žiarením atómov rubídia, sa omeškajú o jednu sekundu za 10.000 rokov. Používať sa budú na určovanie presnej polohy bezposádkových lietajúcich objektov, informoval časopis New Scientist.

Atómové hodiny zostrojené tímom Johna Kima z Office of Naval Research majú elektrický výkon jeden watt. Bežné atómové hodiny, v ktorých odmeriavajú čas atómy vodíka alebo cézia, spotrebujú niekedy desiatky wattov elektrickej energie. Rubídiové hodiny nie sú také presné, ale lacnejšie - jeden kus stojí v prepočte asi 69.000 korún.

Podľa Kima by sa mohli jeho hodiny uplatniť v bezposádkových lietajúcich telesách, napríklad v malých špionážnych lietadlách alebo raketách s plochou dráhou letu. Spolu s naprogramovanou rýchlosťou letu by mohlo takéto teleso presne určovať svoju polohu. Rakety by tak mohli nájsť svoj cieľ aj bez externých pozičných signálov.

Atómové hodiny sú súčasťou satelitov Globálneho polohového systému (GPS). Sú presnejšie, na druhej strane však drahšie a majú väčšie rozmery. Vďaka novým hodinám budú rakety nezávislé od systému GPS. Ten je totiž možné rušičkami lokálne vyradiť z činnosti.