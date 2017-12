Prídavné zariadenia k PDA

29. sep 2001 o 0:00

Stúpajúca popularita vreckových počítačov iniciuje aj firmy zaoberajúce sa príslušenstvom pre PDA k stále novým nápadom. V tomto článku vám predstavíme niekoľko zaujímavých produktov okrem kožených puzdier a výmenných akumulátorov, ktoré rozširujú alebo zmysluplne dopĺňajú funkčnosť zariadení PDA.

Digitálny fotoaparát „PalmPix“ od firmy Kodak

„PalmPix“ od firmy Kodak premení Palm Pilots na digitálny fotoaparát. Praktický nástavec je určený pre všetky prístroje série Palm III (PalmIII, Palm IIIc, Palm IIIe, Palm IIIx) a TRG Pro. Aby sa mohol používať s prístrojmi série Palm V, treba dokúpiť adaptér. Inštalácia kamery je jednoduchá - treba ju len nasunúť na Palm Pilot. Obrázky možno robiť za pomoci obslužných tlačidiel prístroja Palm Pilot. K dispozícii sú dva stupne transfokácie a prístroj disponuje aj samospúšťou. Displej prístroja Palm umožní predbežné zobrazenie fotografie v stupnici šedej (pri modeli Palm IIIc aj farebné predbežné zobrazenie fotografie) a ukáže dátum aj čas. Po prenose snímky cez HotSync na PC ju možno pozorovať v plnom rozlíšení. To síce nestačí na veľmi ostré zábery; fotoaparát PalmPix sa však tak či tak používa na rýchlu a praktickú obrazovú dokumentáciu vecí ako napríklad fotografovanie poznámok zo schôdze napísaných na tzv. flipchart. Snímky sú buď vo formáte JPG alebo BMP. Na Palm Pilotovi zaberie jeden obrázok asi 100 KB pamäte. Ak sa nastaví rozlíšenie záberov na 320 x 240 snímkových bodov, možno ušetriť pamäťové miesto. Na spravovanie, archivovanie a dodatočné spracovanie fotografií sú k dispozícii dva dodané softvérové balíky - „Mr. Presto‘s Photo Software“ a „Image Carousel Software“. Odporúčaná cena je približne 399 mariek.

Seiko SmartPad pre Palm

Nie každý používateľ PDA sa chce úplne rozlúčiť s klasickými poznámkami na papieri. Hlavne, ak ide o kresby, skica sa dá ľahšie načrtnúť na papieri ako na handhelde. Pre týchto používateľov systému Palm/OS vyvinula firma Seiko produkt SmartPad 2e. Zvonku vyzerá tento inteligentný blok ako obal s listami formátu A4 viazaný v ušľachtilej koži. Keď ho roztvoríme, naľavo je „suchý zips“, na ktorom môže byť pripevnené zariadenie PDA, ako aj IR-prípojka pre spojenie handheldu a SmartPadu. Napravo sa nachádza poznámkový blok. SmartPad slúži na jednej strane ako guličkové pero a na druhej ako písadlo vhodné pre PDA. Ak používateľ píše písadlom poznámky na „inteligentný“ blok, ihneď sú zaslané organizéru cez infračervený vysielač-prijímač a hneď sa na ňom aj zobrazia. Ku kresbám možno prilepiť stránky a obraz zväčšiť až štvornásobne. Zaslanie cez e-mail prebieha cez špeciálny program (HotSync), ktorý balík neobsahuje. Cez Hotsync možu byť poznámky a skice „prehrané“ na PC ako obrázky. Je to teda zaujímavé prídavné zariadenie pre všetkých, ktorí sa nemôžu celkom rozlúčiť s papierom alebo pre ktorých je displej PDA malý. Prístroj stojí okolo 500 DM.

Rozklápacia klávesnica pre Compaq iPAQ

Kto chce využívať svoj iPAQ hlavne na písanie, môže si zaobstarať rozklápaciu klávesnicu od firmy Think Outside. Takzvaná Stowaway Portable Keyboard má rozmery 9 x 13 x 2 cm a váži 225 g. Tak ju možno preniesť ľahko v každej taške. Keď klávesnicu rozložíme, má rozmery bežných klávesníc a ťuká sa na nej ľahko a pohodlne. Klávesnica sa dá pripojiť na všetky modely produktu iPAQ. Pod prípojkou sa nachádza vyťahovací sokel, na ktorý sa pripevní iPAQ tak, že je v pravom uhle ku klávesnici. Klávesnica stojí asi 300 mariek. Aby sme ju mohli uviesť do chodu, treba najprv nainštalovať generátor, až potom ju organizér spozná. Softvér dovoľuje okrem toho individuálnu konfiguráciu. Má veľké prednosti, ale aj nevýhody. Prednosťou sú špeciálne klávesy, ktoré môžu spustiť niektoré programy ako kalendár, adresár, zoznam úloh alebo poznámkový lístok. A k tomu tu sú ešte viaceré vykonávacie spínacie polia ako „nové“, „vybavené“, „zrušiť“. Síce ide o štandardnú americkú klávesnicu, čo znemaná, že tu nie sú dlhé hlásky, prehlásky a klávesy „z“ a „y“ sú vymenené. Kto si na to zvykne, bude mať dobrú klávesnicu, na ktorej možno bez problémov napísať aj dlhšie texty.

Externá klávesnica pre palmtopy

Pod názvom „Palm Portable Keyboard“ sa skrýva skladacia klávesnica od firmy Palm Computing. Zložená meria 9 x 13 x 2 cm pri hmotnosti 230 g. Klávesnica sa dá roztvoriť v troch krokoch a ponúka veľkosť bežnej desktopovej klávesnice (19 mm odstup klávesov). Bohužiaľ táto klávesnica za 200 mariek nie je kompatibilná so všetkými palmtopmi, takže sa používateľ musí rozhodnuť medzi špeciálnou verziou pre Palm IIIe/IIIc/IIIx alebo pre Palm V/Vx. Potom ako je klávesnica roztvorená, zastrčí sa na ňu zvrchu palmtop a komfortné písanie sa môže začať.

(nat)