Ako vyberať prístroje PDA

Sú sotva väčšie ako ovládanie televízora, avšak také výkonné ako počítač: organizéry, šikovní pomocníci do vrecka. V tomto článku si povieme, na čo treba dbať pri ich kúpe.

29. sep 2001 o 0:00

Dôležité informácie o PDA

Mobilita je dôležitá, a to aj v počítačovej branži. Laptopy a notebooky sa teda tešia čoraz väčšej obľube. No keď užívateľ chce po ceste zistiť iba jednu adresu alebo určiť si termín schôdzky, nie sú veľmi praktické. Tu pomôžu zariadenia PDA (Personal Digital Asistants). Okrem funkcií organizéru ponúkajú tieto prístroje mnoho iných možností ako e-mailovú komunikáciu, záznam zvuku a zoštíhlené balíky Office.

Zadávanie údajov: väčšina dnešných organizérov slúži hlavne na spravovanie adries a termínov. Tieto tzv. palmtopy sú malé a možno ich ovládať bez klávesnice. Používateľ zadáva údaje za pomoci pera na dotykovej obrazovke s vysokou obnovovacou frekvenciou. Pri zadávaní dát týmto spôsobom má používateľ dve možnosti: buď použije klávesnicu zobrazenú na displeji, alebo vlastnoručné písmo na predvolených miestach na dotykovej obrazovke. Softvér „prekladá“ písmenká a číslice na tlačené znaky. Druhý typ týchto malých počítačov disponuje okrem pera a dotykovej obrazovky aj klávesnicou. Sú väčšie ako palmtopy a nazývajú sa handheldy. Tieto roztváracie prístroje pracujú poväčšine s priečne formátovanou obrazovkou.

Druhy displejov a zásobovanie enrgiou: zásobovanie prúdom týchto minipočítačov zabezpečujú bežné batérie alebo akumulátory od jednotlivých výrobcov. Palmtopy ako aj handheldy dostať s monochromatickým alebo farebným displejom. Farebné zobrazenie je ergonomickejšie a zábavnejšie, ale spotrebuje viac energie. Niektoré zariadenia PDA pracujú teda len niekoľko hodín bez pripojenia do siete. Väčšina dostupných prístrojov však funguje aspoň štyri hodiny bez nabitia.

Operačný systém: ďalší rozdiel je v operačných systémoch. Navzájom si konkurujú tri systémy: Palm/OS od firmy Palm Computing, EPOC od firmy Psion alebo Windows CE (Compact Edition) od Microsoftu. Windows CE pokladá Microsoft za základ pre všetky možné elektronické prístroje ako napríklad aj mobilné telefóny.

Prenos dát na PC: dôležitý aspekt pri všetkých organizéroch je výmena dát s počítačom. Väčšinou si používateľ vedie iba jeden záznam adries a termínov, ktorý presúva z počítača na organizér a naopak. Tento prenos prebieha cez sériové rozhranie alebo rozhranie USB počítača a je úspešné, ak počítač a organizér využívajú stopercentne ten istý softvér. Ak používateľ prenáša dáta z počítača na organizér využívajúci len zoštíhlenú verziu tohto systému, musí ich konvertovať a výsledky nie sú vždy uspokojivé.

NA ČO TREBA DBAŤ PRI KÚPE

Operačný systém

Väčšina dostupných zariadení PDA je vybavená systémom Palm/OS od firmy Palm Computing. Momentálne vyrábajú prístroje s týmto operačným systémom aj iní výrobcovia, napríklad Handspring. Aj keď Palm na tomto trhu vedie, treba sa pozrieť aj inde. Ten, kto chce veľa písať, bude potrebovať integrovanú klávesnicu. Tú momentálne nájdete v skupinách so systémom Windows CE alebo EPOC, ako aj v systéme Unifier od firmy Siemens. Verziou systému 3.0 pre Windows CE udal výrobca nové cesty v dizajne - rozlúčil sa s pôvodným výzorom systému Windows a prispôsobil sa systému Palm/OS. Bolo to rozumné rozhodnutie, pretože široká verejnosť nebola spokojná s mini-windowsami. Operačný systém Windows CE 3.0 zatiaľ použili pre svoje prístroje traja vývojári hardvéru: Casio, Compaq a Hewlett Packard. Mnoho organizérov je vybavených staršími verziami systému Windows CE. Výhodou použitia systému Windows CE pre handheldy sú zoštíhlené varianty programov balíka Office - Word, Excel, Powerpoint a Professional Edition obsahuje aj Access. Verzia systému Windows CE pre palmtopy však tieto aplikácie balíka Office neobsahuje. Čo však vyzerá ako Windows, ešte nemusí tak pracovať. Organizéry vybavené verziami operačného systému Windows CE 2.x sa zďaleka nevyrovnajú notebooku s „naozajstnými“ windowsami. Aj keď v balíku nájdete Pocket Office, známemu balíku z PC sa podobá iba vzdialene. Pocket Word je napríklad úplne jednoduchý textový editor, ktorého formát súboru nie je kompatibilný s programom Word pre PC a na synchronizáciu ho treba konvertovať. To neznamená, že sú programy samy o sebe zlé. Len ich netreba porovnávať s menovcami na PC. Konkurencia Microsoftu mala dostatok času, aby vyvinula operačné systémy a štandardné programy pre PDA, bez toho aby ich niekto porovnával so vzorom pre PC. EPOC je názov operačného systému, na ktorý stavia firma Psion pri svojich produktoch. Aj výrobca mobilných telefónov Ericsson používa v svojich zariadeniach PDA systém EPOC, avšak doplnený o niektoré komunikačné aplikácie. Ďalším výrobcom PDA, ktorý implementuje do svojich výrobkov systém EPOC, je Oregon Scientific. Nie je to bezdôvodne - dodané aplikácie sú dobre prepracované. EPOC ponúka napríklad úpravu textu podľa vzoru alebo možnosť vložiť do textu diagramy. Tu sa vyplatí, že základom systému EPOC je programovací jazyk Java. Pomocou tohto jazyka sa dá totiž vyvíjať softvér jednoducho a pre viac platforiem zároveň. Okrem týchto troch „velikánov“ na trhu (Palm/OS, Windows CE a EPOC) je tu ešte niekoľko prístrojov s vlastným operačným systémom, napríklad Unifier od Siemensu.

Pamäť

Keďže niektoré prístroje sa dodávajú s pevnou kapacitou pamäte, ktorá sa dá rozšíriť iba veľmi zdĺhavo, mali by ste si pred kúpou rozmyslieť, aké množstvo dát chcete s prístrojom spravovať. Zvyčajne je udané už na balení, akú má prístroj pamäť a koľko znakov do neho možno uložiť. Veľkosť pamäte sa pohybuje od 2 do 32 MB. Veľkú kapacitu využijú zatiaľ iba tí používatelia, ktorí chcú napríklad na organizéri spracovávať multimediálne súbory. Čo sa týka požiadaviek na pamäť, existuje veľmi veľký rozdiel medzi prístrojmi, ktoré využívajú systém PalmOS, a tými, ktoré pracujú s Windows CE. Pokiaľ programy balíka Windows CE vyslovene „žerú“ pamäť, softvér od Palmu jej veľa nepotrebuje. Tak vybavia výrobcovia prístroje pod Windows CE pamäťou až do 64 MB RAM, pokým u prístrojov s Palm/OS je to maximálne 8 MB.

Obsluha

Pre kúpu organizéra je dôležitá obsluha, ktorá zodpovedá osobným záľubám. Pred kúpou musíte bezpodmienečne výdatne preskúšať, či si vystačíte len s perom a dotykovou obrazovkou. Na písanie dlhších textov je táto metóda úplne nevhodná. Avšak pre mnoho palmtopov dostať klávesnicu ako prídavné zariadenie. Aj pri týchto voliteľných klávesniciach pre palmtopy, ako aj pri integrovaných klávesniciach pre handheldy sú rozdiely v kvalite. Treba si teda pred kúpou takúto klávesnicu preskúšať.

Obrazovka

Potrebujete farebný displej? Zatiaľ je väčšina zariadení PDA vybavená displejmi so stupnicou šedej farby. Tie potrebujú vynikajúce osvetlenie a aj tak sú zle čitateľné. Farebné displeje ukazujú zreteľne lepšiu kvalitu obrazu. Kto chce teda farebný displej, bude musieť rátať s väčšími rozmermi prístroja a s väčšou spotrebou energie. Obzvlášť pri prístrojoch pod systémom Windows CE bude v budúcnosti farba dôležitá, pretože plocha v šedých tónoch je len ťažko rozoznateľná a používateľná. Treba rátať s ďalším vývojom, ktorý by mal zredukovať spotrebu energie a zaručiť menšie rozmery prístroja.

Prenos údajov

Všetky prístroje s Windows CE a časť iných organizérov majú sériový, ale aj infračervený port. IRDa port slúži na bezdrôtový prenos dát na PC alebo iné zariadenia PDA, no zaistí aj tlač dokumentu na primerane vybavenej tlačiarni. Pre koho je táto funkcia dôležitá, mal by sa pred kúpou spýtať, či má prístroj infračervený port a ako ho podporujú iné zariadenia. Celkovo tromfujú prístroje s Windows CE lepšou kompatibilitou s existujúcimi štandardmi.

NATÁLIA EWIAKOVÁ