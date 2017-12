Génovo manipulované organizmy sa stali tvrdým orieškom pre francúzsku vládu

27. sep 2001 o 12:34 TASR

Paríž 27. septembra (TASR) - Zakázať génovo manipulované organizmy (GMO) by bolo nerozumné. Uvoľniť priestor na ich banalizovanie nie je možné, keďže vyvolávajú vo verejnosti odpor. Jediným riešením v spojitosti s GMO je, aby sa štát aktívne vložil do tejto problematiky s cieľom umožniť postupné a odôvodnené zavedenie GMO do praxe.

To je hlavný záver správy Všeobecného komisariátu plánovania (CGP), uverejnenej v stredu v Paríži. Správu si objednal v apríli minulého roku francúzsky minister pôdohospodárstva a rybolovu Jean Glavany a vtedajšia ministerka územného plánovania a životného prostredia Dominique Voynetová, informuje v dnešnom čísle denník Libération. Obaja ministri minulý rok požiadali CGP o vyjadrenie sa k legitímnosti a akceptovateľnosti technológií a k socio-ekonomickým dopadom používania alebo nepoužívania inovačných postupov v pôdohospodárstve.

Autor správy, prezident Francúzskej agentúry zdravotnej bezpečnosti potravín (AFSSA) Bernard Chevassus-au-Louis je zároveň aj viceprezidentom Komisie biomolekulárneho inžinierstva (CGB) a vedcom špecializujúcim sa na zlepšenie genetického stavu rýb v chove. Komisia CGB skúma žiadosti o diseminácii GMO vo Francúzsku.

Niekoľko združení už v stredu vyjadrilo nesúhlas s Chevassusovou-au-Louisovou správou. Hovorca Roľníckej konfederácie José Bové konštatoval, že cieľom správy je "výlučne propaganda, aby sa legitimizovali GMO a tým aj nadnárodné spoločnosti".

Po prvom povolenom dovoze GMO do Európy v roku 1996 sa v niekoľkých európskych krajinách zdvihla vlna odporu. Odvtedy GMO nemôžu ľahko zaplniť polia v európskych krajinách, ani sa ľahko dostať na tanier spotrebiteľov.

Je potrebné, aby štát zorganizoval vhodný postoj k GMO: na jednej strane, aby mohli existovať roľníci pestujúci GMO a na druhej strane, poľnohospodári, ktorí GMO nebudú chcieť pestovať. Štát v tomto zmysle musí definovať jasný projekt, aby sa aj inovačný potenciál dostal do celkových potrieb francúzskeho pôdohospodárstva. Otázne je, či vláda vezme do úvahy odporúčania CGP.

Francúzsko spolu s niekoľkými ďalšími európskymi krajinami v roku 1999 zaviedlo moratórium, ktorým sa zakázalo uvedenie na trh akýchkoľvek nových GMO. Európska komisia žiada jeho zrušenie, uzatvára Libération.

