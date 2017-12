Pobrežiam Atlantiku hrozí gigantické tsunami

Londýn 27. septembra (TASR) - Ak by na Kanárskych ostrovoch vybuchla sopka Cumbre Vieja, spôsobila by prílivovú vlnu (tsunami) nepredstaviteľných rozmerov.

27. sep 2001 o 9:17 TASR

Táto vlna ohromnej sily by smerovala k európskym a americkým brehom, kde by vygumovala celé ľudské sídla, tvrdí geológ Simon Day z University College London.

Túto apokalyptickú prognózu zverejnil Day prvýkrát v máji 2000 v časopise Journal of Volcanology and Geothermal Research, opierajúc sa o podklady švajčiarskych vedcov. Po vyše roku spolu s doktorom Stevenom Wardom z Kalifornskej univerzity v Berkeley predstavil presný model možnej katastrofy v časopise Geophysical Research Letters.

Vedcom už dlhší čas robí starosti nestabilné západné úbočie vulkánu Cumbre Vieja. V prípade erupcie by sa mohli uvoľniť obrovské masy horniny, ktoré by sa rýchlosťou vyše 350 km/h valili do údolia a ďalej do mora. Táto lavína by v mori siahala až do vzdialenosti 60 km od pobrežia. Pritom by sa uvoľnila energia, ktorú USA spotrebujú za jeden rok.

Ešte mohutnejšia by bola následná prílivová vlna. Simulácie ukázali, že Atlantickým oceánom by sa prehnala rýchlosťou vyše 800 km/h. Výška vlny by bola nepredstaviteľných 900 metrov. Day sa pôvodne domnieval, že tsunami by sa šírila od západnej strany ostrova priamym smerom k Amerike. Podľa nového modelu však bude postupovať v oblúku.

Ničivé účinky vlny by sa najviac dotkli oblastí severne, západne a južne od Kanárskych ostrovov. Ešte pri západnom pobreží Afriky by bola vysoká viac ako 100 metrov. V Brazílii by museli počítať s výškou asi 40 metrov. Do tejto juhoamerickej krajiny by dorazila osem až deväť hodín po odtrhnutí sa západného úbočia Cumbre Vieja.

Európu by katastrofa postihla relatívne najmenej. Celkom by však zničila časti pobrežia Veľkej Británie, Španielska, Portugalska a Francúzska.

Kolaps západného úbočia sopky sa nedá presne predpovedať. Podľa Daya by ho však avizovali menšie zemetrasenia. Z ich analýzy sa potom vyvodia evakuačné opatrenia.