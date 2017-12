TOP 10 virtuálnych hrdinov – nakopú záporákom zadky!

Hier na PC vychádza stále dosť a v mnohých zastupujeme jedného konkrétneho hrdinu. Raz je to neohrozená dievčina s bujným poprsím, inokedy zas klasický svalovec s cigarou a tvrdým slovníkom. Podobných, známych i menej známych typov, jednoznačných klaďaso

30. nov 2003 o 14:20 Marián -azZ kiKr- Kluvanec

Hier na PC vychádza stále dosť a v mnohých zastupujeme jedného konkrétneho hrdinu. Raz je to neohrozená dievčina s bujným poprsím, inokedy zas klasický svalovec s cigarou a tvrdým slovníkom. Podobných, známych i menej známych typov, jednoznačných klaďasov, ale aj antihrdinov naozaj nie je málo a preto v nasledovnom texte nájdete hodnotenie niektorých z nich.

Poznámka na úvod: podobné rebríčky sú predovšetkým dosť subjektívna záležitosť, tak ak máte vlastný TOP 10, rád si ho prečítam v diskusii. Ja som pre vás vybral tieto osobnosti:

10. Lara Croft (séria Tomb Raider)

Spôsobila rozruch u hráčskej verejnosti a začala novú etapu v dejinách digitálneho feminizmu - aj keď u nej (vďaka tvorcom) stále badať stopy sexizmu, hlavne v oblasti torza. Lara je však jednou z prvých a najvýznamnejších žien v hrách, ktoré po úvodnom výstrele nezakopnú pri bezhlavom úteku o kameň a nerozbijú si tak pri následnom páde hlavu. Chladnokrvná a sexy! Toľko comebackov však unavilo aj sebavedomú vykrádačku hrobiek a o šiestom diele sa mnohí bavia len medzi prsty. Do top 10 sa tentoraz dostala len vďaka svojmu menu, minulosti a vplyvným známym :-).

9. Wolverine (X2: Wolverine´s Revenge)

Kľudne vás prebodne svojimi vysúvacími pazúrmi, opráši si motorkársku bundu a zmizne. Navyše si vďaka regeneračným schopnostiam nepotrpí na lekársku starostlivosť, čo je v dnešných časoch veľká výhra. „Zlý chlapec“ na strane dobra, o tom sníva každá puberťáčka a tak má Logan (Wolverinovo civilné meno) vystarané na všetkých frontoch. Aspoň na chvíľu sa doňho prevteliť stojí určite za to.

8. Brankár X (ľubovoľná športová hra)

Väčšinou (čiastočne) NPC postava športových hier typu NHL, FIFA, no z hľadiska herných hrdinov nezanedbateľná figúra. Práve on totiž často rozhoduje o konečnom výsledku, ako v reáli, tak na obrazovke počítača. Okrem toho - vystúpiť na 90 minút pred ľudí v krátkych nohaviciach s hrubými rukavicami na rukách, to si vyžaduje rozvahu a veľký zmysel pre seba reflexiu! Digitálny brankár má inak výhodu, že mu po nevydarenom zápase nemôžete kľúčom napísať na auto odkaz, aby sa nabudúce polepšil.

7. Niobe (Enter The Matrix)

Čokoláda nikdy nechutila lepšie! Trendsetterka v obliekaní, ktorá si tmavé okuliare neskladá ani v noci, so zmyslom pre rýchle stroje a kung-fu. Baba do matrixu aj každodennej reality. Kľúčový moment počítačového života Niobe je stretnutie s Persephone, kedy si ich skutočné, filmové predstaviteľky vymenia 2 vášnivé bozky. Kto nesníval za školských čias o takýchto spolužiačkach!

6. Tom ( Mafia)

Tom si trúfal zarmútiť Dona Salieriho. A to sa nerobí! Jednak to bol práve Don, kto ho vytiahol z nudného života podpriemerne zarábajúceho taxikára a okrem toho - kto by si to chcel rozhádzať u mafiánskeho Capo Di Tutti? Na to treba guráž a Tom jej mal veru nadostač, až kým na vlastnom priedomí definitívne vydýchol. Na posledný spánok ho poslala olovená guľka a rozprávka na dobrú noc začínala vetou: pozdravuje ťa pán Salieri!

5. Hitman (Hitman 1, Hitman 2)

Nájomný vrah búriaci sa proti neprávu dokazuje, že nielen beckhamovský účes robí hviezdu. Altruistický talár mnícha dokáže vymeniť za drahý oblek od Versaceho skôr, než poviete „stoj, lebo mamička vystrelí“, čo z neho robí majstra v infiltrovaní nepriateľských objektov. Najradšej pracuje v tichosti, s čím korešponduje jeho dočasné povolanie kostolného záhradníka. Samozrejme, keď je treba, neštíti sa použiť ani hlučnejšie nástroje a náradie, hlavne nech je robota dokončená poriadne. (Nielen) za taký prístup k práci si zaslúži piate miesto.

4. Duke Nukem (séria Duke Nukem)

Tento nabúchaný frajer strieda rozmery ako ženy. Začala to plošinovka s nízkym rozlíšením, čo prišlo potom, vieme, čo nás čaká, uvidíme. Posledný Manhattan Project síce neslávil mimoriadny úspech, no Duke opäť dokázal, že je v dobrej forme a nejaké „zmutované svine“ si v NY nebudú robiť, čo sa im zapáči. Brokovnica, cigara a sexappeal z neho robia hviezdu superlatív. Počas výsadkov si Duke dáva prestávku, len keď to situácia vyžaduje, t. j. pri prvej sporo odetej dievčine. Zodpovednosť mu však nedovolí ostať dlhšie a tak si kočandy musia vystačiť s prísľubom do budúcna. Ale verte chlapovi...

3. Max Payne (Max Payne, The Fall of Max Payne)

Chlapík, ktorý by vyhral aj tretiu svetovú, keby mu predtým siahli na rodinu. „Pod tlakom udalostí“ sa mu v dvojke zmenila tvár do podoby neznámeho amerického herca, na čo sa ale dá časom zvyknúť. Svoje adrenalínové dobrodružstvá prežíva Max tak intenzívne, až sa spomalí aj čas. Tak môžu jeho revolvery s prehľadom roztancovať nabehnuvších gaunerov. Sám sa pritom dopuje liekmi a hoci niekedy už-už stráca rozum, svrbiaci prst na spúšti zbrane ho stále privedie späť do nemilosrdnej reality. A či pritom v uliciach zúri nejaká búrka, mu v kliešťovom objatí stehien novej lásky Mony môže zostať ukradnuté...

2. Worm X ( Worms 3D)

Má príliš málo centimetrov na to, aby ho brali vážne, no stačí jeden pohľad do úst brokovnice a situácia je hneď iná. Jeho trojrozmerní kamaráti si zas vydobyli rešpekt vybuchujúcimi banánmi, lietajúcimi ovcami a nahnevanými starenkami. Reč je o červíkoch, ktorí zneisťujú život na virtuálnych ostrovoch svojimi smrteľnými súbojmi. Ani jediný worm neváha zahájiť ozbrojený konflikt napr. kvôli utopenej ovci, čo je v časoch, keď je pravých gentlemanov ako šafranu, viac než chvályhodné.

1. Dude (Postal 1, Postal 2)

Najsexi programátor od čias Ryana Phillippea vo filme Antitrust! Čo na tom, že hneď na začiatku „dvojky“ dostáva u firmy výpoveď. Dôležitá je skôr otázka, nakoľko je Dude kladný v zmysle „stojím na strane dobra a je mi dobre.“ Veď násilností je v Postal 2 z jeho strany neúrekom. Nemožno mu však voči ostatným PC superhrdinom poprieť originalitu a silnú osobnosť - nie každý sa chodí na dušičky vymočiť na hrob svojho otca. Inak je ale Dude chlap ako každý iný. Ráno ho mánio-depresívna manželka vyhodí z obytného karavanu, na čo si on prečíta dennú tlač, vyhúli jointa a ide kúpiť mlieko. Celkom nekonfliktný typ, až kým ho proti vlastnej vôli prevlečú do koženého gay-like obleku a on je tak nútený vystrieľať polovicu obyvateľov mesta vrátane ich domácich miláčikov. Hviezda najvyššieho rangu!