Genocide - oprášte starú 486ku

29. nov 2003 o 0:00 Stano Bandzi

Pochybujem, že mnohí z vás budú poznať túto hru, ale rozhodne je to hra, ktorá si zaslúži vašu pozornosť. Genocide je typom hry, ktoré dnes už na pultoch obchodov asi nenájdete. Kedysi však tvorili samostatnú skupinu hier, tzv. artillery games (zrejme posledným mohykánom sú známi červíci – Worms, avšak trocha v zjednodušej forme a akčnejšom poňatí). Ide v nich o to, aby ste pomocou nastavenia parametrov vašej strely trafili nepriateľa. Oproti hrám pred ňou má však Genocide jednu vec naviac: a to je tretí rozmer. Takže okrem nastavovania elevačného uhla a sily projektilu nastavujete ešte aj smer, teda vlastne azimut.

Po krátkom zobrazení horiaceho loga Pyrosoftu na vás vyskočí veľmi jednoduché menu. Nastavíte si počet hráčov, obtiažnosť AI príp. ľudského protivníka, ďalej niektoré parametry hry samotnej (počet kôl, mapy, štartovací obnos peňazí atď.) a poďho hrať. Aj keď sa dá Genocide celkom obstojne hrať aj proti počítaču, pri dvoch a hlavne troch či štyroch hráčoch hra nadobúda celkom nový rozmer.

Ďalšie, čo sa na obrazovke zjaví, je obchod s výzbrojou a výstrojou pre váš tank. Je toho tu na výber naozaj dosť a je veľkou zábavou zisťovať, ktorá zbraň má aký účinok (photon bomb odporúčam skúšať na opačnom konci mapy :-). Môžete si kupovať štít, brnenie, automatickú opravu atď. Všetko má svoju cenu a ešte veľkosť miesta, ktoré zaberie v tanku. Zbrane sú tu najprv také „obyčajné“ ako bomby, či rakety. Potom sú to bomby a rakety s rôznymi vedľajšími efektami, napr. napalm, kyselina, zemetrasenie, vulkán (na mieste dopadu vyrastie sopka), až po lahôdky ako napríklad satelitný obranný systém. V prvom kole ho vystrelíte na orbit, v druhom kole si vyberiete cieľ a s najväčšou pravdepodobnosťou onen cieľ pošlete rovno pod kytičky (teda ak zrovna niekto nemá 1500 štítu). V tretej tabuľke si môžete nakúpiť rôzne jednorázové modifikácie vašej strely, napríklad skákajúcia, dozemesavŕtajúca, navádzaná atď.

Genocide zas nie je až tak starou hrou, takže aj na grafiku sa dá pozerať (SVGA). Je prispôsobená nato, aby bežala na 486 a prvých pentiách. Tu sa vyskytol problém, pretože hodnoty uhlov v hre nastavujete myšou (nedajú sa vpisovať). A súčasné počítače sú predsa len o čosi rýchlejšie ako 486, takže keď som klikol na číslo, tak mi skočilo o 40 ďalej. Takto niekedy nastavovanie trvalo hodnú chvíľku. Potom sme ale prišli na to, že sa hodnoty dajú posúvať o jeden šipkami, znamienkami + a -. V menu sa síce dá nastaviť spomalenie hry (delay), ale aj tak si z animácii toho veľa neužijete :-).

No ale prejdime teraz k vlastnému systému hry. Na obrazovke sa vám vykreslí prostredie, ktoré ste si vybrali (na výber je ich asi 27). Toto si môžete natáčať podľa ľubovôle a meniť si vertikálny uhol zobrazenia v troch stupňoch (plan, isometric a side view). Najlepšie je ovšem natočiť sever smerom hore, aby ste ľahšie vedeli odčítať azimut. Prostredie je trojrozmerné, môžu sa tam vyskytovať stromy, rieky, kopce, krátery atď. Vaše tanky sú reprezentované farebnými kvádrikmi s krúžkom okolo (ak máte štít). Hrá sa na kolá. Ak zasiahnete súpera, dostanete za to peniaze podľa veľkosti škody, ktorú ste spôsobili hlavne na jeho trupe. Potom je to samozrejme bonus za zničenie. Tieto peniaze sa vám pripočítajú k tým, ktoré vám zostali a posúvajú sa do ďalšej hry. Tu sa naskýta jeden menší problém pri hre dvoch hráčov. Ak jeden vyhrá tak prakticky ten druhý už nemá žiadnu šancu v ďalšej hre (za prehru nedostane nič – nemá z čoho nakúpiť zbrane, takže nemá ako čeliť obrnenému a vyzbrojenému súperovi.

Čo ma na Genocide veľmi upútalo, je interakcia s prostedím. Vaše strely vytváraju krátery, výbuchom môžete posunúť súpera, ktorý tak môže nastavovať uhol odznova. Rôzne mapky majú ďalšie vlastné spestrenia. Napríklad v mape Vulkán sa každé kolo rozlieva láva nižsie a nižsie. Ak odpálite na začiatku okraj krátera, láva vytečie tadiaľ (tak môžete doslova zavariť svojmu súperovi).

Genocide je teraz už freeware, takže si ho môžete sťahovať koľko len chcete (napríklad odtiaľto). Doporučujem prečitať si readme, dobre som sa pri tom pobavil. Sťahujte, zavolajte si kamarátov a bavte sa. Neoľutujete.

PS: Ospravedlňujeme sa za chýbajúce screenshoty, ale nepodarilo sa nám ich nikde získať a hra neumožňuje grabovanie obrázkov.