Star Wars: Knights of the Old Republic - prvé dojmy z plnej verzie

Svoju premiéru na hernú konzolu Xbox už má prvé Star Wars RPG za sebou. A treba uznať, že viac než úspešnú. S menším oneskorením prichádza aj PC verzia a s ňou aj naše prvé dojmy. Zopakuje hra xboxový úspech aj na osobných počítačoch?

28. nov 2003 o 14:53 Tomáš Koza

Tak presne toto som potreboval! Už som začínal mať abstinenčné príznaky, tak dlho bez poriadneho RPGčka, no strašný pocit. Nechcite to zažiť! Túto hru som zatiaľ hral len pár hodín, možno tak 12-15, no na RPG to nie je, až tak veľa. Napriek tomu, že som hru ani zďaleka nedohral, už teraz viem, že to bude naozajstný hit. Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) ma chytil od prvej minúty hrania. Niet sa čomu diviť, veď Bioware a Lucas Arts sú obrovské mená.

KOTOR ma v prvom rade upútal svojim systémom vývoja postavy. V skratke si predstavte AD&D pravidlá tretej edície prispôsobené svetu Hviezdnych vojen, možno to znie nepredstaviteľne ale verte, že sa to do tejto hry náramne hodí. Súboje, ktoré tvoria značnú časť hry, sa veľmi podobajú tým v Baldur's Gate. Klasické pauzovanie boja je samozrejmosťou, boje sú spočiatku len akčnou záležitosťou, do ktorých veľmi nebudete zasahovať. No neskôr s príchodom sily a pritvrdením protivníkov, sa boje stávajú taktickou záležitosťou, častokrát hodnou labužníkov. Okrem toho hra na prvý pohľad upúta svojou veľmi podarenou grafikou, síce s nedostatkami, ktoré pripomeniem v recenzii, no napriek tomu to celé vyzerá viac než výborne. Najmä keď ide o animáciu postáv, ktorá špeciálne vynikne v boji na meče, na moje prekvapenie nie len tie sveteľné. Ale nemusíte sa báť „zhovädenia“ sveta Star Wars.

Keďže hra sa odohráva dávno pred Hviezdnymi vojnami, ako ich poznáte, nie sú v hre takmer žiadne konexie a ani odkazy na filmy ani iné hry zo sveta Star Wars, čo považujem osobne za pozitívum. Z toho dôvodu, že môže vyniknúť úplne nový príbeh a nový pohľad na svet. Samozrejme kostra Hviezdnych vojen zostáva, čím mám na mysli hlavného sitha, ktorého sa treba zbaviť. Počas celej hry narazíte na rôzne postavy, ktoré sa k vám môžu pridať, čo je pre hry od Bioware typické. Nebudú to ale len akýsi tichí spoločníci. Počas celej hry budete postupne odkrývať ich povahu a minulosť.

Celý príbeh vyzerá byť síce „obyčajný“, teda nič geniálne ako napríklad Baldur's Gate, no ešte som sa nedostal na koniec, takže možno ma ešte niečo prekvapí. Ešte jedna posledná vec na záver, konečne už žiadna povinná cesta dobra - počas celej hry sa môžete rozhodovať podľa vášho presvedčenia, bez postihu. Dokonca to vyzerá tak, že temná strana vesmíru to má o niečo ľahšie, teda prinajmenšom lacnejšie. Jednoducho, vyzerá to neuveriteľne, dúfam, že sa to nezvrtne a tento prvý dobrý dojem vo mne zostane aj naďalej, viac sa však dozviete v recenzii...