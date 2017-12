Chaos Legion - légie monštier na popravu

Chaos Legion je jednou zo stále väčšieho množstva konzolových konverzií, ktoré herné spoločnosti vydávajú pár mesiacov po pôvodnej verzii, samozrejme za účelom vyšších ziskov. Ich kvalita je však kolísavá. Kam mieri Chaos Legion, nonstop akcia od autorov

28. nov 2003 o 12:50 Vladan Hamřík

Čím ďalej tým viacej sa stretávame s konverziami videohier pôvodne určenými pre herné konzoly. Je to nový trend, ktorý môže byť len a len prospešný pre širokú komunitu hráčov vlastniacich PC. Tí sa takto nielen zoznámia s tvorbou renomovaných konzolových tvorcov, ale hlavne si môžu ohmatať klasické arkádové bomby, ktoré na ich stroje príliš nevychádzajú. Typickým príkladom je aj práve recenzovaný Chaos Legion, aj keď slovné spojenie "arkádová bomba" je z určitého hľadiska možno príliš nadnesený. V každom prípade sa jedná o principiálne jednoduchú hru, určenú nenáročnému užívateľovi, nemajúceho v láske prílišné mozgové aktivity a obľubujúceho skôr rýchle prsty. Chaos Legion je principiálne najviac podobný inému hernému skvostu - Devil May Cry, trhajúceho na platforme PS2 vysoké čísla v predajnosti. Onedlho po vydaní druhého dielu, si firma Capcom spravila sama sebe konkurenciu práve s touto hrou. Chaos Legion je ale trocha odlišný, hlavne v časti akéhosi pseudo-RPG, kde si vylepšujeme vlastnosti a umenia hlavnej postavy, umožňujúce ďalší postup. Inak je to hra dosť identická, čo globálne znamená sekanie mečom na všetky strany a likvidovanie doslova mrakov nepriateľov. Ale o tom až ďalej...

GRAFIKA 6 / 10

Úroveň vizuálneho spracovania určite prekvapí viacerých z vás. Naozaj svojská grafika, ktorá sa len ťažko prirovnáva k niečomu známemu pritom nie je vôbec špatná. Okrem tajomného gotického štýlu samotného enginu je hlavným lákadlom aj dvojitá úroveň spracovania obrazu. To znamená, že vidíme rozmazané pozadie, ktoré sa popri našom postupe pozvolne doostruje, čo pôsobí v PC hre dosť exoticky. Tento spôsob zobrazovania využívajú hlavne hry pre Gamecube, ale rovnako sa dá nájsť aj inde. Rovnako zaujímavo dopadlo stvárnenie protivníkov – bizarné príšery rôznorodých tvarov a veľkostí dávajú najavo bohatú fantáziu autorov miestami nepoznajúcu hraníc. Kvalita obrazu animovaných filmov trocha zaostáva za konkurenciou hlavne z dôvodu konverzie. Ešte nikdy som nevidel kvalitné spracovanie 1:1 a asi ho tak dlho neuvidím. Na škodu sú hlavne grafické artefakty a pomerne dosť rozmazaný obraz, ale keď prižmúrime obidve oči, nejako to prežijeme. Čo sa ale týka štýlu a dynamiky akcií – animácie majú čo do seba. Farebná paleta použitá v celom projekte je dosť suchá, čo ale neznamená, že by nás chceli autori o niečo ukrátiť. Veselé farby by asi v tomto temnom a ponurom príbehu pôsobili ako päsť na oko, preto je tento stav viac než logický.

INTERFACE 4 / 10

Ovládanie kalibrované pre DualShock pre PS2 dáva našej platforme poriadne zabrať. Jediná schodná cesta pre hru takéhoto typu je nejaký gamepad, pričom konfiguráciu tejto periférie máme možnosť nastaviť buď manuálne, alebo môžeme využiť default ponúkajúci z viacerých možností. Netvrdím, že by hra s klávesnicou nebola efektívna, no brániť sa za každú cenu poriadnemu ovládaču asi nedáva zmysel. Jednotlivé položky Options potom už len kopírujú zaužívaný štandard a svojou ponukou zapadajú do šedivého priemeru. Pri troške veľkorysosti ale zistíme, že na konzolovú konverziu si hra pri tejto položke nevedie zase až tak zle. Asi sa začalo blýskať na lepšie časy a distribútori pravdepodobne zistili, že na PC existuje aj iné rozlíšenie než 640x480 a možnosť zapínania detailov. No konečne!

HRAŤELNOSŤ 4 / 10

Na škodu všetkému, čo som doteraz popísal, hrateľnosť nijako výrazne neohuruje. Samozrejme to je subjektívny názor, za ktorým si ale stojím. Ak porovnávam Devil May Cry a Chaos Legion – dve žánrovo podobné hry, musím vysloviť podporu jednoznačne tej prvej. Nie že by bol Chaos Legion nejako výraznejšie horší, ale je jednoducho iný. So svojou postavou sa posúvate medzi jednotlivými arénami tvorenými napríklad námestím, v ktorých likvidujete mečom a za pomoci „Légií chaosu“ naozaj niekedy až nikdy nekončiace zástupy potvor. Tie tvoria rôzne tvary šíkov, používajú rozdielne stratégie či zbrane alebo len zuby a pazúry. Légie chaosu sú bytosti, ktoré si vyberáte za našporené body a v hre ich objavíte celkovo sedem druhov. Postupom času vylepšujete nielen vlastnosti týchto tvorov ako obranu alebo silu, ale dokonca zväčšujete aj množstvo. A ešte navyše si pri samotných stretoch určujete defenzívne, alebo ofenzívne zameranie, ktoré vám týmto Légie pomáhajú zvládnuť nápory skoro až pekelných entít. Hlavná sila koncepcie by teoreticky mala mať základ vo vhodnom výbere légií, ich upgradovaní a využívaní obrany a útoku. Toto je zámerom. V praxi je to ale všetko úplne jedno – stačí ak si postupne rozvíjate hociktorú položku na maximum a viete rýchlo stláčať jeden gombík na ovládači aktivujúci váš dlhočizný meč.

MULTIPLAYER

Hra neobsahuje multiplayer.



ZVUKOVÉ EFEKTY 4 / 10

Vôbec nijako nezasahujú do podstaty hry a sú dosť fádne. Jednotlivé príšery nie sú ani poriadne ozvučené a pri ich prezentácii sa zvuk zlieva do jedného poriadneho „kotla“.

HUDBA 6 / 10

Nádherné tóny šinúce sa z úvodnej obrazovky dávajú tušiť, že tu máme česť s profesionálmi. Na našu škodu ale autori túto položku príliš nerozvinuli a preto hudba v úvode je len výnimočná. Počas hry sa na vás dravo vrhajú rockové víry gitarovej paľby, občas okorenené pomalou ťahavou melódiou v úvodných obrazovkách nových levelov.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 6 / 10

Napodiv všetkému sa v hre inteligencia protivníkov nevyskytuje. Čo to má byť? Robia si z nás ľudia z Capcomu snáď srandu? Ale vôbec nie – typ hry inteligenciu vôbec nepotrebuje. Všetky pohyby jednotiek sú naskriptované a celý princíp ich taktiky sa najviac ponáša na vylepšený Invaders, samozrejme v podstatne lepšej grafike a v 3D. Ako sa hovorí – v jednoduchosti je sila, preto je dobré, že na svete existujú aj hry trocha odlišné od širokej konkurencie. Hrateľnosť sa potom sama vykryštalizuje od vašej chuti a ochoty sa jej podriadiť. Veľa mentálneho náboja v tejto hre hľadať síce nemusíte, no akčných chvíľ si užijete neúrekom.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Chaos Legion žiadnej súčasnej hre príliš neublíži, nakoľko je príliš odlišný a vymyká sa akémusi bežnému zaradeniu. Preto je aj ťažké odhadnúť, komu sa bude hra páčiť a kto ju zatratí. Ak si tento výtvor budete chcieť kúpiť, pripravte sa na jednoduchú a nenáročnú zábavu a na bolesti prstov od divokého mlátenia do klávesnice alebo tlačidiel joypadu.