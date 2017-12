Útok na USA poprehadzoval rebríčky vyhľadávačov: prvýkrát nevedie sex

Tesne po teroristickom útoku v USA pred dvoma týždňami zaznamenali obrovské zvýšenie návštevnosti nielen spravodajské servery, ale aj všetky internetové vyhľadávače. Množstvo ich návštevníkov sa vyšplhalo na desaťnásobok bežnej prevádzky, pričom napríklad

27. sep 2001 o 0:00

na Google tvorili v osudný utorok vyhľadávané termíny súvisiace s útokom 80 percent všetkých požiadaviek. Potvrdilo sa pritom, že veľká časť Američanov neovláda ani triviálne zásady vyhľadávania na internete - do vyhľadávačov totiž najčastejšie písali názvy svojich obľúbených televíznych staníc, čo ich nemohlo zaviesť nikde inde, ako na ich titulnú stránku, ktorá zväčša krátko po útoku nefungovala. Ani vyhľadávanie termínov ako World Trade Center však zväčša v prvých hodinách neprinieslo surfistom žiadne správy o udalosti - aktuálne správy dokázala ponúknuť len Altavista vďaka partnerstvu so službou Moreover prehľadávajúcou aktuálne správy.

Najväčšie internetové vyhľadávače prvý raz v krátkej histórii internetu hlásili, že po atentátoch zmizla z rebríčka desiatich najobľúbenejších tém internetových fanúšikov téma sex, rovnako tak dovtedajšie hviezdy internetu ako Pamela Lee Andersonová, Britney Spearsová či skupina Backstreet Boys. Sex, ktorý vždy obsadzoval jednu z prvých priečok, sa od útokov na USA zaradil až na neuveriteľné 17. miesto. Usamá bin Ladín zrazil z piedestálu internetovej popularity sexbombu Pamelu Andersonovú a počet ľudí hľadajúcich americkú zástavu ďaleko prekročil tých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o Britney Spearsovej.

Vyhľadávač Google oznámil, že žiadna téma nezaznamenala u internetových fanúšikov takú nevšednú obľubu, ako francúzsky astrológ zo 16. storočia Nostradamus. Od útokov na USA sa začali šíriť množstvá e-mailov s jeho posolstvom, tvrdiac, že Nostradamus vo svojich časoch takýto útok predpovedal vo vízii, ktorej interpretácia sa začína veršom „v roku nového storočia a deviatich mesiacov…“

Záujem o Nostradama zaznamenal aj portál Ask Jeeves, najčastejšie kladenou otázkou minulý týždeň bola: „Kde je Svetové obchodné centrum?“

Yahoo, jeden z najväčších a najznámejších hľadačov svetovej webovej siete, mal až doteraz svoje spravodajstvo ladené zväčša humorne, ba niekedy až ironicky, a ľudia vyhľadávali tento typ informácií s veľkou obľubou. Od útokov na USA však akýkoľvek náznak irónie pominul, keď sa aj sám producent spravodajstva Yahoo Kourosh Karimkhany vyjadril, že „je jasné, ako veľmi je národ posadnutý touto tragédiou“. Spravodajské stránky Yahoo navštívilo oproti bežnému priemeru vyše desaťkrát viac čitateľov, pričom prevažná väčšina z nich hľadala seriózne informácie o útokoch a s nimi spojených témach. (bbc, tasr, rh)

Termíny s najväčším nárastom vyhľadávania (Google Zeitgeist)

1. Nostradamus

2. CNN

3. World Trade Center

4. Osama bin Laden

5. Taliban

6. American flag

7. FBI

8. Pentagon

9. American Airlines

10. American Red Cross