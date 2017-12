The Matrix Online – onlinovka podľa kultového filmu

Možno si spomínate, že na minuloročnej E3, bol oznámený titul, ktorému sa do dnešného dňa hovorí jednoducho - The Matrix Online. Už i sám názov napovedá, z akej studnice je námet čerpaný. Nadšení fanúšikovia, ktorí sa iba pred niekoľkými dňami v

28. nov 2003 o 11:30 Dante

Možno si spomínate, že na minuloročnej E3, bol oznámený titul, ktorému sa do dnešného dňa hovorí jednoducho - The Matrix Online. Už i sám názov napovedá, z akej studnice je námet čerpaný. Nadšení fanúšikovia, ktorí sa iba pred niekoľkými dňami v húfoch valili na premiéru záverečného pokračovania trilógie Matrix, majú nový objekt očakávania. V roku 2004 (pravdepodobne v prvej polovici) sa objaví masívna onlinovka (MMORPG), ktorá prinesie mix klasického RPG a akčnej adventúry.

K vymodelovaniu Matrixu sa odhodlali spoločnosti EOM Production a Monolith pod taktovkou distribučnej spoločnosti Ubisoft. Herný svet bude samozrejme v 3D prevedení, pričom využije najnovšiu sadu nástrojov a technológií – Discovery System – od LithTech, ktoré sú vhodne a mimoriadne výkonne pri 3D renderovaní u vysokokapacitných serverových systémoch.

Hra bude zasadená do mesta s názvom Matrix Megacity. Megacity je relatívne malé mestečko, preplnené nič netušiacou ľudskou populáciou, malinkých uličiek, pofidérnych podnikov, nočných klubov a tmavých ulíc a zákutí. Samotné mesto aj v tom najlepšom podaní by neobstálo bez kvalitného príbehu. Ten by mal nadväzovať na tretiu časť filmového spracovania - zameria sa na jeho detailnejšie vykreslenie.

Do deja Matrix Online sa dostanete v bližšie nešpecifikovanom časovom období a vaša úloha je jasná - pomôcť vo vojne ľudí proti strojom. Všetky úlohy, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín, sa budú točiť okolo tohoto primárneho cieľa. V prvej skupine nájdete úlohy, ktoré sú určené pre jednotlivcov, tzv. osamelých rytierov. V tej druhej už budete potrebovať skupinku priateľov a pomocníkov. Takže je tu pripravená živná pôda na zakladanie najrôznejších skupín a klanov. Prvou vecou, ktorú po registrácii môžete zmeniť, je fyzický vzhľad vášho charakteru. Budete si môcť nadefinovať i základné povahové črty a schopnosti, to je však všetko. Na prežitie v tak drsnom prostredí mesta, ktoré je plné nástrah, je to skutočne málo. Neostáva vám teda nič iné, ako začať „študovať“ a učiť sa nové veci. Podobne ako vo filme aj tu sa novým bojovým technikám, ovládaniu automobilov, zbraní a počítačových systémov budete učiť pomocou importu/downloadu príslušných vedomostí do vašeho mozgu. Zo začiatku bude vaša schopnosť absorbovať nové vedomostí veľmi malá, postupom času sa bude zväčšovať.

Hra nemá vyslovene nejaký cieľ či vopred nadefinovaný koniec, ten je otvorený. Situáciu budú ovplyvňovať vaše rozhodnutia a vaše skutky. Programátori by mali priebežne oživovať príbeh, pridávať nové úlohy, generovať nové udalosti atď. Ak vás hra zaujala viac informácii či obrázkov nájdete na oficiálnej stránke.