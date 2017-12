Inteligentné tričká namiesto EKG

Dve nové technológie, výsledkom ktorých je vývoj dvoch „inteligentných“ tričiek - LifeShirt a Smart Shirt - naznačujú, že v budúcnosti sa možno zaobídeme bez veľkých EKG prístrojov. Tieto tričká dokážu monitorovať vitálne funkcie ľudského tela.

Spoločnosť VivoMetrics so sídlom v južnej Kalifornii vyvinula tričko LifeShirt, ktoré pomocou v ňom umiestnených senzorov dokáže monitorovať a zaznamenávať viac ako 30 fyziologických znakov. Informácie sa ukladajú do počítača, odkiaľ cez internet prechádzajú do VivoMetrics, kde sa analyzujú a odosielajú lekárovi.

LifeShirt načítava každý úder srdca, ako aj emocionálny stav. „Môžeme „prečítať“ napríklad vzdych, prehltnutie či zakašľanie,“ hovorí prezident spoločnosti Paul Kennedy.

Podobný produkt, Smart Shirt, určený na zdravotnícke a rekreačné využitie, vyvíja aj newyorská spoločnosť Sensatex. Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Jeffreyho Wolfa monitoruje Smart Shirt celé spektrum vitálnych znakov, napríklad tep srdca, EKG, dýchanie či krvný tlak. Zatiaľ je vytvorený iba prototyp; súčasťou látky sú elektrooptické vlákna, ktoré zbierajú biomedicínské informácie. Informácie sa posielajú do vysielača v spodnej časti trička, kde sa ukladajú na pamäťový čip alebo sa priamo (cez rádiové spojenia, LAN alebo mobilnú sieť) odosielajú lekárovi, osobnému trénerovi či osobnému serveru.

LifeShirt alebo Smart Shirt by mohli využívať aj požiarnici, monitorovalo by sa prípadné nadýchanie dymom, atlétom by pomáhali pri tréningoch (sledovanie tepu srdca, dýchania i teploty; do trička sa dá zapracovať aj mikrofón) a lekári by mohli monitorovať svojich pacientov aj mimo ordinácie. Išlo by o akési virtuálne lekárske prehliadky, pacient by mal oblečené jedno z tričiek a lekár by mohol monitorovať napríklad tlkot srdca, zvuk pľúc či iné životné známky zo vzdialenej oblasti cez internet.

Na trhu tieto tričká ešte bežne nie sú, ani ich cena zatiaľ nie je známa, Sensatex ich však plánuje uviesť na trh do jedného roka. V minulom roku využili LifeShirt napríklad automobiloví pretekári; sledovalo sa, ako reaguje telo jazdcov počas pretekov. (ABC News)