Apocalyptica – takto veru Arcidiabla neporazíme...

Satan si to u Svätej stolice rozhádzal už dávnejšie a práve teraz nastal čas posledného zúčtovania. Nebude to však kokteil svätenej vody, či iné sakrálne pomôcky, ktoré diablových vyslancov pošlú späť do ohňov pekelných. So zlom sa budeme musieť vysporiad

27. nov 2003 o 13:20 Marián Kluvanec

ať pekne klasicky-bezhlavým sekaním ostrou čepeľou a enormnou palebnou silou.

Nejaký čas pred hraním a recenzovaním hier si k nim zháňam materiál v podobe preview textov, tlačových materiálov, ukážkových obrázkov a neskôr demoverzií. Snažím sa tak utvoriť si obraz o tom, čo ma na monitore čaká, aby som mohol spätne posúdiť vývoj hry od raného konceptu až po výsledný produkt, a aké zmeny k lepšiemu/horšiemu daný titul v koncovej verzii zaznamenal.

Výnimku netvorí ani Apocalyptica, o ktorej by si niekto mohol myslieť, že pôjde o reklamnú budgetovku na margo rovnomenného severského metalového zoskupenia (v celej hra však o cello ani nezakopnete, takže zberatelia podobných záležitostí prídu skrátka). Preto som pred časom navštívil stránku www.apocalyptica.net (tá je momentálne v nejakom divnom, nefunkčnom stave - by chrupi), ktorej spracovanie ma hneď od začiatku príjemne prekvapilo (hojné využívanie konceptu Flash) a tak som sa s vervou pustil do prezerania obrázkov, ktorých je na stránke až-až.

Čo vám poviem, vyzeralo to na graficky podarenú 3rd-person action s originálnym spracovaním boja na blízko aj diaľku. Ale ako vieme, kto sa dnes nedokáže prezentovať, je mŕtvy a tak som si nenechal dopredu popliesť hlavu self-promo medíkom a radšej som si prečítal pár zahraničných preview.

No a pozrimeže! Hra je na sieti vopred zatracovaná, v hodnotiacej stati pod názvom „očakávanie“ dostala od jedného autora dokonca 6 bodov z 10, čo je tesne nad šedý priemer. Podobne nemeckí kolegovia brali príchod apokalypsy na ľahkú váhu. Ale nechajme to, veď dnes už je jasné, že do sveta brutálnych 3D akcií pribudol ďalší novorodenec, tak si ho poďme spolu oťuknúť. Či je zdravý a tak, alebo ho treba nechať tam kde je a nenápadne sa začať obzerať po susedoch z rovnakého oddelenia.

Vzdych, vzdych, povzdych. Prognostici mali opäť raz pravdu. Už od prvého levelu hrania hrozia hráčovi také neduhy a zranenia ako bolenie chrupu (od nahnevaného škrípania zubov), či modriny na čele (od zúfalého búchania hlavy o múr). Úvodná animácia síce príjemne dýcha hororom a naznačuje nám, že bude peklo, no to, čo začne po načítaní prvého levelu... Ale nepredbiehajme.

V hlavnom menu sa na výber núkajú hrdinovia 3 typov: rehoľník, mníška, robot. Nenechajte sa spliesť názvami prvých dvoch, všetko sú to ťažkoodenci v službách najvyššieho dobra, z ktorých každý disponuje odlišnými vlastnosťami. Ide o boj nablízko, dostrel, šikovnosť a mágiu, z ktorých jedna postava má viac, ďalšia menej. Rozhodnutie je len na vás, ale odporúčam si vybrať schopného mága, kvôli niektorým pekne spracovaným kúzlam. Lebo inak v hre nie je veľmi na čo pozerať...

A je to tu, nástup s jedným NPC spolubojovníkom v prostredí nie nepodobnom svetom z Unreal hier. Futuristický komplex budov stojí v strede púštnej planéty, navôkol sa povaľujú gigantické kosti a za rohom už číha prvý zlotrilec. Poriešim ho na diaľku, streliva je však málo a tak sa vrhám do boja jeden na jedného, aby som jediným úderom preťal protivníkovi čeľusť hneď na troch miestach. Úboho vyzerajúca krv fľakatí obrazovku a ja postupujem k ďalšej skupinke monštier, ktoré mi pekne naskriptovane vyrážajú v ústrety. Streľba, beh, smrť.

Fajn, fajn, klasická schéma akčných arkád sa opakuje, ale pri primárne konzoloidnej firme KONAMI sa to dalo očakávať. To by však nevadilo, keby za niečo stál príbeh a celkové spracovanie gamesky. Takže ad. 1: autori sa striktne držali pravidiel konvenčnej naratívnosti. To znamená lineárnosť najhrubšieho zrna, navyše s tým, že misie na seba akosi súvislejšie nenadväzujú. Ad. 2: graficky je na tom hra slušne, ale keby ste videli ten pohyb postáv... Simulátor paraolympiády proti nim nie je nič! Podobne biedne sú na tom aj zvuky, UI,... Ale o tom už v jednotlivých „položkách“.

GRAFIKA 5 / 10

Vyobrazenie je dosť kontroverzné. Na jednej strane sú tu pekne vymodelované objekty (obrie kostry), no zároveň je takých len ako šafránu. Cestu lemujú väčšinou rôzne debny a škatule, nezáživné súčasti každodennej reality v dokoch pracujúceho poctivca. O to horšie, že aj panáci sú dosť nemožní a bez fantázie, hoci mierne pripomínajú hrdinov z Quake3. Avšak aj nepodarený výzor postavičiek by sa dal prehltnúť ako vychladnuté kapučíno, nebyť tej ťarbavosti pohybu. Na to sa vôbec nedá pozerať! Chôdza, beh, šerm, streľba - všetky vyzerajú úplne predpotopne, zaostalo, nedokonale, a vôbec nie reálne. Neplatí to síce na každú postavičku, ale napr. jedna zo sestier dvíha nohy ako kôň. A keďže darovanému koňovi sa na kopytá nepozerá, dostáva grafika hodnotenie 2,5 hviezdičky.

INTERFACE 6 / 10

Ľahké ovládanie tu ide na úkor zábavy a komplexnosti - ľavá myš seknutie/mágia, stredná myš - skok, pravá myš streľba. Kombá? Kdeee! Alternatívna streľba? Tak to už vôbec nie. A darmo je zbraní trebárs aj na tucty a kúzla sú defenzívne aj útočné, keď je to stále o tom istom - besnom klikaní bez možností kombinovať jednotlivé útoky do pohľadných celkov.

HRATEĽNOSŤ 2 / 10

Rozmýšľam, za čo by som mohol tejto hre pridať ešte aspoň bod, no nič mi nenapadá. Je to prosto nuda, ovenčená chaotickými prestrelkami a korunovaná nezáživným sekaním s (v podstate) náhodným výsledkom. Možno to niekomu stačí, vysoko teoreticky niekoho aj pobaví, ale neverím, že kráľovsky. Skúste sa poobzerať po ostatných stránkach tohto serveru, určite naďabíte na oveľa lepšie kúsky. Z tohto, aj z iných žánrov.

MULTIPLAYER 5 / 10

Vyrezávanie zárezov do „pažby“ joypadu po zabití kamaráta je veru milšie srdcu hráča, ako neustále likvidovanie strojom riadených polygónov. V Apocalyptice nechýba skupinová hra a obľúbené módy ako čistá vyvražďovačka, či chytanie zástavy. Do boja nastupujú vždy dve strany, zlí proti dobrým, rozumie sa. Do arén aj postupových misií sa pritom vtesná až 16 hráčov cez LAN, alebo svetovú pavučinku.

ZVUKOVÉ EFEKTY 3 / 10

Nechcem byť vulgárny, ale do p..., keď sused zasadne na latríne, je to lepšie. S prepáčením. Zvuky nedosahujú ani priemer, cinkanie mečov sa ponáša skôr na rozbíjanie tanierov na svadbe a že nepriatelia sú naklonovaní a každý má preto rovnaký hlas, neuverí autorom ani malé dieťa. Je to hanba a čudujem sa KONAMI, že sa pod takýto výsledok s pokojným svedomím podpíšu.

HUDBA 6 / 10

Aspoň na chvíľu prestanem Apocalyptice sypať smeti na disk a zmienim sa o hudbe. Ak ste fanúšikmi tvrdších vypaľovačiek a pri melodickom rocku vás dvíha zo sedadiel, alebo si aspoň tlesknete, spôsobí vám hudba príjemné ružové sny a halucinácie. Je totiž melodická, svižná, gitarovo-elektronicky-chorálna, no a hlavne počúvateľná. Dodávam, aj pre širšie publikum. Skladieb by tam však mohlo byť viacej, ale táto hra má toľko chýb, že to radšej nechajme plávať.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 3 / 10

Možno by si tí zadubenci nezaslúžili ani pol boda, keďže sa chovajú tak, ako sa chovajú. A to na oboch stranách. Príklad: nabehnem do skupinky hrdlorezov, s tým, že sekundovať mi bude verný NPC spolupútnik. Lenže rúba ma zľava, rúba ma sprava. Reku, asi ma paľbou kryje z ďalekého bezpečia. No a po padnutí poslednej hlavy sa kúsok vrátim a tam čo vidím - šuhajko si zahľadene a vytrvalo beží proti stene, ktorá mu stojí v ceste. Milí priatelia, čo dodať!

ZAVEREČNÝ VERDIKT 3 / 10

Totálny výstrel do hlavy som Apocalyptice neuštedril len kvôli celkom originálnemu námetu. Masové klátenia svätcov a padlých v ťažkotonážnych kostýmoch a najmodernejšou výzbrojov, to tu ešte nebolo. Bohužiaľ, na nič viac sa tento projekt nezmohol. Priemerná grafika, podpriemerné ruchy a zvuky, obstojnejšia hudba a niekoľko moderných zbraní zaujímavých kúziel. Ani to však už dnes nestačí. Preto parafrázujme autorov: PEKLO, je TÁTO HRA!