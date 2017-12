Secret Weapons Over Normandy – lietajúca akcia z druhej svetovej

Na trh sa v týchto dňoch dostáva zaujímavý titul od Lucas Arts, v ktorom osedláte oceľového "vtáka" z druhej svetovej a vydáte sa loviť fašistickú zberbu. Misie pospájané napínavým príbehom, plné akcie, v atraktívnom prostredí druhej svetovej, s

26. nov 2003 o 20:27 Juraj Chrappa

ú dobrým začiatkom pre akčnú hru.

Hneď na úvod musím spomenúť, že Secret Weapons Over Normandy nie je realistickým simulátorom, ale čistokrvnou akčnou hrou pre široké masy hráčskej populácie. V 30 akčných misiách zažijete najhoršie vzdušné bitky histórie po celom svete. Bojísk je celkovo 15 - nájdete tu Európu, východný front, severnú Afriku, Čínu-Burmu-Indiu a samozrejme Pacifik. Z kritických bojov, ktoré rozhodovali o víťazstve/porážke Spojencov, si zalietate napríklad vo vojne o Britániu, prežijete evakuáciu Dunkirku alebo neslávne známy deň D. Hra sa však nezameriava len na vzdušné súboje, misie sú častokrát zamerané na pozemné ciele.

Vývojári z Totally Games majú veľmi dobré skúsenosti s hrami ako Secret Weapons of the Luftwaffe a slávnou starwars sériou X-Wing. Veľmi dobre vedia, ako vytvoriť správnu atmosféru a napínavé boje. Podobné vlastnosti môžete očakávať aj u ich najnovšieho počinu – dramatické misie nadväzujúce na príbeh, pohlcujúce súboje, odlišných pilotov (vyše 20) a množstvo vojenskej leteckej techniky z obdobia druhej svetovej vojny.

Keď už sme pri tej technike, Secret Weapons Over Normandy ponúka množstvo legendárnych lietadiel Spojencov, Dohody a Japoncov. Máte možnosť si zalietať na (v pôvodnom znení) dvojmotorovom P-38 Lightning, P-51 Mustang, Me 163 Komet rocket plane, Me 262 turbo jet fighter a dokonca zasadnete za streleckú pozíciu v bombardéry B-17 Flying Fortess.

Hra vychádza v týchto dňoch, my ju už usilovne testujeme a recenziu prinesieme čoskoro. Dovtedy si môžete vyskúšať aspoň hrateľnú demoverziu a sami posúdiť, či stojí za to, obstarať si kompletnú verziu.