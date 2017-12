Judge Dredd: Dredd vs Death - známy komiksový hrdina v hre

Túto hru som si pre recenziu nevybral náhodou. Okrem toho, že patrí do môjho obľúbeného žánru 3D FPS, je zaujímavá tým, že vznikla v štúdiu Rebellion, ktorých prvý titul, ktorý sa mi okrem Sudcu Dredda vynára z pamäti, je jedna z mojich najobľúbenejších h

26. nov 2003 o 17:50 Stano Bandzi

Túto hru som si pre recenziu nevybral náhodou. Okrem toho, že patrí do môjho obľúbeného žánru 3D FPS, je zaujímavá tým, že vznikla v štúdiu Rebellion, ktorých prvý (a aj posledný) titul, ktorý sa mi okrem Sudcu Dredda vynára z pamäti, je jedna z mojich najobľúbenejších hier vôbec – Aliens vs. Predator.

Rebellion si obstarali licenciu na komiksový svet Sudcu Dredda, ktorý už splodil aj známy film so Sylvestrom Stallonem v hlavnej úlohe. Je to klasická cyberpunková vízia budúcnosti. Všetko obyvateľstvo planéty Zem sa zoskupilo do obrovských megapolisov, so všetkými známymi problémami dnešných veľkomiest umocnenými na druhú. Konkrétne sa dej odohráva v Mega-City One, kde podobne ako na celej Zemi vládne len anarchia, honba za peniazmi a s tým spojená nekonečná kriminalita. Iskierku nádeje do sveta vkladá organizácia akýchsi neohrozených policajtov budúcnosti – sudcov. Dozvedáme sa o nich, že sú to „sudca, porota aj exekútor v jednej osobe.“ Najznámejším z nich je Dredd, s jeho kolegyňou Andersonovou, ktorí sa spolu v našom príbehu musia vysporiadať s oživeným temným sudcom Deathom. Death a jeho kumpáni vidia jedinú očistu od zla tohto sveta v smrti, a tak sa podujmú „očistiť“ čo najväčšie masy ľudí. Dredd im v tom pochopiteľne bude musieť zabrániť.

Tak, to by sme mali - poviete si, klasické komiksové klišé. Ako námet na počítačovú hru to však nie je najhorší výber, takže sa pozrime, akáže len je tá hra, ktorá z toho vznikla.

Dread vs. Death (ďalej DvD), je úplne najobyčajnešia strieľačka bez nejakej hlbšej myšlienky, ktorá neprejavuje ani tú najmešiu snahu vybočiť zo zaužívaných konvencií, či nebodaj obsiahnuť nejakú originalitu. Rebellion radšej stavili na osvedčené karty, ako je technické spracovanie a veľa krvi. Ako im to vyšlo? Dozviete sa v hodnotiacej časti.

GRAFIKA 6 / 10

Nuž nemožno povedať, že by grafika tohto titulu čo i len v niečom vynikala. Skôr vyzerá na pohľad ako zastaralá a nevydarená, a len po hodnej chvíli si skúsené oko všimne akú-takú implementáciu modernejších grafických prvkov. Avšak to nie je nič platné, keď grafika zaostáva už v základných kritériách, ako napríklad vyslovene škaredé modely postáv, či nekvalitné textúry, ktoré pokrývajú takmer všetko okolo vás. Prostredia sú málo nápadité, a málo detailné, aby boli zaujímavé. Prakticky stále sa pozeráme na tú istú paletu farieb a rovnaké geometrické tvary, ktoré skôr-či neskôr začnú liezť každému hráčovi krkom. Nuž ale aby som len nehanil, nie je to až také hrozné, pozerať sa na to dá, a aspoň to beží dostatočne plynule. Jedna vec si zaslúži menšiu pochvalu, a to je občas celkom pekne spracovaná animácia postáv. Dokonca je tu aj pokus o tzv. rag-doll fyzikálny model (známy z hier na Unreal Warfare engine, či z Half-Life 2), avšak nie príliš vydarený.

INTERFACE 5 / 10

Ani za interface nemožno tomuto titulu udeliť dobrú známku. Všetko sa to začína už v menu, ktoré je akosi divne ovládateľné (či skôr neovládateľné). Nastavenia ponúkajú len obmedzené možnosti. Podobne je tomu aj v samotnej hre, kde si musíte zvyknúť na trochu nemotorný pohyb vašej hlavnej postavy a jej ničiacich nástrojov. A vydať v dnešnej dobe titul bez možnosti Quiksave už hraničí s drzosťou, nemyslíte?

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Ako som už spomenul, DvD je úplne klasický „šuter“ bez nejakej hlbšej myšlienky. Ako Sudca Dredd budete bojovať proti rôznym (občas celkom zábavným) upírom, zombíkom, či samotným temným sudcom, a popritom budete musieť zatýkať rôznych anarchistov, gangstrov a okultistov. V pravom rohu obrazovky máte ukazovateľ, ktorý vyjadruje, ako sa sami pridržiavate zákona. Zatýkaním sa ukazovateľ zvyšuje, zbytočných zabíjaním naopak znižuje. Musíte si dať pozor, aby neklesol úplne, lebo pre vás priletí komando a odstrelí vás :). Hra je rozdelená na niekoľko samostatných úrovní. V nich máte väčšinou zadaný nejaký základný cieľ. Ako postupujete, odkrývajú sa vám postranné úlohy, ktoré môžete/nemusíte splniť. Podľa toho, ako sa vám vodilo, dostanete na konci úrovne nejaké skóre a odkryjú sa vám nejaké postavy pre multiplayer, príp. nejaké cheaty, či arkádové úrovne. Tieto úrovne si môžete zahrať nezávisle od dejovej línie a pozostávajú väčšinou z jednoduchých úloh, ako prežiť 5 minút v záplave upírov, alebo pozabíjať 40 malých robotov a pod.

Vráťme sa ale k podstatnejšej postupnej hre pre jedného hráča. Naraz tu môžete niesť len dve zbrane, a to vašu základnú pištoľ s rôznymi funkciami a niečo, čo nájdete po ceste. Zbrane sú vyslovene klasického výberu ako brokovnica, puška či guľomet. Hra nie je tou vyslovene najhoršou FPS, akú som kedy hral, zďaleka však nie je ani tou najzábavnejšou. Po veľmi krátkom čase sa vám bude zdať strieľanie nudné a dostaví sa pocit neustáleho opakovania toho istého. Len z času na čas sa vyskytnú nejaké zábavnejšie úlohy.

MULTIPLAYER 5 / 10

Hra ponúka aj multiplayer, avšak len vo veľmi obmedzenej forme. Obsahuje niekoľko máp a len jeden herný mód – klasický deathmatch s niekoľkými chabými možnosťami nastavenia. Je tu aj možnosť hrania s botmi, tí sú však pochybnej inteligencie, takže ostáva len hra so živými súpermi. Podpriemerný design máp a aj nevyváženosť zbraní však k zábave rozhodne neprispieva.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Najsilnejším aspektom tejto hry sú vydarené zvukové efekty. Počas vašej osobitej formy uplatňovania zákonov sa stretnete s kvalitne nahovorenými hláškami Sudcu Dredda v Duke-štýle, ako aj s pokrikmi zatknutých kriminálnikov, ktorých ste práve odsúdili na doživotie za to, že si na vás dovolili vytiahnuť zbraň. Počas pochôdzok v Mega-City One vás budú zdraviť radoví občania, pri návšteve obchodného centra si vypočujete vtieravé reklamy. Aj hlas sudkyne Andersonovej, ktorý vás počas celej hry bude sprevádzať, je kvalitne nahovorený. Na obstojnej úrovni sú aj zvuky okolitého prostredia či efekty zbraní.

HUDBA 7 / 10

Hudobný doprovod tvorí výlučne hudba elektronického štýlu, celkom vhodne vybraná do tej-ktorej úrovne. Hudba obstojne dotvára atmosféru a nie je vtieravá, niet čo vyčítať.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 5 / 10

O umelej inteligencii protivníkov ťažko vôbec hovoriť. Tí, ktorí majú čím, po vás strieľajú, nanajvýš sa občas posunú. No a tí, čo nemajú čím srieľať, vás proste len naháňajú. Obtiažnosť je voliteľná z troch možností. Zvolil som si zlatú stednú cestu a nenatrafil som pri hre na nijaký vážnejší zákys.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Judge Dredd je podpriemerná strieľačka, ktorá nemá náročného hráča čím osloviť. Jediným prípadom, kedy by pripadalo do úvahy si ju obstarať, by bol nedostatok podobných hier, to však minimálne na niekoľko rokov dopredu nehrozí.