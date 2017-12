9. konferencia Víkend s Linuxom - výsledky súťaže Open Projekt roku 2003

V dňoch 15. a 16. novembra 2003 sa konala v priestoroch SÚZA v Bratislave konferencia 9. Víkend s Linuxom, označovaná ako Lugcon 9. Poriadateľ Slovenské združenie používateľov operačného systému Linux ...

V dňoch 15. a 16. novembra 2003 sa konala v priestoroch SÚZA v Bratislave konferencia 9. Víkend s Linuxom, označovaná ako Lugcon 9. Poriadateľ Slovenské združenie používateľov operačného systému Linux za podpory generálneho partnera firmy IBM Slovensko, zorganizovalo túto akciu pre širokú verejnosť.

Náplň programu tvorili prednášky bežiace v dvoch miestnostiach. Hlavnou témou Lugconu bola tentokrát bezpečnosť. V prvej miestnosti odzneli príspevky dotýkajúce sa bezpečnostného manažmentu - Radovan Semančík, správy firewallu - Milan Pikula, monitorovania sietí - Marcel Hečko, nasadenia antispamovej kontroly - Ján Ondrej a bezpečného programovania v Jave - Richard Richter. Novinkou oproti predchádzajúcim Lugconom bola panelová diskusia na tému bezpečnosť. Pozvaní hostia Radovan Semančík, Milan Pikula, Peter Palúch a Richard Richter odpovedali na nie celkom jednoduché otázky. Diskusia bola moderovaná Tiborom Pittichom. Hostia sa nakoniec zhodli, že v súčastnej dobe nie je možné podať jednoznačné odpovede na všetky otázky o bezpečnosti.

V prípade, že poslucháči nemali záujem o bezpečnosť mohli sa zúčastniť prednášok v druhej miestnosti, kde sa za deň striedali rôzne témy. Juraj Kolesár predniesol prvý príspevok na tému komerčné využitie licencie GNU/GPL, poukázal na problémy s prekladom licencie a na nie celkom jednoduchú integráciu so slovenskou legislatívou. Tibor Pittich predstavil vývoj linuxovej distribúcie Mandrake, ktorá má na Slovensku veľký počet priaznivcov. Matej Pivoluska zoznámil publikum s tým ako efektívne a rýchlo písať skripty zjednodušujúce prácu na počítači a správu systému. Richard Richter odprezentoval projekt Talker v Jave, umožňujúci on-line komunikáciu viacerých používateľov. Juraj Michálek predviedol, akým spôsobom sa navrhujú počítačové hry a prednášku doplnil malými ukážkami. Prvý deň prednášok ukončil Petr Přidal, ktorý porozprával o operačnosm systéme Mac OS X a jeho vzťahu k operačnému systému Linux.

Prvý deň konferencie nakoniec uzavrelo vyhlásenie výsledkov súťaže Open Projekt roku 2003. Porota vyberala z projektov, ktoré sa zaslúžili o rozvoj open source na Slovensku. Prvé miesto obsadil projekt Creox - zvukový procesor určený pre operačný systém Linux, jeho autorom je Jozef Kosorú. Hlavnou cenu bol notebook a do súťaže ho venovala firma IBM Slovensko. Druhé miesto v súťaži obsadil projekt Platón.SK, jedná sa o portál zameraný na vývoj a rozvoj open source softvéru, zástupcom projektu je Ondrej Jombík. Tretie miesto získal portál skupiny Games for Linux, ktorej cieľom je pomáhať programátorom pri programovaní a prenose hiet na rôzne OS. Projekt bol zastúpený Jurajom Michálkom. Druhou a treťou cenou bola finančná odmena vo výške 10000 a 5000 Sk venovaná do súťaže združením SKLUG.

Druhý deň pokračovala konferencia opäť v dvoch miestnostiach. Program prvej znovu tvorili prednášky zamerané prevažne na tému bezpečnosť. S prvým príspevkom vystúpil Peter Palúch. Predniesol informácie týkajúce sa projektu Grsecurity - bezpečnostná záplata do jadra operačného systému Linux, zvyšujúca zabezpečenie systému. Nasledujúci príspevok Radovana Semančíka bol určený pre širokú verejnosť, cieľom bolo oboznámiť publikum s pojmami, ktoré sa v súvislosti s bezpečnosťou používajú a nie sú celkom zrejmé. Marek Lehutka porozprával o zabezpečovaní siete a firewalloch. Sériu prednášok v prvej miestnosti ukončil Juraj Michálek príspevkom o databázových rozhraniach a možnosti automatizácie ich tvorby.

Poslucháč si opäť mal možnosť vybrať, v druhej miestnosti prebiehali ďalšie prednášky. Ako prvý vystúpil Marián gašparovič s príspevkom o IBM zSeries a Linuxe, oboznámil publikum s možnosťou využívania OS Linux na strojoch IBM a predniesol niektoré zaujímavé fakty. Stanislav Meduna vystúpil s témou .Net a Linux, predviedol možnosti, ktoré platforma prináša a aký spôsobom sú použiteľné pre Linuxových vývojárov. Michal Úradník predviedol možnosti Linux live CD - Knoppix, Linuxu bežiaceho kompletne z CD. Prednášky uzavrel Juraj Kolesár príspevkom o projekte Tučniak - účtovníctvo pre Linux.

Záver druhého dňa tvoril turnaj v počítačovej hre Frozen Bubble, ktorý trval takmer dve hodiny. Víťazstvo si odniesol Marek Grác.

9. víkend s Linuxom sa stretol s úspechom a dobrým ohlasom u publika. Laici aj profesionáli z oblasti IT si našli prednášku, ktorá ich zaujala. Generálny partner IBM Slovensko sa veľmi dobre postaral o materiálne zabezpečenie celej akcie, vďaka čomu prebiehala konferencia hladko a bez problémov. Ďalšími partnermi bol časopis PC Revue - Itnews.sk, denník SME on-line, internetové portály Root.cz, ABCLinuxu.cz, Linux.sk, Mandrake.sk, Host.sk, Pobox.sk, Centrum.sk, Penguin.cz, Paranoity.sk.

Slovenské združenie používateľov Linuxu už pripravuje novú konferenciu 10. víkend s Linuxom, ktorá sa bude konať v marci 2004. Bližšie informácie o tejto akcii budú včas zverejnené.