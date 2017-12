Bezplatný antivírus pre všetkých

Ak ešte stále v počítači nemáte antivírusový softvér, pretože vám bolo ľúto obetovať zaň niekoľkotisíc korún, firmy Computer Associates (CA) a Microsoft majú pre vás zaujímavú ponuku.

26. nov 2003 o 0:00

CA začala ponúkať svoj antivírusový softvér EZ-Armor pre všetkých domácich používateľov bezplatne na obdobie jedného roka. Počas tohto obdobia budú mať prístup ku všetkým funkciám aj ku každodenným aktualizáciám jeho antivírusovej databázy.

Po roku si môže používateľ softvér kúpiť alebo ho prestať používať.

Program EZ-Armor zabezpečuje nielen ochranu proti vírusom, ale jeho súčasťou je aj firewall ­ program na ochranu počítača pred hackerskými útokmi. Zároveň dokáže blokovať agresívne pop-up reklamy otvárajúce sa v nových oknách pri surfovaní na internete. Program je pripravený tak, aby poskytoval účinnú ochranu hneď po nainštalovaní, bez nutnosti dlhšieho nastavovania používateľom.

Ponuka bezplatného antivírusového softvéru od CA súvisí s aktivitami firmy Microsoft, ktorá sa v súčasnosti snaží zlepšiť svoj imidž výrobcu málo bezpečného softvéru a okrem vylepšovania produktov sa pustila aj do vzdelávania používateľov. Pravidlá bezpečnosti, ktoré by si mal osvojiť každý majiteľ počítača, zhrnula do troch bodov: používajte firewall na ochranu pred hackermi, pravidelne si sťahujte aktualizácie svojho softvéru (windowsupdate.com) a nainštalujte si antivírusový softvér. Microsoft bude bezplatný antivírus od CA propagovať aj na svojej stránke s bezpečnostnými radami pre majiteľov Windows (www.microsoft.com/protect).

Program EZ-Armor je určený pre všetky novšie verzie systému Windows (nefunguje na Windows 95), stiahnuť si ho môžete bezplatne z adresy www.my-etrust.com/microsoft/ . Inštalácia má veľkosť 18 MB, môže byť preto problémom pre majiteľov pomalého internetového pripojenia. (tb)