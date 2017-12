Chrome ­ tak trocha iná „strieľačka"

3D akčné hry súčasnosti môžeme len výnimočne označiť za osobité. Hoci vzniknú u tých najlepších vývojárov, držia sa zabehnutej šablóny.

26. nov 2003 o 0:00 MICHAL GARDIAN

O to viac poteší, keď od neznámeho poľského tímu príde hra, ktorá do čistej akcie zamieša ideálne množstvo taktiky a pridá výborné technické spracovanie spolu so slušným sci-fi príbehom. Takou je zaujímavá akčná hra Chrome. Stávate sa v nej nájomným žoldnierom Loganom, ktorý so svojou navigátorkou lieta z planéty na planétu a za peniaze sa vrhá do najnebezpečnejších misií. Tie po vzore bežných taktických hier zo súčasnosti obsahujú rôzne infiltračné, záchranné alebo klasicky útočné misie.

Od konceptu klasickej akčnej hry oddeľujú Chrome najmä rozsiahle úrovne, ktoré väčšinou obsahujú veľké otvorené priestranstvá. Tam hráča, pochopiteľne, ťažko môže niečo obmedzovať, a tak si vždy môže zvoliť, z ktorej strany povedie útok a čo na nepriateľa vymyslí. K tomu mu okrem trocha nezáživných zbraní pomáhajú aj nano-implantáty. Tie môžu dočasne zlepšiť napríklad jeho rýchlosť, presnosť streľby alebo odolnosť. Ich šikovné využívanie je často jedinou možnosťou, ako vyzrieť na dosť tvrdých oponentov. Tí sú možno občas až príliš nekompromisní, ale to je pre skúsených hráčov skôr plusom.

Poteší ich aj fakt, že so sebou nemôžu vláčiť hromadu vybavenia, ale len dve-tri zbrane, ktoré sa spolu s lekárničkami alebo ďalekohľadom zmestia do obmedzeného inventára. Navyše sú v hre prítomné stále populárnejšie vozidlá a vznášadlá rôzneho druhu.

Technická stránka hry nesklame ani najširšie spektrum hráčov. Grafika, hoci nadštandardne hardvérovo náročná, patrí ku špičke žánru, prepracovaná je najmä všadeprítomná vegetácia a exteriéry vôbec. Zvuky a hudba tiež nikoho nesklamú.

Asi najväčším problémom Chrome je, že jej vydaniu nepredchádzali oslavné očakávania živené drahým marketingom. Nestane sa tak dlho očakávaným superhitom. Tu a tam síce cítiť, že dizajnéri nepatrili k najskúsenejším, ale vzhľadom na celkovú kvality a „inteligentnosť" by si určite viac publicity zaslúžila.

www.chromethegame.com

