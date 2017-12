NOVINKY V INTERNETOVÝCH OBCHODOCH

Neunikne ani moment

26. nov 2003 o 0:00 Milan Gigel

Aby človeku počas jeho života neunikol žiaden zaujímavý záber, musel by si videokameru prilepiť k očiam. Práve to sa rozhodla urobiť americká spoločnosť DejaView, ktorá predstavila zaujímavý produkt s názvom CamWear 100. Ide o miniaturizovanú kameru so zabudovaným mikrofónom, ktorú možno prostredníctvom montážnej sady pripojiť k okuliarom alebo čiapke na hlave a zaznamenávať tak priebežne všetko dianie okolo vo svojom zornom uhle. Prostredníctvom káblového prepojenia sú zaznamenané dáta v kvalite plne pohyblivého videa prenášané do úložnej jednotky, ktorá v dočasnej pamäti uchováva posledných 30 sekúnd. V prípade, že sa stalo niečo zaujímavé, čo by stálo za to „zvečniť", stačí stlačiť tlačidlo a dočasná pamäť sa zapíše na pamäťovú kartu. I keď to pripomína scénu zo sci-fi filmu, záujem o výrobok je vraj veľký.

www.mydejaview.com

Empétrojky s rádiom do vrecka

Koho na cestách znudia empétrojky, nech si prepne na rádio. Spoločnosť Kobian predstavila nový model osobného multimediálneho asistenta Mercury KOB MP330, ktorý kombinuje funkcie MP3/WMA prehrávača, digitálneho diktafónu a rozhlasového FM prijímača. Útle kovové telo s veľkosťou iba o niekoľko milimetrov presahujúcou zápalkovú škatuľku, má atraktívny dizajn a je odolné proti poškodeniu. Interná pamäť dosahuje kapacitu 128 megabajtov bez možnosti rozšírenia. Okrem vstavaného mikrofónu je prehrávač vybavený i linkovým vstupom. Pätnásťhodinovú prevádzku zabezpečuje jediná mikroceruzková batéria.

Orientačná cena: 5300 korún

www.kobian.com/products.php?productid=268