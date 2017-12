Nižšia DPH pre internet?

26. nov 2003 o 0:00

Český minister informatiky Vladimír Mlynář minulý týždeň v Rade EÚ v Bruseli nastolil otázku, či by nebolo vhodné previesť daň z pridanej hodnoty platenú z vysokorýchlostného internetu z normálnej do zníženej sadzby. Podľa diplomatov tým vyvolal v sále „šum".

„Otvoril som túto debatu a informoval som o skúsenosti krajiny, ktorá sa presúva zo zníženej do základnej sadzby. Beriem to ako začiatok dlhej cesty ­ budeme túto tému v Európskej únii znova a znova otvárať, aby sa z odbornej roviny ministrov informatiky a telekomunikácií dostala do roviny ministrov financií," povedal Mlynář po zasadaní novinárom.

Minister považuje za nezmyselné, aby sa EÚ držala normálnej sadzby (od 18 percent vyššie) pri službe, ktorej rozvoj všemožne presadzuje a považuje za jeden z motorov ekonomického pokroku aj za kľúčový nástroj k dosiahnutiu cieľov takzvanej lisabonskej agendy. Tento program vytýčený v roku 2000 má Úniu v priebehu desiatich rokov doviesť do postavenia najproduktívnejšej ekonomiky sveta.

Digitálna televízia ­ 2015

Bez výsledku debatovali európski ministri o termíne prechodu z analógového na digitálne televízne vysielanie. Český minister bol proti tomu, aby sa stanovoval pevný dátum: digitálny systém si podľa neho musí sám „získať priestor", kým sa stanoví nejaký administratívny termín. Upozornil tiež na finančnú stránku veci ­ digitálne televízory sú zatiaľ drahé a aj prístroje na prevod takéhoto vysielania do analógovej podoby stoja okolo stovky eur. Aj keby ich cena klesala, nemôže Česko ako niektoré krajiny EÚ ponúknuť štátnu podporu pre ich nákup domácnosťami.

Naproti tomu slovenský minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič konkrétny termín uviedol: ak pôjde všetko hladko, na Slovensku sa prejde z analógového na digitálne vysielanie okolo roku 2015.

Európska bezpečnostná agentúra

„Dvadsaťpäťka" minulý týždeň schválila vznik bezpečnostnej agentúry pre počítačové siete (ENISA). Jej úlohou bude poskytovať poradenské služby štátom, koordinovať zabezpečovanie sietí v EÚ, analyzovať riziká a hrozby a informovať o nich. Kým sa štáty nedohodnú, kde bude sídliť, bude od januára 2004 ustanovená v Bruseli. Agentúra bude podľa Mlynářa robiť to, čo sa doteraz vykonávalo v každej krajine zvlášť, navyše obvykle pod patronátom bezpečnostných zložiek. Po novom pôjde o medzinárodnú spoluprácu výlučne na civilnej báze. (čtk)