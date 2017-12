Láska je návyková rovnako ako kokaín

BRATISLAVA 25. novembra (SITA) – Vedci tvrdia, že láska môže byť návyková takisto ako kokaín alebo extáza. Podľa doktora Johna Marsdena, riaditeľa odvykacieho centra pre drogovo závislých v jednej z londýnskych nemocníc, sa počas zamilovanosti vylučuje dopamín, ktorý vyvoláva takú istú reakciu ako napríklad kokaín alebo extáza. "Príťažlivosť je skutočne ako droga,“ povedal a dodal, že na rozdiel od drogovej závislosti je iba dočasná, trvá len od troch do siedmich rokov.

Súvislosti medzi príťažlivosťou a ľudskými tvárami, vôňami a génmi približuje tiež najnovší dokumentárny filme pre BBC. "Keď vás niekto priťahuje, vyvolá to vo vás neuveriteľné pocity, nezáleží na tom, kto ste. Láska skutočne nepozná hranice,“ povedal Marsdena. Vysvetlil tiež, že ak je človek zamilovaný, krv mu prúdi do líc a sexuálnych orgánov, a to spôsobuje známe šteklenie v tele. Sex je podľa neho len pasca, aby sa ľudia spojili a reprodukovali, pretože naše telo sa vyvíjalo milióny rokov len za jedným účelom zdokonaľovania a rozmnožovania.