Britský Oftel znižuje ceny hovorov na mobilné telefóny

26. sep 2001 o 14:20 TASR

Londýn 26. septembra (TASR) - Britský telekomunikačný úrad Oftel zaviedol nové kontroly cien hovorov na mobilné telefóny, ktoré podľa jeho údajov v priebehu nasledujúcich štyroch rokov usporia spotrebiteľom 800 miliónov libier (1,17 miliardy USD). Oftel uvádza, že kontroly sa netýkajú hovorov z nákladných sietí tretej generácie.

Ako informuje agentúra Reuters, rozhodnutie znížiť ceny o mieru inflácie mínus 12 percentuálnych bodov ročne v nasledujúcich štyroch rokoch obmedzí príjmy štyroch mobilných operátorov približne o 600 miliónov libier.

Oftel navyše rozšíri kontroly z Vodafone a BT Cellnet aj na spoločnosti Orange a One 2 One. Sektor sa pritom môže len tešiť, že Oftel neuplatnil dodatočné jednorazové zníženie cien, ako to urobil v čase poslednej revízie telekomunikácií.

Operátori tvrdo lobovali, aby Oftel zmiernil kontroly a argumentovali pritom, že trh je dostatočne konkurečný a navyše sektor sa potýka s vysokými nákladmi na vývoj mobilných sietí tretej generácie (3G). Niektorí analytici sa domnievajú, že Oftel sa nachádza pod politickým tlakom, aby zmiernil prístup k sieťam, keďže európske spoločnosti vlani vydali na 3G licencie 120 miliárd EUR (107,5 miliardy USD). Táto suma vyvolala veľký finančný tlak na sektor a prispela tak k vlne prepúšťania na celom svete.

Oftel zároveň požiadal operátorov, aby začali okamžité rokovania o ukončení zaužívanej praxe, v rámci ktorej k telefónom pripájajú aj SIM karty, čo užívateľom komplikuje používanie prístrojov jedného operátora v inej sieti.

