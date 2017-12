Black & White 2 - božská stratégia je späť

Jednotka patrila medzi najoriginálnejšie hry posledných rokov. V roly boha ste mohli vychovávať vlastné zvieratko, ktoré sa vyvíjalo podľa toho, ako ste sa k nemu správali. Mohli ste prikloniť k strane dobra alebo zla. Časom sa však hra stala monotónna. D

25. nov 2003 o 9:29 Ján Kordoš

Povedzme si to úplne úprimne a na rovinu, pôvodná "Čierna & biela" bola síce dosť originálna hra a zaujala každého hráča, ktorý si ju zakúpil (prípadne zabezpečil aj menej legálnejšou cestou), ale to nič nemení na tom, že sa až tak dobre nepredávala a po čase to bola celkom veľká nuda. Niečo sa síce zlepšilo príchodom datadisku Creature Isle, ale to nestačí.

Teda vlastne, ak mám byť presný, nestačilo to doteraz. Už ste určite počuli nejaké informácie o pripravovanom pokračovaní veľdiela Petra Molyneuxa. V prvom rade treba poznamenať, že Peter poctivo počúval pripomienky bežných hráčov, starostlivo prečítal emaily fanúšikov i nespokojných hráčov, aby druhý diel vylepšil a nebudeme si klásť vreckovku pred ústa, aby zarobil viac peňazí. Tie sa zídu pri iných projektoch.

V prvom rade sa zlepšila umelá inteligencia vášho miláčika, ktorého si na začiatku hrania vyberiete a prežijete s ním zaujímavejší príbeh, ktorý by mal byť skutočným príbehom a nielen súbor len tak pospájaných misií. Priznajme si to, v pôvodnom Black & White to tak viac-menej aj bolo. Váš miláčik-zvieratko sa dokáže sám o seba postarať a skutočne poznáva svoje okolie, ktoré automaticky reaguje na jeho/jej činy. Podľa toho stúpa aj obľuba, prípadne nenávisť obyvateľov vašej dedinky. Preto je dosť dôležité, aby ste nezanedbali výchovu vášho virtuálneho "baby" už hneď na začiatku. Úprimne, je to vidieť na skutočných rodičoch, ktorých decká v 14 fajčia všetko, čo sa fajčiť dá a slušnosť poznajú maximálne z učebnice dejepisu (ehm, nie práve vhodný príklad).

K výchove vám pomôžu niektoré pomocné vecičky. Len si nepripadajme hneď ako v nejakom sado-maso salóniku, ozrutnej kravičke nevysvetlíte nič zdvihnutým ukazovátkom, ale riadnym "fuknutím". Samozrejme nie len agresivitou sa dá preraziť a preto treba potvorku aj pochváliť a na to sa výborne hodí brčko, ktorým môžete miláčika štekliť po brušku.

Veľkú zmenu prekonalo aj samotné obyvateľstvo, nad ktorým držíte svoju božskú ruku. V prvom rade to už nie je tlupa bezmenných ľudkov, ale každý má vlastné meno, vlastný rozum a každý z nich sa môže samostatne podieľať na vývoji dediny, prípadne založení novej dedinky, či najímaní a usmerňovaní ďalších ľudí v činnosti, ktorú majú vykonávať. Čo to teda znamená pre nás, hráčov? Jednoducho len to, že dedinčania už konečne nebudú pripomínať tupé stádo, ale budú samostatne myslieť... alebo sa o to budú aspoň pokúšať, a my uvidíme či úspešne.

Zlepšenia sa dočkal aj samotný boj. Konečne budete môcť v súbojoch využívať aj silu vlastného a hlavne ľudského vojska a nebudete sa spoliehať len na vaše zvieratko, ktoré je síce impozantne silné, ale boje sa tak postupne stávali dosť monotónnymi. Takže si teraz v pohode označíme svoje vojsko a vyšleme ho do bojov spoločne s big bossom, teda potvorkou. Súboje tak vyzerajú omnoho lepšie a pripomína to skutočne boje z ďalekej minulosti, kedy medzi sebou súperili starodávne kmene.

Grafické spracovanie bude ešte lepšie ako v jednotke, to sa však dalo čakať, lebo technologický pokrok sa nedá zastaviť a bolo by doslova hriechom, keby Lionhead prišli na trh so zastaranou technológiou – aj keď o engine pôvodnej Čiernej a Bielej sa nedá povedať, že by to bolo až tak veľmi technologicky zastarané. Prostredie pobralo oveľa viac detailov a vývojári nevynechali ani samotné postavičky či miláčika.

To všetko vyzerá síce nádherne, recenzenti sa budú možno znovu rozplývať nad neotrelosťou nápadov a výbornou hrateľnosťou, ale o všetkom rozhodnú samotní hráči. Takže uvidíme, či to Petrovi klapne, lebo si to určite zaslúži. Black and White je totiž skutočne výbornou hrou a dvojka to môže celé len vylepšiť.