Mobilné telefóny prehrávajúce MP3

26. sep 2001 o 0:00 NATÁLIA EWIAKOVÁ

MP3-prehrávače sú malé a praktické, mobily tiež. Kombinácia oboch prístrojov je snom všetkých fanúšikov multimédií. Prvé MP3-riešenia pre mobilné telefóny sú už na trhu. Umožňujú používateľovi mať so sebou svoje obľúbené pesničky a využívať mobil ako mobilný prehrávač hudby.

Pre niekoho predstavujú MP3-mobily zbytočnú hračku, pre iného to je súčasť životného štýlu nového tisícročia. Mobilný telefón musí ponúkať viac ako bezdrôtovú komunikáciu a zopár nudných hier. Posledným hitom je nepochybne mobilná MP3-hudba. Stačí zasunúť slúchadlá a stlačiť „play“. Formát MP3 uskutočnil revolúciu vo svete hudby. Tento formát komprimuje kvalitný digitálny audiomateriál na jedenástinu pôvodnej veľkosti so zachovaním takmer rovnakej kvality. Minúta hudby spotrebuje asi 1 MB pamäte. Je jedno, či je z internetu, alebo či si konvertujete celú zbierku CD do tohto formátu; používanie je jednoduché a zvládne ho aj začiatočník. V lepšom prípade budete mať súbor MP3 prenesený na mobil za niekoľko sekúnd. V predaji už dostať niekoľko prístrojov: SL 45 od Siemen-su, SGH-M100 od Samsungu a CMD-MZ5 od Sony. Alternatívou k „naozajstným“ MP3-mobilom sú zásuvné moduly, ktoré umožnia „obyčajným“ mobilom tiež prehrávať hudbu. Je to zatiaľ neistá záležitosť, no cenovo relatívne dostupná. Ericsson ponúka zásuvné moduly za približne 8000 Sk, Siemens a Nokia ho budú nasledovať v priebehu tohto roka. Kto chce počúvať hudbu prostredníctvom svojho mobilu, má zároveň v ruke komfortné zariadenie hands-free, keďže všetky modely majú aj tzv. headset. Ide o kombináciu so slúchadlami a mikrofónom, ktorá slúži nielen na počúvanie hudby, ale aj na telefonovanie. No nie každý MP3-mobil alebo každý zásuvný modul sa každému hodí rovnako. Pokým model A nezaručuje dostatočnú kvalitu hudby, modelu B zas môžu chýbať dôležité funkcie mobilného telefónu. Posúďte sami, ktorý z ponúknutých modelov sa vám hodí.