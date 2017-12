Empires: Dawn of the Modern World - obyčajná RTS kópia? Ani nie...

Žáner real-time stratégií už len málokedy prichádza s prevratnými novinkami a originálnymi prvkami. Na druhej strane vytvoriť špičkovo hrateľnú - aj keď neoriginálnu - stratégiu, je stále umenie. Podarilo sa to bývalemu designérovi Age Of Empires, Rickovi

24. nov 2003 o 20:27 Tomáš Koza

Originalita... Naozaj si myslíte, že základom úspešnej hry je originalita ? No, áno, veľmi často je to tak. Tituly, ktoré oplývajú nejakou originálnou myšlienkou sú hernou kritikou vždy vyzdvihované a naopak, hry ktoré vyzerajú akoby vyšli z xeroxu, sú ihneď zatracované. Kritici nízke hodnotenie ospravedlňujú slovami: „Ľutujem, ale toto, sme tu už raz mali.“ Empires: Dawn of the Modern World (ďalej už iba Empires) je ale dokonalým príkladom toho, že aj hra veľmi značne inšpirovaná nejakou predchádzajúcou hrou, môže osláviť nevídaný úspech. Empires, od Stainless Steel Studios, akoby z oka vypadla veľmi úspešnej RTSke s názvom Empire Earth, ktorú niektorí fanatici hrávajú ešte aj dodnes. Autori si ale takéto okopírovanie z morálneho hľadiska môžu dovoliť, keďže práve oni stoja za spomínaným titulom. V čom sa tieto dve hry od seba líšia? Začnem pekne od začiatku.

Empires si od svojho „predchodcu“ berie len to najlepšie, predovšetkým sa neuveriteľný počet epoch skresal len na 5 období ľudskej histórie a musím povedať, že na tých najzaujímavejších 5 období. Empires sa odohráva v časovom horizonte od stredoveku až po druhú svetovú vojnu. V období od stredoveku až po začiatok 20. storočia máte na výber 4 národy a to: Frankov, Angličanov, Kóreu a Číňanov. Po vstupe do 20. storočia sa potom každý z národov rozhodne, ku ktorej strane sa pridá. Na výber sú potom USA, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko a Rusko. Je možno trochu divné, že napríklad Kórea sa po vstupe do prvej svetovej pretransformuje na Sovietsky Zväz alebo Francúzsko, poprípade USA, ale to je len taká kozmetická záležitosť. Podstatnejšie je, že oproti Empire Earth sa strany v Empires od seba oveľa viac líšia a aj keď ich je menej, hra je oveľa variabilnejšia. Okrem toho, že sa značne líšia graficky - čo nie je až také podstatné, ale poteší - líšia sa aj v štýle hrania. Tak napríklad Angličanom sa budovy stavajú samy, bez nutnej prítomnosti robotníka. Okrem toho môžu stavať sklady jedla, ktoré im automaticky z ničoho vyrábajú jedlo. Na druhej strane Číňania majú niektoré budovy mobilné, takže im nerobí problém presunúť kasárne priamo pred nepriateľské brány a produkovať tak čerstvé posily, Američania môžu zas stavať lietadlové lode... bla bla bla a takto by som mohol pokračovať, ešte veľmi dlho.

To by bolo tak asi všetko, väčšina z vás Empire Earth asi hrala alebo aspoň viete, ako približne vyzerá real-time stratégia (RTS), a nič mi teda nebráni presunúť sa na to dôležitejšie - hodnotiacu časť.

GRAFIKA 8 / 10

Hneď na prvý pohľad si každý všimne, že hra beží na vylepšenom engine hry Empire Earth. Za ten čas autori grafiku podstatne vylepšili a v dnešnej dobe patrí k absolútnej špičke, teda aspoň medzi RTSkami. Objekty majú napríklad oproti C&C Generals viac polygónov a o niečo lepšie textúry. Preto niet divu, že hra je doplnená veľkým množstvom enginových animácií a to aj takého typu, aké sú pri RTSkách dosť nezvyklé. Napríklad rozhovor medzi dvoma generálmi vo vnútri budovy. Teda niečo typickejšie skôr pre iné žánre. Zdalo sa mi ale, že animácie niektorých jednotiek boli o niečo horšie, ako napríklad v spomínanom C&C Generals. Celkovo pohyb jednotiek je miestami trhaný a neprirodzený. Takisto aj efekty by si možno zaslúžili zo strany autorov trošku viac pozornosti. Aj napriek tomu, že celkovo vyzerá nadmieru dobre, sa hra hýbe svižne a netrhá ani pri väčšom počte jednotiek.

INTERFACE 8 / 10

Hneď po spustení na vás hra vyletí s príjemným hlavným menu, s točiacim sa glóbusom na pozadí. Ďalej menu až veľmi pripomína „starý“ Empire Earth. Aj nastavovanie ide ruka v ruke s predchodcom. V možnostiach grafiky si okrem rozlíšenia môžete zmeniť detaily objektov, niektoré špeciálne efekty a podobne. Čo je ale dôležitejšie, môžete to všetko robiť priamo počas hry. Trochu ma spočiatku vytočil fakt, že si nemôžete zmeniť klávesy na ovládanie hry, takže mi chvíľu trvalo, než som objavil, čím sa otáčajú budovy a naopak, na to ako sa zoomuje som doteraz neprišiel. Že by sa to ani nedalo? Hmm, možno.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Veľmi, veľmi dlho som rozmýšľal nad známkou v tejto kategórii. Chvíľu som dokonca rozmýšľal aj o tej maximálnej, potom vo mne zaúradovalo trochu toho kritického JA a povedal som si, že keďže je to kópia tak „len“ 4,5. Dosť ale už drístov a prejdime k veci. Empires je naozaj klasická real-time stratégia a v zásade neprináša v podstate nič nové. No možno okrem toho, že skirmish podporuje dva módy. Jeden rýchly bojový, pri ktorom rýchlejšie ťažíte suroviny a aj výskum stojí menej. A druhý, viac menej pre priaznivcov stavania a opevňovania sa, pri ktorom pre zmenu máte viac zdrojov, hradby a veže sú o niečo silnejšie, no na druhú stranu aj prechody medzi epochami sú podstatne drahšie.

Čo je ale na tejto hre také skvelé, že si zaslúži tak vysoké hodnotenie? Je to dokonale spracovaná kampaň, teda aby som bol presnejší 3 kampane. Menovite kampaň za Generála Pattona (druhá svetová), Richarda Levie Srdce (stredovek) a nakoniec pohľad na kontinent, pre nás trošku neznámy, a to pohľad na históriu Kórejského polostrova, na ktorom si vyskúšate kampaň za Admirála Yiho (obdobie strelného prachu), ktorého úlohou bude odraziť útoky dotieravých japončíkov. Jednotlivé kampane síce neobsahujú veľa misií, no tie sú naozaj veľmi dlhé, nie však nudné. Spracované sú veľmi nápadite a častokrát sú rozdelené na viacej častí. Pričom nikdy to nevyzerá tak, že na zelenej lúke postavíte základňu, vyciciate všetky suroviny, postavíte super armádu a nakoniec zničíte nepriateľa. V každej jednej misii začínate inak a máte vždy niečo iné za úlohu, pričom nechýbajú ani vedľajšie questy. Príbehu veľmi pomáhajú početné enginové animácie, čo som ale už spomínal, takže sa nebudem opakovať. Keby som to mal zhrnúť jednou vetou, tak asi len, že takto dobre spracovanú kampaň som už dlho nevidel... ak vôbec.

MULTIPLAYER

Nemali sme možnosť vyskúšať, preto nehodnotíme. Hra však obsahuje možnosť hry až pre 8 hráčov po LANe alebo cez internet.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Ozvučenie hry je na tom veľmi dobre. Zvuky boja, a nie len toho, sú kvalitné, aj keď miestami som mal pocit, akoby to boli presne tie isté zvuky ako v Empire Earth. No nemám to podložené nejakým dôkazom, takže na to zabudnite. Čo sa týka dabingu, tak tu už je to diskutabilné. Občas som mal z neho vynikajúci pocit a pôsobil na mňa veľmi profesionálne. Bohužiaľ, miestami pôsobil strašne, hra doplatila na tradičný syndróm horiaceho lietadla, v ktorom pilot do vysielačky centrále oznamuje, úplne flegmatickým hlasom, že o pár sekúnd on aj celá posádka zomrie a pôsobí, ako by ho to ani trochu nezaujímalo. Takže do dokonalosti ešte čosi chýba.

HUDBA 7 / 10

Tak tá je na tom o niečo horšie ako vyššie spomínané zvuky. Melódie sú nevýrazné a spočiatku som si ani nevšimol, že v hre vôbec nejaká hudba je. Potom ale z úplne nepochopiteľného dôvodu (asi pri zmene tracku) sa hlasitosť zvýšila a hudba bola veľmi výrazná, musím podotknúť, že vôbec nereagovala na žiadnu konkrétnu bojovú situáciu. Potom sa opäť vrátila stará nevýrazná melódia. Veru neviem, aký mám mať z toho pocit.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 8 / 10

A.I. je na tom veľmi dobre, v porovnaní s Empire Earth došlo k výraznému vylepšeniu. Nepriateľ už nerobí klasické bezhlavé útoky alá Command & Conquer, napriek tomu vás spočiatku trošku oťukáva a potom na vás pošle veľký, slušne koordinovaný útok. K A.I. musím tiež podotknúť, že pri ranejších epochách sa mi zdala hra pri tej istej obtiažnosti, o niečo ľahšia, čo je možno trochu divné. Obtiažnosť, je na tom tiež viac než dobre. Na výber máte širokú škálu obtiažností v skirmishy, v kampani naopak len tri, pričom hra obtiažnosť v kampani postupne zvyšuje, aby vyvrcholila v poslednej misii.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Empires: Dawn of the Modern World je stratégia, ktorá síce neoplýva veľkou originalitou, no tento fakt je vyvážený brilantne spracovanou kampaňou, ktorá nemá v dnešnej dobe konkurenciu. Táto hra je skutočnou lahôdkou a aj keď nie je ešte koniec roka, môžem s kľudom na duši prehlásiť, že patrí k tomu najlepšiemu, čo sa medzi stratégiami tento rok urodilo.