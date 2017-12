ST upozorňujú reklamou na vysokorýchlostný internet

24. nov 2003 o 19:59 TASR

Bratislava 24. novembra (TASR) - Cieľom reklamnej kampane Slovenských telekomunikácií (ST), a. s., ktorá prebieha v týchto dňoch v médiách, nie je v žiadnom prípade navádzať užívateľov na nelegálne sťahovanie filmov z internetu, ale prezentovanie výhod, ktoré so sebou prináša vysokorýchlostný internet. TASR o tom informoval hovorca ST, Radoslav Bielka v reakcii na ohlasy verejnosti.

V reklamnom spote sa objavujú ukážky zo známych filmov a preto vyvoláva dojem, že ST propaguje sťahovanie filmov z internetu, na čo by mal slúžiť práve ich produkt vysokorýchlostného pripojenia do internetu. ST uvádzajú, že ústredným motívom na ktorom je postavená celá reklamná kampaň, je prezentovanie výhod, ktoré so sebou prináša vysokorýchlostný a permanentný internet, na báze technológie ADSL. "Prostredníctvom obsahu internetu, čiže hier, filmov, hudby, či informácií, chceme verejnosti ukázať, čo všetko môže na internete nájsť a ako ho možno využiť na zábavu i na prácu", uviedol Bielka. Hovorca jednoznačne vylučuje navádzanie divákov na nelegálne sťahovanie filmov, či hudby s internetu.

Bielka dodáva, že v súčasnosti internet už ponúka služby typu video-on-demand, alebo online-video, prostredníctvom ktorých si záujemca môže film legálne stiahnuť, či už zdarma, alebo za poplatok. Na Slovensku takéto stránky zatiaľ dostupné nie sú, ale keďže internet je celosvetové médium, neexistuje nijaká prekážka využitia týchto služieb aj slovenskými záujemcami. Podľa jeho slov ST majú všetky práva na použitie filmových ukážok v televíznom spote vysporiadané. "Každý spot bol vo svojej konečnej verzii schválený zástupcom majiteľa práv," dodal Bielka.