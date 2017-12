Aký mobilný telefón kúpiť svojim blízkym?

Vianočné nákupy nás rok čo rok zavedú do predajní operátorov, kde svojim najbližším vyberáme nový mobilný telefón. Ako sa však orientovať v ponuke?

27. nov 2003 o 0:00

Ako zistiť, ktorý z ponúkaných modelov je vhodný pre starých rodičov, ktorý by sme mali kúpiť svojmu dieťaťu, či partnerovi? Denník SME vám poradí ako na to.

V prvom rade by ste sa mali rozhodnúť, či kúpite dotovaný telefón od operátora, alebo či sa rozhodnete pre mobilný telefón dostupný v bežnej predajnej sieti. Cenový rozdiel medzi dotovaným a nedotovaným telefónom je totiž veľmi citeľný.

Rozhodnúť by ste sa mali predovšetkým na základe toho, či ste alebo nie ste stálym zákazníkom mobilného operátora. V prípade, že používate niektorý z paušálnych programov EuroTelu alebo Orange a existuje predpoklad, že služby operátora budete využívať aj o rok – dva, jednoznačne vám odporúčame vybrať si z ponuky dotovaných telefónov. Výber je síce značne obmedzený a nemusí vždy zodpovedať vašim požiadavkam, no vďaka tomu, že podpíšete s operátorom zmluvu na časovo ohraničené využívanie jeho služieb (väčšinou na 24 mesiacov), môžete mobilný telefón získať s 30 – 99% zľavou.

Ak využívate predplatenú kartu Easy alebo Prima, vybrať si môžete z dvoch možností – buď si vyberiete z pripraveného balíčka, v ktorom je zlacnený mobilný telefón s kartou, alebo si kúpite mobil v bežnej predajnej sieti. V takom prípade sa však pripravte na investíciu od približne 4000 Sk vyššie.

Pred tým, než si mobil kúpite by ste si mali zadefinovať, na čo chcete mobil využiť a čo od neho očakávate. Podľa toho potom vyberajte vhodnú značku a model.

Začiatočníci, nenároční, starí rodičia

Dnes má mobilný telefón takmer každý obyvateľ Slovenskej republiky v aktívnom veku, preto je logické, že sa EuroTel i Orange v zvýšenej miere venujú výhodným akciám pre začínajúcich a hlavne starších používateľov – rodičov, starých rodičov, ktorým mobil zväčša kupujú ich deti. Títo užívatelia majú svoje špecifiká: veľmi ťažko prijímajú nové technológie, majú problémy s ovládaním zložitých zariadení a majú konzervatívny vkus. Pre nich sú určené dizajnovo nevýrazné modely mobilných telefónov, ktoré nemajú takmer žiadne doplnkové funkcie. Odporúčame vám vybrať model, ktorý má jednoduché a graficky prehľadné menu, umožňuje prepnúť zobrazenie textu v menu na veľké písmená (je to praktické hlavne pre starších ľudí, ktorí majú problémy so zrakom) a má veľkú prehľadne usporiadanú klávesnicu. Všímajte si tiež, či je dostatočne podsvietený displej. Starším ľuďom určite nekupujte mobil s farebným displejom, pretože je väčšinou na dennom svetle veľmi zle čitateľný. Veľkosť telefónu závisí od preferencií užívateľa, dôležitejšia je váha a predovšetkým výdrž batérie. Starší ľudia často zabúdajú nabiť svoj mobilný telefón, preto je praktickejšie kúpiť model, ktorý netreba nabíjať každé dva dni. Dôležitá je aj hlasitosť reproduktoru a zvonenia, no tú si budete musieť vyskúšať priamo v predajni.

Starší ľudia tiež uvítajú funkciu programovateľných tlačidiel – pomocou nej sa dá na vybrané tlačidlá naprogramovať buď spustenie vybranej funkcie, alebo automatické vytočenie zadefinovaného telefónneho čísla.

Odporúčané modely: Alcatel OT320, Philips Fisio 120, Sendo S200, Siemens A50, A52, A55, C55, Sony Ericsson T100

Deti

Mobilný telefón dnes vlastnia čoraz častejšie aj deti. Kúpiť mobilný telefón dieťaťu prináša v rodine zásadnú dilemu – podľahnúť módnej vlne v školách a mobil kúpiť aj vtedy, ak nie je bezpodmienečne potrebný, alebo uchrániť svoje dieťa od možných rizík spojených s jeho používaním?

Pri výbere mobilného telefónu pre svoje dieťa uvažujte predovšetkým o rizikách spojených s jeho užívaním: dieťa s mobilom je vďačným objektom lúpežných prepadnutí, veľa možností na krádeže sa naskytuje aj v škole a, samozrejme, u dieťaťa je vyššia pravdepodobnosť, že svoj mobil stratí či niekde zabudne. Ak sa teda rozhodnete kúpiť svojej ratolesti mobilný telefón, myslite na tieto riziká a podriaďte im svoj výber. Neodporúčame vám kupovať technologicky pokročilé a drahé mobily – zvyšujú riziko, že si vaše dieťa vytipuje zlodej a, samozrejme, v prípade straty zvýšite škodu, ktorá vám vznikne.

Ak je pre vás rozhodujúca cena, pre deti postačia aj telefóny určené pre začínajúcich a starších ľudí. Myslite na vzrast vášho dieťaťa a podľa neho vyberajte primeranú veľkosť telefónu – neodporúčame vám kupovať veľké a ťažké modely. Ak ste ochotní priplatiť, rozhodne sa orientujte na modely s farebným displejom. Veľmi dôležité je vybrať mobil s dobrou podporou esemeskovania i s podporou multimediálnych správ. Nezanedbateľné sú aj hry – vyberte preto mobil s podporou aplikácií Java, pretože umožňuje stiahnuť nové hry podľa želania. Optimálne je, ak má telefón vymieňateľné kryty, deti si radi telefón farebne prispôsobia svojmu vkusu. A na záver ešte jeden tip – rozhodne kupujte telefóny s polyfonickým zvonením!



Odporúčané modely: Nokia 3100, Nokia 3510i, Nokia N-Gage, Samsung SGH-X100, Siemens A50, A52, A55, C55, C60, MC60, S55, ST55, Sony Ericsson T100, T310

Študenti

Vybrať mobil pre používateľov v študentskom veku je najťažšie. Majú totiž veľmi vyhranené názory a mnohé značky principiálne odmietajú. Výber mobilného telefónu tiež podriaďujú svojim finančným možnostiam a v danej cenovej kategórii sa snažia vybrať to najlepšie čo je k dispozícii. Preto môžeme medzi študentmi nájsť užívateľov najlacnejších, ale aj najdrahších telefónov. Pred kúpou nového mobilu študentovi sa radšej poraďte, prípadne ho nechajte, aby si vybral sám.

Ak sa však napriek tomu rozhodnete prekvapiť, vyberajte podľa týchto kritérií, prihliadnuc na svoje finančné možnosti: mobil by mal mať veľký farebný displej, veľkú pamäť na kontakty, podporu esemesiek, obrazových esemesiek (EMS) a multimediálnych správ (MMS). Veľmi populárne sú modely s digitálnym fotoaparátom. Ak sa rozhodnete pre mobil s foťáčikom, vyberte radšej model, ktorý ho má zabudovaný (existujú totiž aj modely s pripojiteľným externým fotoaparátom). VGA fotoaparát býva väčšinou kvalitnejší ako CIF, dôležité sú však aj jeho doplnkové funkcie. Vo vybranom telefóne by mala byť aj podpora Java aplikácií, užívateľ si vďaka nej môže do telefónu stiahnuť programy alebo hry podľa vlastného výberu. Aj študentovi sa zavďačíte telefónom s polyfonickým zvonením a vymieňateľnými krytmi.



Odporúčané modely: Alcatel OT735, Nokia 3510i, 3100, 7250, 7250i, N-Gage, Panasonic GD87, Sagem MyX-6, Samsung SGH-A800, SGH-V200, Samsung SGH-X100, Siemens A52, A55, C55, C60, M55, MC60, S55, SL55, ST55, Sony Ericsson T310, T610

Ženy

Kúpiť žene vhodný mobilný telefón nie je vôbec jednoduché. Aj tu je výber veľmi individuálny – väčšinu žien často nezaujímajú technologické novinky, no nájdu sa aj také, ktoré ich vo svojom telefóne vyžadujú. Ženy si často vyberajú štýlové mobilné telefóny s kompaktnými rozmermi „do kabelky“. Ak sa teda rozhodnete vybrať telefón pre ženu, hľadajte ľahké telefóny s malými rozmermi. Nezabudnite na dôležité parametre, ako je farebný displej, polyfonické zvonenie a podpora textových a multimediálnych správ. Ďalšie funkcie nie sú rozhodujúce, riaďte sa teda podľa preferencií budúcej majiteľky vyberaného telefónu.



Odporúčané modely: Nokia 3100, Panasonic GD87, Samsung SGH-E700, SGH-V200, Siemens SL55, Sony Ericsson T610

Manažéri, mobily do firmy

Manažéri a firemní zákazníci patria k najnáročnejším používateľom, pretože svoj mobilný telefón skôr využívajú ako pracovný nástroj než prostriedok na zábavu. Správny manažérsky telefón musí mať veľkú pamäť na kontakty v adresári (najlepšie viacpoložkové), manažérske funkcie (tzv. PIM) ako je kalendár, pripomienkovač, záznamník hlasu a mimoriadne dôležitá je aj výdrž batérie. Pri vysokej frekvencii telefonovania musí telefón vydržať na jedno nabitie aspoň tri-štyri dni. Vo firemných mobiloch je tiež veľmi dôležitá podpora dátových služieb – v telefóne musí byť k dispozícii technológia GPRS na pripojenie k internetu (aspoň triedy 8, najlepšie však 10), WAP a infračervený port. Dobrý manažérsky telefón možno jednoducho pripojiť k počítaču a synchronizovať kontakty v adresári, správy, či položky v pripomienkovači. Výhodou je aj zabudovaný e-mailový klient na prezeranie správ. Lepšie manažérske telefóny majú integrovanú podporu technológie Bluetooth, pomocou ktorej môžete telefón bezdrôtovo spojiť s počítačom, či iným zariadením (napríklad slúchadlami a pod.).

Úplne samostatnou kapitolou sú telefóny kategórie smartphone. Majú najlepšiu výbavu a možno si ich najlepšie prispôsobiť svojim potrebám. Momentálne je medzi dotovanými telefónmi iba špičkový (a najdrahší) model P800, no oplatí sa počkať – po novom roku pribudne napríklad Nokia 6600 či Siemens SX1.



Odporúčané modely: Alcatel OT735, Nokia 6100, 6310i, Samsung SGH-E700, Sony Ericsson P800, T610