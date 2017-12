Siemens C60: lacný mobil pre nenáročných

Medzi korunové mobily v dotovanej ponuke oboch slovenských mobilných operátorov patrí Siemens C60. Ide o najlacnejší Siemens s farebným displejom. Aký je?

24. nov 2003 o 9:43 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

C60 je klasický Siemens – vychádza z osvedčeného dizajnu, ktorý je pre Siemens charakteristický v posledných dvoch rokoch. Extravagantný je iba tvar kláves, pri ostatnom dizajnéri nijak neexperimentovali. Tvar telefónu bude preto vyhovovať konzervatívne založeným užívateľom. Štandardne dodávaný vymieňateľný kryt telefónu tvorí kombinácia dvoch farieb plastu – šedej metalízy a slonovej kosti. Na bokoch telefónu nie sú nijaké tlačidlá.

Klávesnica je vyrobená z tvrdého plastu, vďaka veľkosrysému rozloženiu kláves sa veľmi dobre ovláda a jednotlivé klávesy pohodlne nahmatáte aj potme.

Displej

Displej je slabinou tohto modelu – aj keď v tejto cenovej kategórii patrí k štandardu. Neočakávajte od neho žiadne zázraky – je síce farebný, no výrobca to poňal svojsky – hrá všetkými farbami. Hneď po zapnutí je vidieť výrazné tiene, bielu displej zobrazuje ako svetložltú. Celkovo má displej pri zobrazení všetkých farieb nádych žltej. Podsvietenie displeja je dostatočné, no pri pohotovostnom režime, keď sa vypne nie je na displeji nič vidieť (vo väčšine telefónov vidieť aspoň kontúry).

Ovládanie

Telefón sa ovláda štvorsmerovým tlačidlom doplneným dvomi funkčnými klávesami. Funkčné tlačidlá sú dostatočne presné, aby poskytli komfortné ovládanie.

Menu telefónu

Ak ste sa stretli so staršími modelmi Siemensu, napríklad C45, v C60 vás nič neprekvapí. Menu telefónu je takmer zhodné, rozdiel je len v tom, že pribudli farby. Tento koncept menu je veľmi podarený a je fajn, že ho Siemens „nasilu“ nevylepšuje.

Menu telefónu tvorí 9 položiek – nájdete ich vo forme grafických ikoniek na jednej obrazovke.

Rýchlosť odozvy systému v telefóne je štandardná – na niektoré úkony (napríklad otvorenie animácie) si však počkáte trocha dlhšie.

Funkcie

C60 patrí medzi lepšie vybavené telefóny strednej triedy. Okrem SMS z neho odošlete aj multimediálnu správu (samozrejme, MMS aj prijíma). Okrem MMS podporuje C60 aj pripojenie externého fotoaparátu, čo v tejto triede nie je rozhodne bežné. Manažérske funkcie však v telefóne nečakajte, musí vám stačiť budík, kalkulačka a stopky (kalendár pribudol v príbuznom modeli C62, ktorý má príťažlivejší dizajn a kvalitnejší displej).

Telefón si môžete prispôsobiť vlastnému vkusu – na displej si môžete uložiť tapetu, vybrať šetrič obrazovky, či 16-tónové polyfonické zvonenia. K dispozícii sú aj praktické vyzváňacie profily.

C60 má zabudovanú podporu GPRS triedy 8 a WAP 1.2.1. S počítačom spojíte mobil cez sériový kábel.

Batéria

V telefóne je batérie Li-Ion s kapacitou 700 mAh. Mala by postačovať na 5 hodín hovoru a 10 dní v pohotovostnom režime.

Celkové hodnotenie

Siemens C60 je určený predovšetkým nenáročným užívateľom, ktorí hľadia viac na cenu ako na funkcie či dizajn. Pri svojej prijateľnej cene ponúka všetko, čo súčasné trendy vyžadujú – podporu pre digitálny fotoaparát, multimediálne správy, GPRS. Vhodný je preto predovšetkým pre tých, čo potrebujú jednoduchý telefón a zároveň chcú využívať aj nové služby.