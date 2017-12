Railroad Tycoon 3 - rušne, vlaky a vláčiky

Najnovší Railroad Tycoon prichádza po dlhom, predlhom čase. Predchádzajúce diely v podstate založili žáner "tycoonoviek" a umožnili miliónom hráčom zamilovať sa do železníc. Nadväzuje trojka na predchádzajúce diely spôsobom hodným zakladateľa žánru?

Nedá mi hneď na úvod nezačať malinkým výkladom z hernej histórie. Ten kto históriu nemá rád, môže kľudne pokračovať tretím odstavcom :o). V roku 1990 sa objavila hra s názvom Railroad Tycoon, na ktorej sa podieľal, dnes už legendárny člen siene slávnych herných vývojárov, Sid Meier. Railroad bol revolučný v niekoľkých smeroch, ale tým najpodstatnejším bola grafická zmena v časti manažmentu. Slovo „tycoon“ sa od tej doby pokúsilo využiť množstvo vývojárov, ktorí s jeho pomocou chceli dosiahnuť vyšších ziskov. Klonov bolo skutočne mnoho, prevládali však tie horšie kúsky. Našlo sa i niekoľko svetlých výnimiek - nedá mi nespomenúť vynikajúci Transport Tycoon. V roku 1998 sa objavilo druhé pokračovanie, ktoré už oplývalo 3D grafikou, rôznorodými misiami a možnosťou multiplayeru. Do dnešného dňa sa z oboch hier predalo viac ako dva milióny kópií, o množstve získaných najrôznejších ocenení snáď nemá ani zmysel hovoriť, pretože ich bolo neúrekom a dovolím si tvrdiť, že presne spočítané ich nemajú ani samotní autori. Tretí diel sa vyvíjal v dielňach spoločnosti Pop Top (ide o firmu, ktorá vydala oba diely známej a kvalitnej stratégie Tropico), a je nutné hneď na úvod dodať, že aj v tejto hre svoju prácu odviedli veľmi dobre.

Ale vráťme sa do prítomnosti. Samotná inštalácia je pomerne rýchlou záležitosťou – prípravu nejakého toho sendviču však určite stihnete :o). Po spustení Railroad Tycoon 3 (RT3) sa dostanete do hlavnej ponuky menu, kde si vyberiete, aký typ misií budete hrať – kampaň, misie s úlohami alebo voľné mise. Osobne by som odporúčala začať voľbou kampane. Ak dáte na moju radu ocitnete, sa vo veľkej miestnosti železničného múzea, pod sklenenými vytrínami uvidíte železničné lokomotívy, pričom každá z nich predstavuje jednu misiu (celkovo nájdete 25 misií). Spravidla na splnenie každej misie máte určitú dobu (20-30 rokov). Po výbere najsympatickejšej lokomotívy dostanete príslušné pokyny k náplni misie so všetkými potrebnými informáciami.

Ovládanie hry je veľmi prehľadné a jednoduché, herná obrazovka je rozdelená na dve časti, dolná je venovaná ovládaniu a štatistikám, horná samotnému hernému prostrediu. Nová 3D grafika je skutočne hodná povšimnutia, pretože je na jednej strane veľmi realistická, avšak kód bol optimalizovaná do tej miery, že nekladie na vaše „železo“ prehnané nároky. Obraz je plynulý aj pri rýchlom otáčaní kamery a nerozpadáva sa na pixely ani u najvyššieho stupňa zoomovania.

Na začiatku hry budete disponovať určitým vlastným kapitálom, jeho väčšiu časť ale získate predajom svojich akcií. Keď už budete mať v rukách financie môžete sa pustiť do výstavby firmy. Novinkou je, že ak vám to počítač dovolí, môžete si vybudovať i viacej spoločností nielen jednu. Bohužiaľ až na malé množstvo veľmi špecifických úloh sa táto možnosť v hre veľmi nevyužíva. Na mape – vpravo dole - vidíte svoje impérium s názvami jednotlivých miest, u ktorých nájdete hviezdičky, ktoré určujú jeho veľkosť. Čím je miesto väčšie, tým je tam viac ľudí, ktorí sa potrebujú presúvať z miesta na miesto a tým pádom budú aj vaše tržby väčšie. Na začiatku je dobré zamerať sa na relatívne rovný terén, pretože vybudovanie železnice vás vyjde lacnejšie. Samozrejme prírodným prekážkam sa nikdy nemôžeme úplne vyhnúť, preto sú tú tunely či mosty. Zo začiatku však vybudovanie mostu alebo tunelu bude pekne drahou záležitosťou a je dobré zvážiť, či váš rozpočet takúto investíciu zvládne. Mostov je niekoľko druhov – od jednoduchých drevených až po moderné železné – od voľby použitého materiálu sa odvíja jeho nosnosť a maximálna povolená rýchlosť.

Dráhu by sme mali, potrebujeme však nejaké stanice, že áno? :o) Tie staviate popri trati. Ich veľkosť neurčuje ich kapacitu, ale iba dosah na ktorý sú schopné „prilákať cestujúcich“. Je dobré stanice umiestňovať do husto osídlených oblastí. Nesmiete zabudnúť ani na výstavu servisu a na ostatné obslužné budovy.

Tak a konečne sme sa prepracovali k nákupu lokomotívy. Na začiatku máte na výber z obmedzeného počtu, ako však v hre napredujete, ponuka sa neustále rozširuje - celkovo si budete môcť vybrať zo 40 rôznych typov lokomotív. Samozrejme sú rozdelené podľa období a kontinentu na ktorom sa aktuálne nachádzate. Spočiatku máte iba lokomotívy na uhlie, potom pribudnú dízlové, a časom si môžete zakúpiť elektrické súpravy, ktoré však kladú čoraz vyššie požiadavky tiež na kvalitu trate. Do veľkej miery musí váš výber ovplyvniť prostredie, v ktorom chcete lokomotívu nasadiť. U každej lokomotívy je množstvo informácií: s typom prostredia či prepravy na ktoré sa najviac hodí a pre ktoré bola konštruovaná. Po zdarnom výbere neostáva nič iné, ako vytvoriť jednotlivé pravidelné či menej pravidelné spojenie medzi jednotlivými mestami – to všetko sa deje pomocou niekoľkých tlačítok.

Po všetkých týchto „peripetiách“ už bude vašou najdôležitejšou úlohou iba sledovanie kvality trás, ich vyťaženosť a rozvrhnutie zásielok podľa staníc (veľká časť financií pramení hlavne z prepravy tovaru). Kliknutím na tlačítko zoznamu staníc dostanete prehľadnú štatistiku. Kliknutím na stanicu sa z ikoniek dozviete, či je v jej blízkosti nejaká pošta, hotel, reštaurácia; aký tovar sa sem dováža alebo aký tovar sa z daného mesta vyváža, jeho množstvo i približnú cenu. Všetko je to veľmi prehľadné a orientácia i v tak veľkom množstve najrôznejších údajov je jednoduchá. Ak si nejaký tovar zvolíte a rozkliknete ho, dozviete sa, aký je po ňom dopyt v iných mestách, poprípade koľko by ste zaň dostali inde. Celkovo na vás v hre čaká 35 najrôznejších druhov tovaru, ktoré medzi jednotlivými mestami distribuujete.

Mestá sa samozrejme počas tých rokov môžu zväčšovať a tam kde stačila malinká stanica bude nutné postaviť väčšiu. Na podobnom princípe funguje aj zoznam vami vlastnených lokomotív. Okamžite vidíte, ak niektorá lokomotíva nedokáže doraziť do miesta určenia kvôli zle zadaným parametrom, či ak je nejaká poškodená a potrebovala by opravu. Menu zoznamu jednotlivých vlakov skrýva niekoľko ďalších zaujímavostí. Jednotlivé vagóny môžete meniť podľa ľubovôle. Ak na vagón kliknete, zistíte jeho bližšie technické parametre – typ vagónu, jeho maximálna rýchlosť, jeho obsah ale aj cenu tohoto obsahu. V hre narazíte na misie, kde je vašou základnou úlohou prepraviť určité množstvo tovaru do nejakého iného mesta. V takýchto prípadoch je dobré sa špecializovať a striktne zadať aký tovar majú vagóny prioritne prevážať. Aj tu nám malinké ikony identifikujú, v akom stave vagóny sú a či nepotrebujú opraviť alebo nahradiť novými.

Počas celej hry pravidelne dostávate správy – novinky, ktoré váš informujú o momentálnej situácii, napríklad z hospodárstva, či z medzinárodnej politiky atď. (Napríklad počas vojny za nezávislosť sa značne zvýši preprava zbraní a vojska, za ktoré utŕžite nezanedbateľné množstvo peňazí.) Dostávate tiež informácie o aktuálnom kurze vašich akcií a na konci každého roku kompletnú výročnú správu.

Na CD-čku takisto nájdete editor máp. Tu si pár kliknutiami môžete vytvoriť vlastnú mapu, ktorá bude ideálne odpovedať vašim požiadavkám. Samozrejme môžete pracovať na nových misiách, kam implementujete vlastné úlohy a tie potom môžete vystaviť na internete a dať k dispozícii ostatným hráčom.

GRAFIKA 9 / 10

Napriek tomu, že sa táto hra radí do žánru stratégii, ma prekvapili veľké požiadavky na grafický engine. Prostredie je veľmi detailné a plné života. Grafika do veľkej mieri prispieva k výbornej hrateľnosti a k tomu, že sa človek s hrou dokonale vžije (Mimochodom, ten sendvič príde fakt vhod, pretože po ôsmych hodinách hrania človek i vyhladne :o) ). V poslednej dobe sa mi dostáva do rúk čoraz menej hier, ktoré by ma svojím prostredím dokázali do takejto miery osloviť. S grafickou časťou som bola fakt spokojná, nedá sa to opísať detailne, to proste musíte vidieť. Za zmienku stojí aj veľmi atmosferické úvodné intro. Videá medzi jednotlivými misiami sú na kvalitatívne vysokej úrovni

INTERFACE 10 / 10

Veľa vývojárov by si z jednoduchosti a prehľadnosti tejto hry mohlo vziať príklad. Aj začiatočníci v tomto žánri budú vedieť, kam majú kliknúť, čo majú stlačiť, a profíci, samozrejme, problém mať nebudú. Napriek veľkému množstvu informácii sa v hre nestratíte, všetko je riešené logicky a prehľadne. Najdôležitejšie ovládacie prvky hry nájdete v ľavom rohu – 9 tlačítok – ich usporiadanie je veľmi dobré, pretože takmer vo všetkých prípadoch ich musíte použiť v poradí, v akom ich nájdete na mape, čo je podľa môjho názoru praktické.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Vďaka variabilnej hrateľnosti, nastaviteľnému stupňu obtiažnosti a možnosti tvorby vlastných máp či importu misií vytvorených inými hráčmi, je herná doba nekonečne dlhá. V skutočnosti mi v hre chýbali iba dve veci: možnosť čiastočného uspôsobenia si terénu, a možnosť zrážky dvoch vlakov – ale po umožnení tejto sekcie by sa asi hra už dostala do inej kategórie :o).

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Každá lokomotíva má svoj charakteristický zvuk. Na oficiálnych stránkach sa môžeme dozvedieť, že niektoré zvuky boli použité z reálneho života. Ostatné boli tvorené umelo, ale veľmi dobre kopírujú tie, ktoré poznáme z bežného života – všetky sú až neuveriteľne reálne.

HUDBA 8 / 10

Hudba je typicky “americká”, starý dobrý blues a country – kvalita je nepopierateľná a navodená atmosféra bezchybná.

MULTIPLAYER

V hre nájdete aj túto možnosť – vývojari asi skutočne pamätali na všetko – iba dosť dobre nechápem jej využitie. Osobne som ho neskúšala. Preto bez hodnotenia. Ale je tam :o).

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 8 / 10

Od počiatočného nastavenia obtiažnosti sa odvíja tiež výška vášho konta, ale aj inteligencia vašej konkurencie – na vyššom stupni sa rýchlejšie vyvíja, je agresívnejšia a používa všetky dostupné možnosti na získanie dominantného postavenie na trhu. V podstate si myslím, že žiadne zásadné chyby sa v hre nevyskytujú. Zvolený stupeň odpovedá agresivite a inteligencii konkurencie.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Ste priaznivcami tohoto žánru? Ak áno, určite neváhajte a siahnite po tejto hre, je to skutočne vynikajúci kúsok, ktorý vám poskytne veľa zábavy. Jednoduché ovládanie ho priam predurčuje začiatočníkom a neskúsením, avšak nie je to primitívna, hra ktorá by fajnšmekrom nemala čo ponúknuť. Neostáva mi nič iné, iba vrelo doporučiť. Podľa mňa je to to najlepšie, čo v poslednej dobe bolo v tejto oblasti uvedené na trh.... alebo si myslíte, že sa mýlim? :o)