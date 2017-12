Siemens ST55: výbava pre strednú triedu

Siemens uviedol minulý mesiac v sieti T-Mobile svoj nový mobil so zabudovaným fotoaparátom s označením ST55. Prinášame vám jeho recenziu.

21. nov 2003 o 14:25 Marián Pavel - SME online

Aj keď Siemens nerád vidí, že sa o tom píše, telefón pre neho vyrobila taiwanská spoločnosť Arima. Spoluprácu Siemensu s iným výrobcom cítiť nielen v dizajne, ale aj v ďalších drobnostiach, ktoré robia Siemens Siemensom.

Dizajn a klávesnica

Napriek tomu, že ST55 nenadväzuje na moderný a príťažlivý dizajn posledných modelov Siemensu, nemožno mu uprieť invenciu a eleganciu. Telefón má strieborný kryt so svetlomodrým lemovaním displeja, dominujú mu krivky v elegantnom kontraste s ostro zalomenými líniami klávesnice. Vo vrchnej časti vystupuje z krytu reproduktor, po bokoch telefónu nenájdete žiadne tlačidlá, v spodnej časti je iba konektor a v zadnej opäť vystúpené očko objektívu zabudovaného fotoaparátu.

Klávesnica je umiestnená v spodnej časti telefónu v jednom bloku. Klávesy sú malé, medzi nimi nie sú žiadne medzery, delí ich len kaskádovitý vystúpený tvar. Pre užívateľov s veľkými prstami predstavuje toto riešenie mierny problém – človek pri práci s telefónom nemá istotu, či nahmatal a stlačil správne tlačidlo.

Klávesy sú inak tuhé a na stlačenie reagujú citlivo.

Displej

Telefón má TFT displej s rozlíšením 128 x 160 bodov, ktorý zobrazuje 65000 farieb. Ak ho porovnáme napríklad s konkurenčným Sony-Ericsson T610, má väčší raster, no je lepšie viditeľný na dennom svetle. Pri používaní sa nám však zdalo, že zobrazované farby nie sú dostatočne živé a jasné. Je to však len otázka subjektívneho pocitu, každý užívateľ má iné nároky.

Ovládanie

Telefón sa ovláda dvomi funkčnými tlačidlami pod displejom, päťsmerovým joystickom a štandardnými tlačidlami pre príjem a ukončenie hovoru. Práve funkčné tlačidlá sa podľa nášho názoru ovládajú najhoršie, možno preto, že majú opačný náklon ako ďalšie tlačidlá klávesnice. Joystick je naopak veľmi presný a ovláda sa pohodlne.

Menu telefónu

ST55 sa na trh dodáva v dvoch verziách – pre mobilného operátora T-Mobile a ako samostatne dodávaný model. V prípade T-Mobile má dizajn i položky menu upravené v štýle tohto operátora, v bežne predávanej verzii vychádza grafika i položky menu z konceptu iných aktuálne dodávaných modelov Siemensu.

Menu telefónu je ako vždy prehľadné a z veľkej časti aj logicky usporiadané, napriek tomu v ňom budete mať niekedy chaos, hlavne pri používaní funkčných tlačidiel, ktoré nie je jednotné v každej položke.

Okrem toho sa nám nepáčilo grafické prostredie telefónu – zatiaľ čo výrobcovia ako Samsung či Alcatel robia telefóny s veľmi farebným až gýčovitým menu, Siemens v ST55 zvolil až príliš striedmu grafiku. Napriek tomu, že niektoré časti menu sú veľmi podarené, iné zasa vyzerajú ako nedokončený koncept.

Užívateľov tiež pravdepodobne prekvapí, že tento nedostatok nemôžu aspoň trochu zmierniť vlastnými farebnými témami.

Funkcie

Aj keď je ST55 prezentovaný ako telefón vhodný pre manažérov, nie je to celkom tak. Prekvapilo nás, že v telefóne nie je integrovaný infraport, ktorý je v triede ST55 absolútnym štandardom. Tým pádom telefón možno k počítaču pripojiť iba dátovým káblom, pričom toto riešenie nepoteší napríklad majiteľov prenosných počítačov. V telefóne tiež nie je bluetooth.

V ST55 nájdete aj príjemné prekvapenia – napríklad e-mailového klienta s podporou až 10 samostatných kont (správy však telefón nedokáže triediť podľa konta, ukladajú sa v jednom adresári).

Spojené SMS môžete písať do 1520 znakov, dĺžku správy možno počas písania skontrolovať iba zvolením príkazu veľkosť správy v menu telefónu. Editor MMS správ je štandardný, ničím výnimočný.

Pri sťahovaní e-mailov si môžete nastaviť, či chcete stiahnuť iba hlavičku, alebo celý e-mail. V každej položke správ si môžete skontrolovať kapacitu použitej pamäte telefónu a jednoduchšie tak spravovať jej obsah. Do ST55 sa zmestí 100 SMS, 50 do adresára Prijaté a 50 do adresára Archív.

Správa kontaktov v telefóne oddeľuje adresár na SIM karte od adresára v telefóne. ST55 má pamäť na 255 kontaktov s 15 položkami.

Ku každému kontaktu si môžete pridať obrázok volajúceho a zvonenie, kontakty možno tiež rozdeliť do skupín.

Kalendár v telefóne je síce prehľadný, no opäť narazíte na nepríťažlivú grafiku, ktorá užívateľa asi odradí od používania. K dispozícii je mesačné a týždenné zobrazenie. Kalendár má obmedzenú kapacitu – 50 záznamov v kalendári a 10 poznámok.

Ďalšie funkcie sú štandardné: budík, stopky, svetový čas, telefón možno dokonca nastaviť tak, aby sa sám vypol. Okrem kalkulačky nájdete v ST55 aj prepočet meny. Poteší podpora hlasových fukcií, v telefóne nájdete ovládanie i vytáčanie hlasom, samozrejme, nechýba ani hlasový záznamník.

Hry sú nepochopiteľne schované v spojenej položke Surf/Zábava. Sú tri – Wacko, Tetris a Funny Togle.

Možnosti personalizácie sú obmedzené – v ST55 chýbajú profily správania (prečo?), k dispozícii nie sú ani témy či skiny. Nastaviť si môžete tapetu, logo na displeji a šetrič displeja. Naopak, zvonenia možno označiť za nadpriemerné – až 40-tónové polyfonické zvuky znejú v dobre riešenom reproduktore čisto a dostatočne hlasno.

Napriek tomu, že v telefóne chýba infraport, na pripojenie využíva GPRS triedy 10 s WAP 2.0.

Fotoaparát

VGA fotoaparát v tejto triede mobilov nájdete len zriedkavo, takže tu si ST55 v hodnotení výrazne polepšuje. Fotiť môžete v troch rozlíšeniach – 640 x 480, 320 x 240 a 160 x 120 bodov v troch úrovniach kvality. Nastaviť môžete ešte jas, špeciálne efekty (zmena farebnosti – ČB, sépia, modrá), nastaviť fotografovanie v noci so softvérovým prisvetlením, nastaviť si môžete aj frekvenciu snímania (50 alebo 60 Hz). Využiť môžete aj zoom, no iba v najnižšom rozlíšení.

Fotografie sa ukladajú do albumu, z telefónu ich dostanete cez MMS alebo e-mail.

Batéria

Siemens použil Li-Ion batériu s kapacitou 750 mAh. Pri bežnom používaní telefón vydrží približne 4 dni a noci.

Celkové hodnotenie

Siemens ST55 je telefón strednej triedy so slušnou výbavou. Na to, aby sa dal považovať za manažérsky mu však chýba infraport a bluetooth. Preto ho skôr radíme do triedy, ktorá vyhovuje užívateľom s preferenciami niekde medzi teenagerskými a manažérskymi telefónmi. Za najvýraznejší nedostatok považujeme slabé grafické prostredie menu, no v tomto prípade to je hlavne vec osobného názoru.