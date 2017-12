Commandos 3: Destination Berlin - návod (3. časť)

Posledný diel návodu na Commandos 3: Destination Berlin, pokračovanie výbornej strategickej série, vám prinášame práve v tomto momente. Návod zakončíme kampaňou v Normandii.

29. nov 2003 o 0:00 Martin Fraňo

KAMPAŇ NORMANDIA

Normandia 1

1. misia: Cripple Nazi Support (ochromenie nacistickej podpory)

Vašim cieľom je zničiť 6 vozidiel, palivovú nádrž a muničný sklad. Najprv čo najskôr dobite budovu na pravo. To je muničný sklad. Sem tam príde hliadka so psom - granát. V muničáku vybrakujte krabice a poberte čo najviac bômb. Potom položte aspoň tri bomby na cestu a čakajte. Keď pôjdu transportéry tak na každý stačí jedna bomba ( mne stačila jedna na dva keď išli za sebou ). Po výbuchoch vybehnú z domčeku naľavo traja vojaci - granát. Počas odpaľovania noste Saperovi so Zlodejom bomby. Tanky vždy zastanú dole pri kraji mapy. Vy sa skryte za náklaďák a keď tank zastane bežte k nemu, uložte vedľa neho bombu, odbehnite trochu nabok a odpálte. potom ešte jedna strela z bazuky a takto to robte až kým neprestanú chodiť. Potom si čistite cestu až na úplný vrch mapy kde sú palivové nádrže. K nim dajte jednu bombu, zbehnite do muničáku a vo vnútri neho uložte ďalšiu. Potom sa trochu vzdiaľte a všetko odpáĺte.

Normandia 2

2. misia: Destroy the Warships (znič vojnové lode)

Misia "ľahká ako facka". Váš cieľ je zničiť dve lode kotviace v prístave. Hneď ako začnete oblečte si potapacký úbor a skočte do vody. Tu prestrihnite pletivo nožnicami a vplávajte do komplexu. Vyjdite po schodíkoch a skryte sa bedňu vľavo. Musíte však ležať lebo vás uvidia. Postupne vyzabíjajte všetko na pravej strane. Dosť pomôže vábenie cigaretami. Potom vojdite do budovy a zabite všetkých obyvateľov. Z krabice si požičajte bombu. Potom vojdite do budovy vľavo od vašej a takisto to tam vyhaste. Je ich tam dosť tak použite pušku. V malej kancelárii vnútri budovy je ďalšia krabica s bombou. Pozor na chlapa ktorý ju stráži. Vonku kvasiacu skupinku vojakov poškoďte granátom a ovládacím pístrojom brány ju otvorte (prístroj nájdi pomocou F7). Potom si oblečte potapacký oblek a skočte do vody. Za bránou sa ponorte a nainštalujte bomby na loďky. Vylezte z vody, skryte sa a stlačte tlačidlo pri ruksaku.

Normandia 3

3. misia: Storm the Beach (prudký útok na pláži)

V tejto poslednej misii kampane Normandia máte "iba" vyzabíjať všetko živé, hlavne vo vnútri bunkrov. Takže najprv sa skryte so všetkými vašimi členmi za krabice pred vami. Potom s Baretom bežte ku krabici. Môžete sa postaviť utekať a opäť si ľahnúť, skrátite dlhý čas plazenia. V krabici sú granáty a lekárnička. Potom sa opäť postavte a bežte ku strednému guľometnému hniezdu. Hoďte k Machine Gun-u granát a presuňte sa k pravému hniezdu, to vystrieľajte. Potom to isté spravte s pravým hniezdom. Uvidíte že Saperova hračka odmínuje pláž. Presuňte sa na ľavú stranu mapy a stlačte F7. Nájdete vchod do tunela. Keď vyjdete z tunela je to len na vás. V bunkri pri vás na ktorom je machine gun sú traja vojaci. V spojovni zákopov je asi päť chlapov. Hoďte dnu granát a po chvíli ešte jeden. Všetci by mali byť mŕtvy. V druhom bunkri na druhej strane mapy na ktorom je Machine Gun sú tiež traja vojaci. Do bunkra v ktorom je delo sa ozbrojte samopalom lebo je tam asi 5 vojakov. Úsmev na tvári vyčarí aj granát ktorý vletí dnu dverami. V bunkri so samopalmi je približne 9 chlapov. Patrične sa ozbrojte a vystrieľajte to tam. Nezabudnite na chlapov ktorý sú vonku a využívajte taktiku buď že budete rýchlejší ako protivník alebo že budete strieľať z uhla kde on nevidí. Na skupinky používajte granát. Teraz by vám nemalo nič brániť tomu aby bola vaša kampaň Normandia ukončená. Pozrite si outro hry a nebuďte smutný keď vám napíše THE END.

Práve ste dohrali tretiu časť tejto výbornej hry tak by ste to mali patrične osláviť. Nebuďte však smutný že je tu koniec, je tu ešte možnosť multiplayer hry ktorú si môžete zahrať s kamarátmi. Dúfam že vám tento návod pomohol keď vám bolo neľahko pri plnení nejakej misie. Tak teda pán Boh žehnaj ďalšej verzii hry.