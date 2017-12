Commndos 3: Destination Berlin - návod (2. časť)

Už tu aj máme pokračovanie nášho návodu na strategickú lahôdku od španielskych Pyro Studios. V druhom diely sa pozrieme na kampaň v strednej Európe.

25. nov 2003 o 11:55 Martin Fraňo

KAMPAŇ CENTRAL EUROPE

Central Europe 1

1. misia: Infiltrate the Station (prenikni do stanice)

Vašim cieľom je dostať sa do železničnej stanice bez vyvolania alarmu. Na začiatku sa zbavte chlapa pochodujúceho vedľa vás privolaním na cigarety. Potom omráčte vojaka na veži k vám bližšej ( funkcie injekcie sú nasledovné: 1 vpichnutie dočasná strata videnia, tackavosť, 2 vpichnutia omráčenie, 3 vpichnutia okamžitá smrť.).K vojakom sa dostanete za použitia Špióna pomocou prevleku. Potom omráčte vojaka ktorý pod vežou pochoduje. Lieutenantskú uniformu získate v stane. Je však oblečená na lieutenantovi tak ho ZASTREĽTE. Mal by pribehnúť vojak ktorý pochoduje popri vchode stanu. Zastreľte ho. Dolného vojaka ktorý má pohľad smerom k vášmu začiatočnému bodu zneškodníte tak že mu Špión prikáže pozerať sa na druhú stranu. Prijdite so zlodejom, rýchlo ho omráčte a skryte. Potom zabavte vojaka ktorý sa občas zastaví pri studni a so zlodejom omráčte vojaka ktorý pochoduje v úplne ľavom rohu. Keď to spravíte zabite so špiónom vojaka na veži vľavo. Zabavte vojaka pochodujúceho popri ľavej strane veži a omráčte vojaka pochodujúceho popri pravej strane. Potom omráčte zabaveného vojaka. Zabavte Lieutenenta v budove a omráčte ho zlodejom. Všimnite si že popri vás ide koryto vyschnutého potoka do ktorého ide rúra. Do rúry vlezte so zlodejom. Keď prejdete do miestnosti vedľa a vyleziete po rebríku uvidíte video (zaujímavé ako tí chlapi miznú v diere). Vyjdite von dverami a omráčte chlapa ktorý sa v tom malom dvorku pohybuje. So špiónom vojdite do kanála. keď vyjdete v miestnosti všimnite si kanál vedľa. Keď do neho vleziete nájdete bedňu s uspávačkami. Potom vylezte malým otvorom na dvor. So zlodejom omráčte 2 vojakov ktorý bijú domáceho (takisto zaujímavé že aj keď stoja vedľa seba nevidia sa takže ich môžete po jednom omráčiť ). Vojdite do stanice dverami pri ktorých stojí domáci. Vo vedľajšej miestnosti hneď ako vojdete v pravom rohu je úkryt. Pfuj to by bolo všetko.

Central Europe 2

2. misia: Board the Train (nastúp do vlaku)

V tejto misii sa musíte dostať do vozňa ktorý je zapojený s pancierovým vozňom. Využívajte taktiku zabaviť so špiónom a omráčiť so zlodejom. Takto vyčistite vnútro stanice a blízke okolie. So zlodejom vylezte na strechu a zabite snipera. Potom pri odstavenom vozni sa priblížte zo zadu k Oficierovi a zabavte vojaka pri ňom tak aby oficiera nevidel. So zlodejom omráčte chlapa vo vnútri vozňa a odzadu omráčte najprv oficiera a potom vojaka vedľa. Oboch nasáčkujte do vozňa a Oficierovu uniformu dajte špiónovi. Omráčte ešte vojaka pri haraburdí a nepozorovane vojdite z opačnej strany do vozňa.

Central Europe 3

3. misia: Stop Bomb Deployment (zastav rozmiestňovanie bômb)

Tak toto je misia. Ak máte radi adrenalín tak je to niečo pre vás. Vašim cieľom je vyčistiť trať od áut ktoré zavadzajú prejazdu vlaku. To by bolo v pohode že?, ale má to malilinký háčik, na všetko máte iba 15 minút. Táto misia je dosť osobná vec, nedá sa veľmi radiť ako ju spraviť. Ja osobne som zvolil taktiku strieľanie, neukrývanie mŕtvol a tak som to prešiel na prvý krát. Autá vyhodíte do vzduchu granátmi ktoré sú v krabiciach. Jedna bedňa s granátmi je v záhradke, tesne vedľa tej pri ktorej začínate. A ešte niečo, môj zostávajúci čas bol 23 sekúnd.

Central Europe 4

4. misia: Get to the Engine (dostaň sa do lokomotívy)

Skvelé video že? Green Beret trochu zafrajeril no čo už.. V tieto misii máte zabiť všetkých vojakov vo vlaku. Tak najprv vyčistite vagón so Zlodejom a špiónom. Špiónovi dajte uniformu Officiera ktorý stojí vo vozni pri okne. Potom vyčistite druhý vozeň. To by ste už mali mať možnosť spojiť sa s Green Beretom. Ešte však omráčte vojakov na strechách. DO VOZŇA KDE BOL GREEN BARET ZAŤIAĽ NECHOĎTE. Stálo by vás to život. Vyberte sa do vozňov bez strechy. Tam zabavte jedného vojaka ktorý sa pozerá na stranu z ktorej k nemu idete a so Zlodejom a Green Beretom poomračujte všetkých OKREM posledného Lieutenanta. Vtedy by ste mali mať dostatok munície na odvetu útoku ktorý sa na vás chystá. Keď totiž zabijete toho Lieutenanta z vozňa na ktorom bol Baret budú vychádzať skupinky vojakov. Tak sa pripravte takto. Green Bereta a Zlodeja pošlite do predposledného vozňa vlaku, hneď do toho pred pancierovým. Potom postavte Bereta tak aby videl dvere a dajte mu samopal. Zlodeja postavte za neho a dajte mu pušku. Stlačte A a pozrite sa či obidvaja mieria na dvere. Potom zabite Lieutenanta. Uvidíte v pravom hornom rohu ako Officier zapíska a vojaci sa rozbehnú k vám. Ak máte Green Bereta a Zlodeja postavených dobre. ani jeden vojak by nemal stihnúť vystreliť takže pred tým ako Lieutenanta zabijete uložte si to. Keď prestanú skupinky chodiť tak pošlite aj špióna k tým dvom, dajte mu pušku a stlačte A. Uložte si hru. Potom vojdite so všetkými do pancierového vozňa z ktorého na vás vychádzali vojaci. Mali by vám zobrať tak kúsok zo života. V bedni je 10 granátov. Ja som ale na granáty doplatil tak že som to musel hrať odznova. Takže nehádžte granáty vo vozňoch lebo vám môže napísať Some of Art has been Destroyed a Mission Failed. Mne to napísalo potom ako som si hru uložil. Postupne sa prestrieľajte až do druhého pancierového vozňa. Vo vnútri sú dvaja chlapi s puškami a krabica s 10 granátmi. Potom už len zabite chlapov na uhlí a pozrite si video ako sa odpáli most, časť vlaku spadne a Zlodeja so Špiónom zatknú.

Central Europe 5

5. misia: Take Control of the Town (zmocni sa kontroly nad mestom)

Veľmi ľahká misia. Konečne vás v nej nečakajú rôzne prekvapenia a nie je ani časovo obmedzená. Mate v nej eliminovať každého vojaka na mape, nespustiť pri tom alarm a zničiť saidky. Saidky sú na mape 3. Najprv si teda vyčistite okolie domu pri ktorom sa nachádzate. Potom sa presuňte k domu naľavo od vás a zabite obidvoch vojakov vnútri. Sappera pošlite cez záhradku do búdky vedľa. Zabite vojaka vnútri. Sniperom zastreľte Snipera nad bránou a vojaka pri bráne. Pribehnú asi dvaja vojaci tak ich sejmite. Potom prejdite hore a uspite tú hrbu vojakov čo tam stoja nastúpený. Zviažte ich. Všimnite si bedňu po ich ľavej ruke. Vylezte po rebri a vojdite do domu. Na najvyššom poschodí by mala byť bedňa. Keď vyjdete von hoďte Molotovov kokteil na saidku. Potom prejdite ku strednej bráne. Vojakov zabite Sniperom aj tých čo prídu. Choďte do pravého rohu mapy. Z cesty zabite Sniperom vojakov pri saidke, ale nestrieľajte na vojaka v zornom poli saidky. Vojdite do domu. Vyzabíjajte všetkých obyvateľov. Na každom poschodí je jeden. V medziposchodí sú dvere ku sniperovy. Zabite ho. Vyjdite von a zabite vojaka čo sa opiera o zábradlie. So sniperom zastreľte Snipera na balkóne druhého domu. Neviem ako to urobíte vy ale ja som si našiel miesto z kadiaľ som mal dostrel na všetkých. A začal som strieľať. Vznikol rozruch, z domov povybiehali vojaci a ja som ich jedného po druhom sundával. Ostali traja. A ani jeden nebol v dohľade saidke. Tú som vyhodil molotovom do vzduchu. A zvyšných som postrieľal.

Central Europe 6

6. misia Ambush the Convoy (pasca na konvoj)

Tak toto je misia pre silné nervy. V tejto poslednej misii kampane Centra Europe máte zastaviť vojsko ktoré prichádza do dedinky. Skúsil som veľa stratégií ale najlepšia bola tá že sa musíte skryť s vojakmi vedľa východu z brány a má to výhodu aj tú že nepriateľ nemôže používať sniperov, keďže vy stojíte za rohom. Takže hneď poskrývajte vojakov k bránam v rozdelení po dvaja a k strednej bráne dajte troch. Dbajte na to aby stáli za sebou lebo ak ich Nemci zbadajú po jednom vedľa seba tak ich aj po jednom posrieľajú. Pod strednú bránu dajte protitankovú mínu. Po čase na vás zaútočí tank. Skryte sa takisto k vojakom pri strednej bráne. Keď tank prejde po míne vystreľte do neho dva krát bazukou. To ho zničí. Keď pôjde transportér dajte anti-personel mínu pod pravú bránu. Keď na ňu transportér narazí hoďte do neho granát a z náklaďáku za ním vybehne špión. Zaujímavé je že keď som klikol na obrázok Green Bereta a Zlodeja ukázalo mi že sú v náklaďáku, ale von sa im nedalo ísť. Potom sa presuňte k ľavej bráne a čakajte na druhý transportér. Ten vyhoďte tiež do vzduchu. Potom vám už neostáva nič iné len čeliť útokom. Mimochodom mne umreli piati vojaci. Tak a kampaň Central Europe máte za sebou.