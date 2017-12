Commndos 3: Destination Berlin - návod (1. časť)

Opäť vám prinášame návod ešte pred samotnou recenziou hry podobne ako v prípade C&C Generals: Zero Hour. Tentokrát si v troch dieloch priblížime posledný hit od Pyro studios, tretie pokračovanie výbornej strategickej série. Začnime tréningom a kampaňou v

20. nov 2003 o 15:55 Martin Fraňo

Veľmi dlho som hľadal túto tretiu verziu hry. Po vynikajúcej Commandos 2 Men of Courage som si ani nevedel predstaviť čo bude v trojke. Troch som sa však sklamal z tejto tretej verzie. Nepáčilo sa mi hlavne to že mi zmizli skratky na zbrane a prepínať si ich môžem iba Q-čkom a strieľať tlačidlom CTRL. Grafika sa nezmenila aj pohyby ostali rovnaké ale veľké zmeny sú že nám zmizol náš kamarát Driver ktorého poznáme z predchádzajúcich verzií hry. Takisto tu môžu hádzať granáty všetci členovia komanda. Tak bez zbytočných rečí pustime sa na to.

KAMPAŇ TRAINING

Basic Training (základný tréning)

Vaším cieľom je naučiť sa pracovať s vaším komandom. Na začiatku si pozrite nové menu u Green Bereta a postupne nasledujte k Sniperovi. S tým rýchlo postrieľajte všetkých vojakov na mape a choďte za Saperom. S ním uložte bombu ku tanku a odpáĺte ho.

Advanced Training ( pokročilý tréning)

Na začiatku máte Špióna a Zlodeja. Najprv obíďte vojaka stojaceho pri bráne. Potom omráčte a zviažte vojaka pri aute. So Zlodejom kliknite na stenu a vylezte na balkón. Omráčte Officiera a takisto ho zviažte. Potom zíďte dole ku Officierovi pri fontáne a omráčte ho. Keď ho zviažete zoberte si uniformu pre Špióna. Oblečte si ju a vojdite do budovy. Zabavte vojaka pri dverách tak aby sa nepozeral na dvere. Vojdite so Zlodejom a omráčte ho. So zlodejom potom vyjdite na poschodie a vojdite do jediných dverí ktoré sa dajú otvoriť. Omráčte šéfa a zviažte ho. Potom použite pakľúč na trezor a ukradnite dokumenty. Vyjdite z domu na cestu.

KAMPAŇ STALINGRAD

Stalingrad 1

1. misia: Eliminate the Sniper (odstráňte Snipera)

Ako už vidíte máte zabiť snipera. Problém je že sniper je oveľa rýchlejší ako vy, takže nech vás ani len nenapadne vbehnúť mu do cesty. Ja som to urobil takto: Najprv som skrčený prešiel ku ľavej bráne a odtiaľ som postrieľal vojakov okolo fontány. Potom som vošiel do domu. Vojakov už bolo iba 9 keď som si všimol že nepriateľský sniper je už pri druhom rohu domu. Z úplne pravého okna som vystrčil sniperku a toho hajzla som sundal.

Stalingrad 2

2. misia: Protect Collonel O'Donnell (ochráňte kolonela O’Donnella)

V tejto misii máte zabrániť tomu aby Nemci dostali kolonela. Hneď na začiatku bežte na ľavú stranu mapy, k továrni a cez rúry sa dostaňte tesne k mostu. Tu hoďte granát na chlapa čo je oproti vývodu z rúry. Nabehnú ďalší, hoďte tam ešte jeden a most je prázdny. Rýchlo poberte pušky a náboje, dajte Sappera a Snipera na koniec mostu k múriku a stlačte A. Beretovi dajte jednu pušku a prejdite cez most. Vojdite do dverí malého bunkru napravo a z neho do domčeka tiež vpravo. Tu nikto nie je. Postupne zabíjajte vojakov tak že niekoho zastrelíte a skryjete sa naspäť. Po chvíli uvidíte v pravom rohu že kolonel je v lietadle. A máte ísť za ním. Tiež prestanú zoskakovať vojaci. Tak sa vyberte teda k lietadlu. choďte po pravej strane popod elektrickým vedením a pri lietadle zastreľte jedného chlapa. Pribehnú ešte dvaja, tých tiež zastreľte a vojdite do lietadla.

Stalingrad 3

3. misia: Kill the Traitor (zabi zradcu)

Začínate vo väzení. Váš cieľ je zabiť zradcu toho hajzla O'Donnella ktorý mal vyklopiť kľúčové ťahy spojencov proti nemeckým nacistom. Najprv sa musíte dostať z väzenia. S Green Beretom poomračujte strážcov vo väzení a z vedľajšej cely vyzdvihnite Snipera a Sapera. Z väzenia je celkom jednoduché sa dostať cestou kanálmi. Po chvíli cesty po kanáloch stretnete Špióna. Ten vám povie že ste v Berlíne a ukáže vám mapu. Na nej budete mať vyznačené kde a ako môžete O'Donnella odstrániť. Špiónovi dajte uniformu a snažte sa dostať čo najskôr dostať nepozorovane z kanála. Odporúčam výjsť úplne dolným výstupom pri dome ktorý je spojený s domom kde ste mali nastražiť bombu na kolonela, tam kde nie je nablízku žiadny vojak. Vojdite do najbližšieho domu. V izbách sú 3 vojaci, z toho jeden Officier. Po zneškodnení dajte uniformu Officiera Špiónovi. S ostatným komandom vojdite do domu a potichu vyčistite vedľajšiu izbu. Tak a odteraz je to na vás ako sa rozhodnete zneškodniť generála. Ja som zvolil taktiku byť potichu, uložiť bombu a zmiznúť a nie ako moji kamaráti vystrieľať mesto a potom začať rozmýšľať (pozdravujem Vlada). Najprv som bol zobrať bombu. Je v krabici v debničke oproti vášmu domu. Stráži ju jeden gestapák a dvaja s puškami. Gestapák sa dá ofajčiť tak že keď zastane hore pohľad sa mu otáča na pravú stranu a dole sa mu pohľad otáča naopak. Choďte teda za ním a keď bude hore staňte si po jeho ľavej ruke a dole po jeho pravej ruke. Vyberte teda bomby. Stačí aj jedna. Spustí sa vám čas dokedy sa musíte pripraviť na vraždu. Čas je 15 minút a spustí sa aj keď nájdete sniperku. Potom som sa vrátil do domu, dal som bomby Saperovi , v menu som klikol aby ich dal Sapper na zem a so Špiónom som ju opäť zobral. Malo to ten význam že teraz môže aj špión ukladať bombu. V jeho menu to nevidíte aj Saperovi zmizne odpaľovač, ale keď bombu vyhodíte Špiónovi z inventára Saperovi sa odpaľovač zobrazí opäť. Takže choďte so špiónom naloženým trhavinou pomaly cestou hore a pred domom ktorý ste videli v intre misii zabočte doľava. Vo dvore domu je jeden Gestapák a po ulici behá hliadka. Ľahnite si teda so špiónom na zem a plazte sa vtedy keď sa pri vás hliadka otočí. Zastaňte pri bráne do záhrady. Tu vyhoďte bombu z inventára. Vráťte sa a s Baretom a Sniperom choďte do tej druhej miestnosti kde bol druhý generál. Uvidíte že do miestnosti vedú ešte jedny dvere. Beretovi dajte samopal s plným zásobníkom a postavte tam aj Snipera s Gun-om. Teraz ste pripravený na vraždu. Stlačte tlačidlo Stop pri čase a pozerajte sa, uvidíte ako generál ide do auta a s hliadkou sa blíži k vašej bombe. Keď vystúpi bombu odpáĺte a čakajte. Keď sa situácia ukľudní vyberte sa čistiť si cestu ku Kubelwagenu. To je to autíčko pri väznici. väznica je tá budova pri ktorej nastupoval O'Donnell do auta. Najprv zabite vojaka na streche. Pribehnú ďalší traja. Tých tiež zabite. vyčistite cestu až po kanál v strede križovatky z ktorej ide cesta ku Kubelwagenu. Potom vojdite do kanála a zabite vojakov v ňom. S Baretom Saperom a Sniperom vojdite do kanála z ktorého ste na začiatku vychádzali. Potom prejdite až ku špiónovi, mali by ste natrafiť na troch ozbrojených vojakov. Zabite ich, vyjdite na križovatke z kanála a preplazte sa ku Kubelwagenu. To je všetko. Táto misia sa dá spraviť viacerými spôsobmi ale toto bol ten najrýchlejší. Ak sa však predsa vyberiete hľadať Sniperku je v dome ktorý bol naznačený na mape ako miesto pre Snipera a je v bedni na prvom poschodí v izbe ktorá má dvere úplne napravo podľa pohľadu ktorý uvidíte po výstupe na 1. poschodie.