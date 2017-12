ATO: Podpis zmluvy o prepojení sietí s ST by alternatívnych operátorov zruinoval

20. nov 2003 o 13:55 TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Ak by alternatívni operátori podpísali prepojovacie zmluvy so Slovenskými telekomunikáciami (ST), a. s., zničilo by ich to skôr, ako by začali poskytovať služby. Uvádza vo svojom stanovisku Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO).

"Do týchto chvíľ nepodpísal s ST zmluvu ani jeden operátor, čo svedčí o jej likvidačných a diskriminačných podmienkach," uviedol predseda ATO Vladimír Ondrovič. Podľa ATO je návrh zmluvy postavený ako návrh zmluvy na komerčné poskytovanie služby, čo je v rozpore zo zákonom. Je jednosmerný, čiže povinnosti majú alternatívni prevádzkovatelia a sú tak vydaní napospas vôli ST, ktoré sa stavajú do polohy regulátora a diktujú podmienky formou "podpíš a ber, alebo nechaj tak".

Návrh posúva všetky náklady spojené so spojovacími okruhmi na alternatívneho operátora, ST vyžadujú vysoké bankové záruky, či platby dopredu. Aj výška cien za prepojenia je podľa ATO neúmerná. Priemer EÚ je niekde na úrovni 40 halierov za minútu, kým ST požadujú niečo okolo 2 Sk, čo znamená, že nejde o ceny založené na ekonomicky oprávnených nákladoch, tvrdia zástupcovia operátorov.

"Rokovania s ST o prepojovacích zmluvách trvali viac ako 10 mesiacov, avšak dosiahnuť dohodu bolo nemožné. ST nie sú ochotné robiť žiadne ústupky," uviedol riaditeľ spoločnosti eTel Slovensko Juraj Taptič. Tieto slová potvrdil aj riaditeľ GTS Slovakia Branislav Brezovič: "ST využívajú všetky zákonné možnosti, aby sme zmluvy nepodpísali a oddialili tak skutočnú liberalizáciu telekomunikačného trhu." Brezovič upozornil na fakt, že ich sesterská spoločnosť v Čechách má 13-krát väčší obrat ako GTS na Slovensku, pričom štartovacie možnosti oboch boli rovnaké. Brezovič pohrozil, že na Slovensku môže dôjsť k podobnej situácií ako v Čechách v súvislosti s TV Nova a jednotlivý alternatívni operátori môžu po vstupe do EÚ žalovať SR, že nedostatočne ochraňuje zahraničné investície.

Podľa slov podpredsedu ATO Ivana Martáka nie je problém uzavrieť zmluvy o prepojení ak je vôľa, čoho dôkazom je mobilný operátor Orange, a. s., s ktorým podpísalo takéto zmluvy už päť alternatívnych operátorov. "Obe strany sa dohodli na podmienkach zmluvy v priemere za 6 až 9 týždňov," dodal Marták.

Podľa Ondroviča tak jediným riešením zostáva až implementácia zákona o elektronických komunikáciách, ktorý má vstúpiť do platnosti k 1. februáru 2004. Ondrovič sa však obáva, či regulátor, ktorému nový zákon dáva oveľa vyššie právomoci, bude schopný finančne pokryť svoje aktivity. Rozpočet Telekomunikačného úradu (TÚ) by sa mal totiž v budúcom roku znížiť oproti roku 2003 o 6 miliónov Sk na 103 miliónov Sk. To vo svojej hodnotiacej správe kritizovala aj EÚ, ktorá by radšej uvítala samostatnú rozpočtovú kapitolu pre TÚ.