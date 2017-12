Alcatel OT735: za málo peňazí veľa muziky

Alcatel OT735 sa po miernom meškaní konečne dostal na Slovensko a to hneď do dotovanej ponuky oboch mobilných operátorov. Čo vás čaká, ak si ho zaobstaráte?

20. nov 2003 o 13:00 Marián Pavel - SME online



Naša recenzia bude stručnejšia, pretože sme len nedávno podrobnejšie testovali model OT535, ktorý má veľmi podobnú výbavu, no chýba mu fotoaparát.

Dizajn a klávesnica

OT735 vyzerá vďaka krytu z brúseného hliníka na prednom paneli podstatne lepšie ako OT535 s veselými farbami. Rozdiel medzi OT535 a 735 nie je v dizajne takmer žiadny – záslepku na zadnej strane OT535 nahradil digitálny fotoaparát a v OT735 konečne využijete funkčné klávesy. Aj v OT735 je klávesnica podsvietená oceľovo-modro-bielym svetlom, vyzerá to veľmi dobre, no žiadalo by sa rovnomernejšie rozloženie diód.

Ovládanie

Okrem päťsmerového joysticku v OT735 využijete aj dve funkčné klávesy pod displejom. Ich predvolené funkcie sú telefónny zoznam a fotoaparát, no nedajú sa nastaviť podľa vlastného uváženia. Ako náplasť slúži ďalšie funkčné tlačidlo nad displejom, kde si môžete predvoliť dve funkcie (dlhé a krátke stlačenie). Rovnako ako OT535 môžete aj 735 ovládať hlasom, k dispozícii je hlasové ovládanie všetkých kľúčových funkcií telefónu.

Displej

Aj OT735 má pasívny TFT displej so zobrazením 4096 farieb a rozlíšením 128 x 128 bodov. Aj v tomto telefóne sme našli malý nedostatok – nerovnomerné podsvietenie, kde v spodnej časti vidieť tiene troch svetelných zdrojov.

Menu telefónu

Menu telefónu v porovnaní s OT535 neprinieslo žiadne výrazné zmeny, pribudla len ďalšia položka – fotoaparát.

Funkcie

Aj funkcie sú v OT735 takmer rovnaké ako v OT535. OT735 má navyše zdieľanú pamäť väčšiu o 1,8 MB a viac užívateľských atmosfér. Ďalšia zaujímavá zmena spočíva v zobrazení všetkých ikon menu na jednej obrazovke. V telefóne pribudla k Wall Breaker, Mutant Alert aj ďalšia hra – Panko.

Fotoaparát

Foťáčik v OT735 má prednosti i nedostatky. Začnime nedostatkami – podporované rozlíšenie fotografií je len CIF, 352 x 288 bodov a tak sú fotografie vhodné iba na posielanie MMS. Funkcie fotoaparátu sú však v porovnaní s konkurenciou nadštandardné: až 8-násobný zoom (telefón dokonca vydáva zvuk, akoby sa vysúval objektív, ktorý sa nedá vypnúť) má máloktorý porovnateľný model. Ani ďalšiu funkciu tak ľahko nenájdete – ku každej fotografii si môžete nahrať až 30-sekundový zvukový komentár a odoslať ho ako MMS.

Fotografie môžete nafotiť v troch úrovniach kvality, fukcia Režim snímania záberu ponúka tri možnosti: normal, animácia (4 fotografie za sebou, no treba ich nafotiť manuálne) a mozaika (4 fotografie na jednej obrazovke v malých okienkach).

Ak radi posielate MMS, určite sa pobavíte pri fotení do rámčekov. Alcatelu sa veľmi vydarili (hlavne maska Zorra a klaun).

Pri expozícii si môžete nastaviť režimy automat, slnečno, zamračené, noc, interiér.

Nechýbajú ani klišovité farebné nastavenia fotografie – ČB, sépia, negatív, kontrast a farba.

Posledná funkcia je samospúšť s akustickou signalizáciou (ráta iba 10 sekúnd). Na výber máte dokonca aj z rozmerov, fotiť môžete spomínaný 352 x 288 bodov, ale aj 128x128 (MMS formát), 64x64, 32x32, 16x16 bodov a improvizovaný panoramatický záber (fotoaparát len pridá čierne okraje na vrchnú a spodnú časť fotografie).

Väčšinu funkcií môžete nastaviť klávesovými skratkami priamo pri fotení.

Našu radosť z podareného fotoaparátu pokazila absencia možnosti odoslať fotografiu cez infraport. OT735 infraport má, a v tomto prípade to je vážna chyba výrobcu.

Batéria

V Alcateli OT735 nájdete batériu Li-Ion s kapacitou 800 mAh. Pri bežnom telefonovaní nám vydržala približne 4 dni a noci.

Celkové hodnotenie

Tak ako pri hodnotení OT535 musíme aj pri OT735 vyzdvihnúť niekoľko silných predností: napriek tomu, že displej zobrazuje len 4096 farieb, je dobre čitateľný, či už potme, ale aj na dennom svetle. Ovládanie v telefóne je odladené tak dobre, že patrí k najrýchlejším na trhu. Ovládanie telefónu je pohodlné a logické, takže si naň rýchlo zvyknete. Nuž a fotoaparát s popísanými funkciami v tejto cene neponúka ani jeden výrobca. Skrátka - veľa muziky za málo peňazí.