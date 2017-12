Warlords IV: Heroes of Etheria - zašlá sláva legendy

Musím sa naozaj snažiť aby som udržal tú slzu v oku, keď si v duchu poviem Warlords - to slovo má pre mňa neopísateľnú hodnotu. Opäť sa v mysli vraciam o niekoľko rokov späť. Banda malých "soplákov" celé hodiny vysedávajúca pri počítači, tlačiac a há

20. nov 2003 o 11:10 Tomáš Koza

dajúc sa pri hre Warlords. Legenda legiend je späť, kráľ sa vracia. Tu je ale na mieste si položiť otázku: "Bolo vôbec správne vydávať túto hru?" Uškodí štvrtý diel tejto legendárnej sérii alebo jej vráti zašlú slávu?

Aj keď ide o ťahovú stratégiu, začínate v novom diely legendárnych warlordov tvorbou postavy, teda tvorbou hlavného hrdinu. Vyberiete si svoju rasu, ktorá je asi tým najdôležitejším kritériom, pretože od neho sa v hre odvíja to najdôležitejšie, teda to, aké typy jednotiek budete mať pod kontrolou. Ďalej si vyberiete primárne a sekundárne zameranie svojho hrdinu, ako boj, nekromancia, runová mágia či vyvolávanie. Týchto zameraní je dokopy 6, pričom kombinácia každého s každým dáva iné povolanie, čo je dokopy 36 rôznych povolaní vášho hrdinu, čo je pomerne slušné číslo. Výber povolania hlavného hrdinu je dosť dôležitý, keďže sú s povolaním spojené kúzla, ktoré je treba počas hrania vynájsť. Niektoré zlepšujú vlastnosti vašich jednotiek, iné vám z ničoho nejaké tie obludy vyvolajú, ďalšie zase zlepšujú ekonomiku atď.

Po vytvorení hlavného hrdinu sa môžete pustiť do toho najdôležitejšieho, tak teda hor sa na kampaň. Celou kampaňou vás bude sprevádzať zaujímavý príbeh, ktorý ma korene v časoch dávno minulých. No napriek tomu vám príbeh nebude zväzovať ruky a dočkáte sa vo Warlords IV nevídanej voľnosti v kampani. Kampaň je vlastne veľká mapa kontinentu rozdelená na niekoľko provincií, pričom vy si vyberáte ďalší postup, takže kampaň sama o sebe je dosť nelineárna. Niektoré z provincií sú označené knihou, čo znamená, že na tejto mape sa rozvíja hlavná dejová línia.

Pre niekoho dobrá, pre niekoho zlá správa. Autori sa aj napriek naliehaniu vydavateľa rozhodli nespraviť vo Warlords IV bojový systém podobný konkurenčnej ságe HOMM (Heroes of Might & Magic) a zostali pri niečom, čo sa viac podobá tomu starému systému. Systém pre ktorý sa autori rozhodli, je veľmi jednoduchý. Na začiatku boja si každá strana vyberie zo svojej armády jednu jednotku, ktorú vyšle do boja. Tieto dve jednotky do seba začnú sekať, mlátiť, chŕliť oheň a podobne, až kým jedna z nich nepadne mŕtva k zemi. Majiteľ čerstvo padlej jednotky, pošle do boja ďalšiu, až kým sa jednej strane neminú všetky. Niektoré jednotky majú špeciálne schopnosti, s ktorými treba pri boji počítať, ďalej treba myslieť na to, že niektoré majú bonusy proti špecifickým príšerám a podobne. Takže aj napriek jednoduchosti boja, je v ňom istá miera taktickosti. Všetky jednotky účasťou v boji získavajú skúsenosti a ako to už býva zvykom, potom aj postupujú na úrovne. Po postupe na ďalšiu úroveň si môžete vybrať, ktorá z vlastností sa jej zlepší.

Osobitou časťou hry sú mestá. Tých je na každej mape na dobývanie neúrekom. Pri dobytí mesta máte na výber, čo s mestom urobiť. Dobyté mesto môžete zrovnať zo zemou, čím sa vám značne zlepší vaša finančná situácia, alebo ho budete okupovať, čím síce nezískate nič ale mesto zostane v takom istom stave ako predtým. Existuje aj stredná cesta a tou je možnosť mesto síce vyrabovať ale nezničiť, čo vám pridá pár zlatých do štátnej kasy, ale zníži úroveň mesta. Autori sa aj pri tejto stránke hry asi riadili heslom „dokonalosť je v jednoduchosti“ a tak sa nebudete musieť takmer vôbec venovať vývoju vášho mesta, okrem pár budov, ktoré majú už väčšinou všetky mestá postavené, nebudete musieť okrem armády budovať nič.

GRAFIKA 5 / 10

Pri pohľade na screenshoty vám bude jasné, že tu niečo nie je v poriadku. Všimnete si, že autori sa rozhodli ušetriť a najväčšiu daň za to zaplatila grafika. Na dnešnú dobu mierne podpriemerná grafika, ktorej vôbec nepomáhajú ani prázdnotou zívajúce mapy. Jednotky vyzerajú ako z nejakej predpotopnej animovanej sekvencie a démoni vyzerajú skôr komicky ako desivo. To platí dvojnásobne aj o ich animáciách. Ako sa ale pri takýchto legendách zvykne hovoriť: "grafika nie je všetko", a prednosti treba hľadať aj na iných frontoch. Bohužiaľ je ale grafika to prvé, čo si hráč všimne, takže mnohí odsúdia Warlords 4 už po prvom spustení.

INTERFACE 8 / 10

Preč od grafiky a s chuťou na interface. Treba pochváliť, že hra sa zmestila na jedno CD, takže počas inštalácii nebudete musieť žonglovať s CDčkami a každú chvíľu vysúvať a zasúvať mechaniku. Zmena nastavení je otázkou niekoľkých kliknutí, HUD v hre nezavadzá a celkovo pôsobí neutrálne.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Keď som hovoril, že grafika nie je všetko, myslel som to vážne a v tej chvíli som mal na mysli hratelnosť, ktorá je tým najdôležitejším prvkom každej jednej hry. Bohužiaľ ale, aj na tomto poli Warlords IV bohvie ako neexceluje. Na môj v kus až prílišná jednoduchosť a nie veľká taktickosť súbojov. Pri tvorbe máp sa autori mali riadiť heslom „menej je niekedy“ viac pri rozmiestňovaní miest a naopak, mohli do máp pridať trošku viac detailov. Takto vás hra prestane baviť ešte skôr, ako prejdete polovicu kampane. Jediné čo vás ako tak môže pri monitore držať, je vývoj vášho hlavného hrdinu a príbeh. Warlords IV je naozaj asi len pre určitú vybranú skupinu ľudí.

MULTIPLAYER 7 / 10

Hra poskytuje štandardné možnosti pripojenia, okrem toho aj starú dobrú hru viacerých hráčov na jednom počítači, čo tak veľmi učarilo mnohým hráčom na starých warlordoch. Hra ponúka celkom slušnú kopu máp, no tak ako aj samotná hra je aj multiplayer určený len pre zarytých fanatikov.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Zvukové efekty sú v poslednej dobe v každej hre na veľmi vysokej úrovni. Producenti si zaplatia veľké peniaze za kvalitne nahrané zvukové efekty a profesionálny dabing. V kvalite vlastných zvukových efektoch je hra mierne nad priemerom. Za dnešnou špičkou ale zaostáva v dabingu, ktorý je miestami príšerný. Neviem, či už autorom dochádzali peniaze alebo sa im len nechcelo hľadať schopných ľudí, to tu už riešiť nebudem, podstatné je len to, že v niektorých pasážach by si to žiadalo od rozprávača trošku viac nasadenia.

HUDBA 8 / 10

V hudbe sa neustále opakujú veľmi podobné melódie. No napriek tomu sú tieto melódie veľmi pekné a je veľmi pravdepodobné, že tie fantasy motívy budú práve tým, čo sa vám na hre bude páčiť. Môže sa ale stať, keďže sú tie melódie tak podobné, že hudba časom omrzí, pravdepodobne ale nie skôr ako samotná hra.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 8 / 10

Inteligencia nepriateľov je na slušnej úrovni. Keďže sú ale súboje také jednoduché nemožno tu hovoriť o nejakej extra prepracovanej umelej inteligencii, no napriek tomu svoj účel v tejto hre splnila. S obtiažnosťou je to podobne. Na výber máte 4 úrovne obtiažnosti, takže ak sa náhodou pustíte do hrania Warlords IV, určite si nájdete tú pravú na mieru šitú obtiažnosť.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Keď som po prvýkrát počul o tom, že vyšlo pokračovanie tejto legendárnej hernej ságy, rozžiarili sa mi oči. Hru som za každú cenu musel mať, začali sa vo mne objavovať spomienky a predstavoval som si skvelú, takmer bezchybnú hru, pri ktorej strávim dlhé večery. Moje sklamanie zo štvrtého dielu bolo obrovské a na Warlords sa bude spomínať ako na skvelú sériu s rozpačitým koncom. Štvorka je určená len pre určitú vybranú skupinu ľudí, pre skalných fanúšikov, ktorý majú dodnes na disku všetky predchádzajúce diely warlordov.