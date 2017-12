Láska sa nezačína emóciami

20. nov 2003 o 0:00

Najmodernejšie zobrazovacie metódy už prenikli aj do takej intímnej sféry, ako je láska. Podľa amerických vedcov skenovanie mozgu zamilovaných s pomocou magnetickej rezonancie ukázalo, že v prvej etape nemá zaľúbenosť nič spoločné s emóciami, ale spája sa skôr s motiváciou a snahou získať odmenu. Ako napísal New Scientist, antropologička Helen Fisherová z Rutgersovej univerzity v New Jersey zaznamenala u zaľúbených aktivitu v tých častiach mozgu, ktoré sú spojené s emóciami, až v neskorších fázach ich vzťahu.

Tím Fisherovej sledoval sedem mužov a desať žien; všetci tvrdili, že sú bláznivo zamilovaní. Vedci tiež zistili, že láska v prvých štádiách vyvoláva aktivitu v rovnakých častiach mozgu, ktoré zodpovedajú za určitý typ neurózy, spojenej s utkvelými predstavami (obsesiami). Táto aktivita však mizne s nástupom emotívnej etapy, ktorá u žien prichádza v priemere o čosi skôr ako u mužov. U mužov sa zas láska prejavuje zvýšenou aktivitou oblastí mozgu, které majú na starosti vizuálne podnety. (ač)