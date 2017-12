Od sladkostí je blízko k alkoholu

Ak majú deti veľmi rady sladké, malo by to rodičov upozorniť, že im v neskoršom veku môže hroziť závislosť od alkoholu. Tvrdí to Aleksei Kampov-Polevoy z Mount Sinai School of Medicine v New Yorku.

20. nov 2003 o 0:00

Písmo: A - | A + 0

Ak to vaše dieťa preháňa so sladkosťami, mali by ste sa nad tým zamyslieť. FOTO – ARCHÍV

„Reakcie na alkohol a sladkosti riadi rovnaký mozgový mechanizmus – opiátové receptory,“ tvrdí americký vedec. Aktivovanie tohto systému, ktorý „dekóduje“ určité chemické signály na nervové impulzy, sa končí zvýšenou konzumáciou cukríkov a alkoholu. Jeho blokáda naopak prináša opačný efekt. Podľa Kampova-Polevoya majú deti alkoholikov narušené opiátové receptory, čo vedie k zvýšenej citlivosti na cukríky a alkohol. Výsledky výskumu môžu lekárom pomôcť pri prípadných úvahách o miere rizika, či z dieťaťa vyrastie alkoholik. Prehnaná náchylnosť na sladké je ľahko viditeľným signálom. (ač)